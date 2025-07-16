НГ: ЦРУ немедленно узнает об итогах визита разведчиков "Талибана"* в Москву

21:13 16.07.2025

ЦРУ немедленно узнает об итогах визита разведчиков "Талибана"* в Москву

Афганская и американская спецслужбы давно наладили сотрудничество



Андрей Серенко

Собственный корреспондент "НГ"

Об авторе: Андрей Николаевич Серенко – политолог.

16.07.2025



Делегация Главного управления разведки (ГУР) афганского "Талибана" (*Верховный суд РФ 17.04.25 приостановил запрет деятельности движения, но оно еще находится в РФ в списке террористических организаций) в ближайшие дни прибудет для переговоров в Москву. В ее состав вошли фигуранты, близкие к главе ГУР мулле Абдул Хаку Васику и пользующиеся его полным доверием. Ранее те же чиновники талибских спецслужб участвовали в серии переговоров с представителями Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. Вполне вероятно, что состав делегации ГУР "Талибана", готовящейся к визиту в Россию, был согласован с представителями американской разведки.



В распоряжении "НГ" оказался секретный документ, подготовленный 13 июля с.г. в штаб-квартире Главного управления разведки афганского "Талибана". Как следует из него, "на основании решения руководства Главного управления для поездки в Российскую Федерацию сформирована делегация в следующем составе: 1) Абдул Малик Мубашир, начальник канцелярии Главного управления разведки, в качестве главы делегации; 2) Абдул Джабар Шахидмаль, начальник управления 197 по внешним связям, в качестве члена делегации; 3) Абдул Рахим Мазлум, начальник управления 060 по технике и транспорту, в качестве члена делегации". "Эта делегация из трех человек назначена для поездки в Российскую Федерацию, и до их возвращения первые заместители этих управлений будут нести ответственность за координацию и выполнение всех дел", – говорится в документе.



Состав московской делегации разведки "Талибана" достаточно любопытный. Известно, что руководитель миссии Абдул Малик Мубашир приходится родственником шефу ГУР мулле Абдул Хаку Васику и пользуется его абсолютным доверием. Мубашир, как и Абдул Рахим Мазлум (оба уроженцы провинции Газни), ранее принимал участие в серии тайных переговоров с представителями ЦРУ США. Например, 5–6 марта с.г. Мубашир и Мазлум встречались с эмиссарами американских спецслужб в саудовском Эр-Рияде, а 12–13 апреля с.г. – в катарской Дохе. По имеющейся информации, делегация ГУР "Талибана" под руководством Мубашира с конца 2024 года встречается с коллегами из ЦРУ в одной из стран Арабского Востока примерно каждые два месяца. Одна из главных тем такого рода встреч – оказание финансовой помощи ГУР талибов со стороны спецслужб США. Мубашир является ключевой фигурой в разведке "Талибана", погруженной во все нюансы закрытых финансовых отношений с ЦРУ как минимум последних трех лет.



Абдул Малик Мубашир пользуется очень серьезным доверием не только у своего непосредственного начальника, но и у американских коллег, с которыми он успешно реализовал немало закулисных сделок, отмечают компетентные афганские источники, хорошо знакомые с внутренней ситуацией в талибской разведке: "Руководство ГУР "Талибана" наверняка не только проинформировало партнеров из ЦРУ о предстоящем визите своей делегации в Москву, но и согласовало с ними ее состав. Нет также сомнений в том, что после завершения московских переговоров члены талибской делегации подробно проинформируют об их итогах американских коллег". Как предположил один из афганских источников, "ГУР может в дальнейшем успешно использовать внимание со стороны Москвы для поднятия финансовых ставок в контактах с ЦРУ, тем более что больше, чем американская разведка, вряд ли кто-то даст денег ведомству муллы Васика".



Из текста документа ГУР, датированного 13 июля, следует, что в разведке "Талибана" поменялся руководитель управления 197 (внешние связи). До недавнего времени его возглавлял доктор Шамсулла Абу аль-Саид, который также принимал участие во всех закрытых встречах эмиссаров муллы Васика с представителями ЦРУ. Теперь вместо него внешние связи в ГУР "Талибана" курирует Абдул Джабар Шахидмаль. То, что ранее он не был замечен в числе участников ближневосточных встреч с американскими разведчиками, не должно успокаивать его будущих московских собеседников. Случайные люди такие высокие посты в разведке "Талибана" не занимают, а верхушка ГУР талибов за последние годы выстроила очень тесные и доходные связи с американскими спецслужбами (разумеется, исключительно в рамках "сотрудничества в борьбе с международным терроризмом").



Компетентные афганские источники полагают, что ЦРУ США попытается использовать новые контакты ГУР "Талибана" с Москвой не только для выявления подлинных политических планов и намерений РФ в отношении Афганистана, но и для сбора информации о действиях российских спецслужб и их отдельных сотрудников на афганском направлении.