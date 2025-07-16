Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев после диалога с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым

19:16 16.07.2025

Вице-мэр не смог обмануть народ



16 июля 2025



Бишкек (АКИpress) – Волна публичных арестов докатилась до Бишкека. Сегодня перед камерами был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.



Задержанию предшествовал диалог городской администрации с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Из этого диалога общественность может сделать вывод, что Ырсалиев расположил свои хозяйственные субъекты на муниципальной земле, где должен был быть сквер. Городской бюджет от этого ничего не получал. Все это продолжалось 6 лет.



Сам Ырсалиев попытался сказать, что по землям идут судебные процессы, к хозяйственным субъектам он отношения не имеет. "Это народ поставил", - объяснил он.



