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Известия: Удастся ли России войти в топ-3 экономик мираИзвестия: Удастся ли России войти в топ-3 экономик мира
02:21 17.07.2025

Лидерские диспозиции: удастся ли России войти в топ-3 экономик мира
За счет чего растет ВВП нашей страны и как торговая война Трампа повлияет на перераспределение позиций в рейтинге Всемирного банка

Ольга Анасьева
17 июля 2025

Войти в топ-3 крупнейших экономик мира России будет сложно, так как лидеры рейтинга Всемирного банка в лице Китая, США и Индии вышли вперед с большим отрывом. Однако это возможно в ближайшие 10 лет, уверены опрошенные "Известиями" эксперты. Российская экономика растет за счет адаптации бизнеса к новым условиям, а также благодаря внутреннему инвестиционному и потребительскому спросу. В топ-3 также ожидаются изменения в ближайшие годы. Это связано с политикой президента США Дональда Трампа: с торговыми войнами, огромным госдолгом и вмешательством в военные конфликты.

Рост экономики России в 2024 году

Россия сохранила четвертое место среди экономик мира в рейтинге Всемирного банка за 2024 год. Он обновил оценки ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Этот показатель отображает эффективность, с которой государства используют свои экономические ресурсы для улучшения богатства и уровня жизни населения. Согласно пересмотренным показателям, экономику России оценили в $6,92 трлн - это на 5,8% больше по сравнению с 2023 годом.

РФ обогнали Китай ($38,19 трлн), США ($29,18 трлн) и Индия ($16,19 трлн). Также в топ-5 вошла Япония - ее ВВП за год вырос до $6,40 трлн.

Как полагают опрошенные "Известиями" эксперты, тройка лидеров вышла вперед с большим отрывом, поэтому нашей стране будет сложно наверстать такой объем в ближайшее время, чтоб войти в топ-3. Однако, по словам заместителя руководителя Высшей школы финансов, доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы Юлии Коваленко, вероятность этого все же есть даже в ближайшие три года. По мнению ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, более реалистично выглядит срок в 10 лет.

Почему повышается ВВП России

Устойчивый рост экономики в 2024 году - это результат работы российских компаний, которые смогли адаптироваться к новым сложным условиям и нарастить предложение товаров и услуг, заявили "Известиям" в пресс-службе Минэка. Правительство и ЦБ оказывали поддержку бизнесу, донастраивали льготные механизмы, совершенствовали регуляторику и деловой климат, создавали условия для развития технологий и в целом внутреннего производства, добавили там.

Этому в том числе способствовали эффективные решения в области стимулирования экономической активности в IT-сфере, сельском хозяйстве, строительстве, производстве машин и оборудования, добавил доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

В то же время, продолжили в Минэке, основным драйвером роста экономики стал внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Например, инвестиции в основной капитал в реальном выражении выросли в прошлом году почти на 7,5%. А рост реальных доходов граждан составил 8,5%.

- Кроме того, высокие темпы экономического роста в России уже несколько лет подряд связаны с "бюджетным импульсом". Так, в 2021 году, когда РФ впервые вошла в четверку крупнейших экономик мира, рост во многом был обеспечен бюджетными субсидиями, направляемыми на поддержку здравоохранения и борьбу с коронавирусом. Для сравнения: в 2023–2024 годах экономический рост обеспечивался "бюджетным импульсом" в отраслях, работающих по гособоронзаказу, производящих продукцию двойного назначения, а также в отраслях, связанных с импортозамещением, - пояснила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Тем не менее в 2025-м реальные темпы роста российской экономики уже существенно замедлились и по итогам года будут ниже 4,3%, которые были в предыдущем. Это связано отчасти с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ полгода держал на уровне 21%, пока в июне не снизил на 1 п. п., отметила Наталья Мильчакова. Кроме того, осталось влияние санкций - они осложняют привлечение частных инвестиций, особенно иностранных, добавила эксперт.

Прогноз Банка России предполагает рост ВВП РФ в этом году на уровне 1–2%, а Минэкономразвития - на уровне 2,5%. Как писали ранее "Известия", эксперты прогнозируют увеличение экономики примерно на 1,7%.

Как изменится рост экономики США из-за торговой войны Трампа

Китаю в этом году удалось обогнать экономику США именно благодаря более высоким темпам роста, связанным с бюджетным субсидированием своей экономики, уточнила Наталья Мильчакова. Кроме того, Пекин смог поставить Вашингтон в зависимость от своей продукции - например, американские компании открыли заводы на территории КНР, так как там издержки производства более низкие.

Несмотря на то что США и Китай неизменно лидируют по росту экономики, изменения в топ-3 этого перечня все же возможны в ближайшие несколько лет, уверен Михаил Хачатурян из Финансового университета. Это связано с политикой, которую проводит вновь избранный американский президент.

По возвращении в Белый дом Дональд Трамп развернул масштабный виток торговых войн против ряда стран-партнеров, в частности, государств Евросоюза, а также Канады, Китая и Мексики. Согласно данным таможни КНР, в апреле взаимный товарооборот Вашингтона и Пекина уже просел на 20%. Трамп прибегает к таким мерам для того, чтобы защитить экономику Штатов, а также разрешить проблему разрастающегося государственного долга, который уже давно перешагнул отметку в $37 трлн. Помимо этого, в США большие затраты идут на оборонный комплекс и спонсирование различных конфликтов, подчеркнула Юлия Коваленко из Главного контрольного управления города Москвы.

Справка "Известий"
Дональд Трамп 2 апреля 2025 года объявил о введении импортных пошлин для 185 стран. Однако 9 апреля сборы для большинства из них отложили на 90 дней - стороны договорились о переговорах, - затем меры снова отсрочили до 1 августа. Исключением стала КНР: "торговое перемирие" с нею вступило в силу 12 мая и также рассчитано на три месяца. Кроме того, на китайские товары снизили пошлины со 145 до 30%.

По мере продолжения Трампом политики, губительной в первую очередь для самих США, ситуация в стране будет только ухудшаться, а позиция ее экономики как крупнейшей в мире ослабеет, уверен Михаил Хачатурян.

В целом глобальный ВВП продолжит повышаться в 2025 году, но темпы роста будут волатильными - около 2,4–3%. Как отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов, более устойчивый тренд возможен только в случае деэскалации торговых и геополитических конфликтов.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752708060


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