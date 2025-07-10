ВС РФ освободили Петровку на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 июля

00:05 17.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 16 июля в разрезе СВО. Русские войска выбили подразделения НГУ из села Петровка. Украинские официальные лица изображают невозможность использования ракет "Томагавк", потенциально пытаясь создать эффект неожиданности. К Чехии и Франции в нежелании оплачивать американские военные поставки ВСУ присоединилась Италия.



Тактическая аномалия



