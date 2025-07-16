|Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев после диалога с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым
19:16 16.07.2025
Вице-мэр не смог обмануть народ
16 июля 2025
Бишкек (АКИpress) – Волна публичных арестов докатилась до Бишкека. Сегодня перед камерами был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.
Задержанию предшествовал диалог городской администрации с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Из этого диалога общественность может сделать вывод, что Ырсалиев расположил свои хозяйственные субъекты на муниципальной земле, где должен был быть сквер. Городской бюджет от этого ничего не получал. Все это продолжалось 6 лет.
Сам Ырсалиев попытался сказать, что по землям идут судебные процессы, к хозяйственным субъектам он отношения не имеет. "Это народ поставил", - объяснил он.
"Вы обманули меня - это один человек. Вы обманули Айбека Джанышбековича - это уже два человека. Но народ же не обманешь. Здесь работали оперативники [ГКНБ], все проверили. 6 лет вы пользовались этой землей и не платили аренду. Ни сома не заплатили", - сказал Ташиев, смотря на бумаги, которые собрали оперативники.
"За аренду не платите. И говорите, это не мое… Так, смотри, Жамалбек, надо быть мужиком. Надо отвечать за содеянное, надо брать ответственность", - посоветовал Ташиев перед задержанием.
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Каким образом Ырсалиев 6 лет назад, то есть при мэре Суракматове, мог бесплатно заполучить муниципальные земли, где должен быть сквер, непонятно. 10 лет назад он был депутатом Бишкекского городского кенеша от партии "Замандаш". После этого его следы в публичной жизни теряются. В 2018 году возглавляемый им фонд "Кыргыз тилектештиги" пытался войти в Книгу рекордов Гиннеса - приготовить 1 тонну бешбармака. Для этого он зарезал 8 лошадей.
27 октября 2020 года некий гражданский активист Асхат Осмонов сообщил журналистам у мэрии, что часть депутатов Бишкекского городского кенеша выдвигает кандидатуру Жамалбека Ырсалиева на пост мэра Бишкека. В итоге и.о. мэра Балбак Түлөбаев назначил его вице-мэром города Бишкек по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С тех пор он работал в мэрии.
Судя по тому, что Ырсалиев обманул Ташиева и мэра Джунушалиева, арест последнего пока не входит в планы правоохранительных органов. Но отсутствие опыта у мэра подбирать кадры Ташиев отметил на примере директор а Департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Бишкека Бакыта Шеримбекова. По версии следователей, Шеримбеков "три раза проводил тендер по парку и все три раза присвоил деньги, а как глава айыл окмоту участвовал в 7 госзакупках и получал откаты".
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Ташиев еще 9 июля сообщил о коррупции в Счетной палате на совещании в городе Ош. Тогда он пообещал, что в скором времени будут задержаны сотрудники Счетной палаты.
Сегодня ГКНБ сообщил о задержании главного инспектора Счетной палаты.
На этом фоне теперь органы прокуратуры и ГКНБ получили право самостоятельно проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности госорганов, госпредприятий и организаций, использующих бюджетные средства. Это допускается в двух случаях: по поручению руководства исполнительной власти или президента; при необходимости неотложного реагирования на хищения, коррупцию и другие финансовые нарушения.
Ранее проверки правоохранительных органов допускались только при наличии материалов Счетной палаты или Службы внутреннего аудита. Теперь эти рамки расширены.
На фоне задержаний чиновников Бишкека президент Садыр Жапаров сделал обращение к чиновникам через соцсети.
"Ни один чиновник, присвоивший государственные средства, не останется безнаказанным, даже если это произойдет позже. Поэтому одумайтесь сейчас. В наше время воровства государственных средств быть не должно", - написал он на своей странице в соцсетях.
В конце прошлого месяца президент Садыр Жапаров на примере арестов мэров Токмока и Кара-Балты сказал, что "местные руководители вместе с подрядчиками погрязли в коррупции".
"Начиная с сентября по всей стране будет создана комиссия из специалистов, которая проверит все работы, выполненные за казенные деньги: строительство объектов, укладку асфальта, какие средства вы получили, какие работы были сделаны, за сколько выполнены и сколько украдено. Я лично возьму это под контроль", - объявил он главную тему осеннего сезона.
Похоже, интенсивную работу ГКНБ уже ведет на основании поручения президента и народного контроля…