Что Таджикистан продает за рубеж?

23:27 16.07.2025

Больше всего поставок Таджикистана за рубеж приходится на недрагоценные металлы - в данной сфере продажи достигли почти 50% всего товарооборота



ДУШАНБЕ, 16 июл - Sputnik. В Таджикистане вырос общий объем внешнеторгового оборота.



Об этом свидетельствуют данные Агентства по статистике республики за пять месяцев 2025 года.



