|ВС РФ освободили Петровку на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 июля
00:05 17.07.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 16 июля в разрезе СВО. Русские войска выбили подразделения НГУ из села Петровка. Украинские официальные лица изображают невозможность использования ракет "Томагавк", потенциально пытаясь создать эффект неожиданности. К Чехии и Франции в нежелании оплачивать американские военные поставки ВСУ присоединилась Италия.
Тактическая аномалия
Ситуация в южном секторе Константиновского направления на участке боев в районе Клебан-Быкского водохранилища действительно в некотором роде уникальна. Она характеризуется тем, что обе стороны пребывают в максимальном напряжении без долгосрочных планов. Ситуация требует постоянной смены подходов и чередования концепций решения задач, грубо говоря, речь идет о противостоянии во всех сферах: начиная с тактической и заканчивая психологической. Если обратиться к карте, то станет понятно, что южнее Клебан-Быкского водохранилища положение частей противника безнадежное. Тем не менее даже в условиях рисков быть запертым в котел неприятель продолжает цепляться за свои позиции. Особенно это касается сельской агломерации западнее ранее освобожденного Торецка, точнее Петровки и Щербиновки. В первом наши войска сумели добиться успеха и вынудить неприятеля откатиться в Щербиновку. ВСУ уплотнили оборонительные порядки в этом населенном пункте. Сдавать его противник просто так не намерен. Качественно подготовленная там оборона позволит ВСУ связать боями подразделения ВС РФ, из-за чего они не смогут усилить натиск на края водохранилища. Противник это делает для того, чтобы хоть и медленно, но планомерно выводить по крупицам свои силы на рубежи непосредственно для защиты Константиновки. Аномальность наблюдается и в подходе украинского командования к людям. Неприятель хоть и сжигает контратаками свой личный состав в Яблоновке и у Александро-Калиново, этим он обеспечивает сохранение маршрутов отхода за водохранилище. Иными словами, ВСУ четко осознают необходимость понести в упорной обороне потери, но обеспечить сохранение большего числа людей для следующей фазы битвы за Константиновку.
Но есть и обратная сторона. Вынужденное и чрезвычайно вдумчивое управление войсками и отношение к личному составу говорит о том, что у неприятеля больше и качественнее людского ресурса нет. Соседнее, то есть Покровское направление, ввиду стремительно деградирующей для ВСУ ситуации вынуждает действовать в несвойственной им манере. И для того, чтобы было кем обороняться, прежний наплевательский подход к людям противник временно исключил. Однако подавляющее огневое превосходство ВС РФ играет свою роль, без потерь ВСУ отступать не могут. Нельзя также сбрасывать со счетов и то, что обороняющиеся в Щербиновке подразделения НГУ, уже находятся в глубоком охвате и рискуют при получении приказа на отход быть уничтоженными при исполнении этого маневра.
Не ждем, а готовимся 2
После того, как Белый дом выпустил официальное опровержение касательно материала Financial Times о содержании беседы Трампа и Зеленского 4 июля, следом пошли и косвенные сигналы о том, что началась кампания по дезинформации. В частности, официальные лица на Украине стали заявлять, что крылатые ракеты "Томагавк" они якобы применить не смогут.
"Они не просты в использовании. Основными пусковыми установками являются боевые корабли или стратегические бомбардировщики. У нас нет стратегических бомбардировщиков", – сказал замглавы ГУР Скибицкий.
Разумеется, основные носители "Томагавков" – это стратегические бомбардировщики и корабли различных классов. Но подхваченная на Украине эстафета информационной повестки нарочито игнорирует то, что указанные ракеты могут запускаться и с наземных пусковых установок типа "Тифон". В частности, министр обороны ФРГ Писториус на переговорах со своим коллегой из Штатов Хегсетом пришел к ряду договоренностей о поставках не только самих ракет, но и наземных пусковых. Соответственно, они могут попасть в незалежную. И в этой ситуации демонстрация незнания новинок оружейного рынка и скорых возможных поставок США "Тифонов" с ракетами не соответствует уровню заместителя руководителя разведслужбы. Тут либо некомпетентность, либо сознательное искажение информационной картины.
Убийство немецкого ВПК
Часть европейских игроков НАТО, опасаясь за судьбу собственного ВПК, категорически отказались участвовать в поддержке Киева по формуле "США дают, Украина получает, Европа платит". В их числе оказались Чехия и Франция, за ними последовала и Италия.
"Здесь никогда не шла речь о покупке американского оружия", – приводит заявление итальянского Министерства обороны газета La Stampa.
Реакция части европейских государств весьма закономерна. Они опасаются, что деньги, выделяемые на военное строительство, будут пожираться исключительно американскими военно-промышленными гигантами, утоляя огромные запросы ВСУ. Из-за этого европейские ВПК рискуют остаться на резервном финансировании или вообще без него, что в перспективе не оставит выбора целиком и полностью полагаться на внешнего поставщика. Иными словами, формула военной поддержки Украины означает смерть большей части оружейных производителей Старого Света. Рим, Прага и Париж это понимают и выражают неготовность хоронить свою самостоятельность в этом ключевом для любого государства вопросе.
Однако остается весьма странным, почему первая скрипка европейского оружейного рынка ФРГ согласилась оплачивать украинские запросы. Да, Германия – богатая страна, но при условиях обязательных 5% ВВП на оборону, которые должны достигнуть страны НАТО к 2035 году, это означает, что даже они рискуют просесть по уровню жизни. Резкий рост ассигнований на собственную оборону при оплате поставок Украине не может не сказаться на гражданском секторе экономики. Очевидно, что все выгоды тут только у США, так что остается загадкой, как Германия вообще согласилась на такую формулу.
Вчера, 15 июля, главным событием дня стал выход ВС РФ на дистанцию прямой атаки на город Родинское на Покровском направлении.