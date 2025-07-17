Узбекистан и Казахстан запускают пилотный проект "Бесшовный транзит"

02:32 17.07.2025

17.07.2025



Узбекистан и Казахстан договорились о запуске пилотного проекта "Бесшовный транзит" до конца 2026 года, сообщает "Sputnik Узбекистан".



Решение было принято на заседании рабочей группы, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана.



Проект направлен на упрощение торговых операций между двумя странами и сокращение времени таможенного оформления товаров. В рамках инициативы стороны планируют внедрить электронный документооборот и интегрировать информационные системы таможенных служб.



Отмечается, что "Бесшовный транзит" может стать важным этапом в формировании единого транспортно-логистического пространства в Центральной Азии. Успешная реализация пилотного проекта откроет новые перспективы для увеличения товарооборота между странами.



Этот шаг стал продолжением многолетнего сотрудничества двух стран в сфере торговли и логистики. Еще в 2018 году Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о создании Международного центра приграничного сотрудничества, а в 2022 году запустили совместный IT-проект по цифровизации таможенных процессов.