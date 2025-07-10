|Что Таджикистан продает за рубеж?
23:27 16.07.2025
Больше всего поставок Таджикистана за рубеж приходится на недрагоценные металлы - в данной сфере продажи достигли почти 50% всего товарооборота
ДУШАНБЕ, 16 июл - Sputnik. В Таджикистане вырос общий объем внешнеторгового оборота.
Об этом свидетельствуют данные Агентства по статистике республики за пять месяцев 2025 года.
Показатель составил около 3,9 млрд долларов, что на 2,8% больше, чем в том же периоде 2024-го.
Всего экспортировано продукции на сумму 780 млн долларов, что на 11,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт товаров сложился на уровне 3,1 млрд долларов (на 7% больше).
Наибольшую долю в поставках составили недрагоценные металлы - 47,9%. На втором месте находится экспорт минеральных продуктов, куда входят полезные ископаемые и топливо (33,6%).
Стоит напомнить, что главным торговым партнером Таджикистана остается Россия.
Оборот взаимной торговли между двумя странами за первые четыре месяца 2025 года составил более 700 млн долларов - рост объема составил 22%.
Товарооборот между Таджикистаном и Россией в 2024 году составил 1,98 млрд долларов (в 2023 году - 1,71 млрд), показатель вырос на 266,8 млн, или на 15,6%.