 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.07.2025
03:46  Тайная философская программа элит, готовящих США к апокалипсису, - Олег Яновский
02:32  Узбекистан и Казахстан запускают пилотный проект "Бесшовный транзит"
02:21  Известия: Удастся ли России войти в топ-3 экономик мира
01:24  ОАЭ на Кавказе: "мягкая сила" Вашингтона в тылу России и Китая
00:05  ВС РФ освободили Петровку на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 июля
Среда, 16.07.2025
23:27  Что Таджикистан продает за рубеж?
21:13  НГ: ЦРУ немедленно узнает об итогах визита разведчиков "Талибана"* в Москву
19:16  Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев после диалога с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым
18:09  В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики
18:05  "Помощь" родственников в краже невесты в Казахстане теперь станет групповым преступлением
14:51  Угрозы Трампа в адрес БРИКС – стремление доллара выстоять против интеграции, - Виктор Малышев
13:36  Иранский прорыв израильской ПВО: КСИР понял, "как, когда и чем стрелять"
12:28  Генсек НАТО пригрозил за бизнес с Россией - "это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю"
12:15  "Мирная сделка" Вашингтона: США мечтают арендовать на 100 лет 32 км Зангезурского коридора
00:05  ВС РФ штурмуют шахту "Краснолиманская" на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Вторник, 15.07.2025
22:43  Сталин и Трумэн: атомная бомба и политика. Кто кого опередил при капитуляции Японии? - Анатолий Кошкин
21:46  Президента Туркмении предложили сделать султаном, - Виктория Панфилова
19:21  Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии
17:07  Как правильно сравнивать Россию и Запад, - Дмитрий Орехов
16:38  Коммерсантъ: Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России
14:15  50 лет назад состоялся полет "Союз – Аполлон"
13:57  Конкуренция транспортных коридоров обостряет ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, - Дмитрий Минин
13:48  Кремль: Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным
02:40  Своим шоу в Белом доме Трамп пытался убить сразу нескольких зайцев, - Малек Дудаков
00:05  ВС РФ перешли границу Сумской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 14 июля
Понедельник, 14.07.2025
19:00  Президент Узбекистан в рамках новой модели управления утвердил перестановки в рядах администрации и советников
18:44  EADaily: Варшава готовит в Казахстане медиабазу по разжиганию межнациональной розни
18:13  Россия и Иран проводят военно-морские учения в Каспийском море
11:55  Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2025"
11:51  Мегапроекты Казахстана: амбиции и реалии, - Сергей Смирнов
11:48  Кыргызстан. Новым мэром города Балыкчы назначен Баатырбек Жантаев
02:55  Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России
01:40  Turkmen Serdar: Евросоюз учит Центральную Азию борьбе с терроризмом
01:23  Англосаксы и германский нацизм. Части V, VI и VII, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ растягивают оборону врага до предела – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.07.2025
21:39  Афганистан становится для Казахстана одним их важнейших партнеров, - Виктория Панфилова
19:42  Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений
14:02  Путин: в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР
12:13  Премьер Казахстана: Внедрение "Цифрового тенге" ("окрашенных денег") должно быть осуществлено качественно и полномасштабно
00:55  Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
00:12  Акимат Алматы обновил список ЖК нерекомендуемых для покупки недвижимости
Суббота, 12.07.2025
23:31  Транзитные маршруты в обход РФ: страны Кавказа ищут выгоду, но есть ли она? - Егор Лисовенко
21:20  Известия: Украина объявила "шпионскую войну" Китаю
19:22  12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Репортажа из аэропорта Ташкента
17:23  Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров
15:47  Рогунская ГЭС и излишняя обеспокоенность экологов, - Камолидин Сирожидинов
13:27  В горах нашли дракона, которого никто не ждал
11:26  Хлеборобы Туркменистана закончили уборку зерновых и сдали государству почти 1,5 млн тонн пшеницы
00:05  ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
Пятница, 11.07.2025
23:15  Высокая рождаемость как вызов. Население Таджикистана продолжает расти...
20:57  Главный кадровик в администрации президента США оказался уроженцем Узбекистана
18:39  Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги
17:58  Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения
16:41  НГ: В Монголии Япония сыграла картой императора
12:37  В Узбекистане отменяется закон о прописке в Ташкенте: вводится единый порядок регистрации
10:34  Зам. Генпрокурора Туркменистана стал Мухамметмырат Сапаргулыев
01:33  Почему в списках Forbes нет "замечательных" фамилий, - Андрей Школьников
00:57  О маршрутах наркотранзита через страны Центральной Азии, - Владимир Прохватилов
00:05  ВС РФ начали битву за контроль над излучиной Волчьей на юге Донбасса – итоговая сводка Readovka за 10 июля
Четверг, 10.07.2025
23:43  Кыргызстан. У налоговика Абдувапова нашли $55 млн. - он станет самым бедным человеком, - глава ГКНБ Ташиев
18:35  Туризм, агропром, энергетика: Узбекистан и Восточный Казахстан развивают сотрудничество
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   Узбекистан   | 
Узбекистан и Казахстан запускают пилотный проект "Бесшовный транзит"
02:32 17.07.2025

17.07.2025

Узбекистан и Казахстан договорились о запуске пилотного проекта "Бесшовный транзит" до конца 2026 года, сообщает "Sputnik Узбекистан".

Решение было принято на заседании рабочей группы, сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Проект направлен на упрощение торговых операций между двумя странами и сокращение времени таможенного оформления товаров. В рамках инициативы стороны планируют внедрить электронный документооборот и интегрировать информационные системы таможенных служб.

Отмечается, что "Бесшовный транзит" может стать важным этапом в формировании единого транспортно-логистического пространства в Центральной Азии. Успешная реализация пилотного проекта откроет новые перспективы для увеличения товарооборота между странами.

Этот шаг стал продолжением многолетнего сотрудничества двух стран в сфере торговли и логистики. Еще в 2018 году Узбекистан и Казахстан подписали соглашение о создании Международного центра приграничного сотрудничества, а в 2022 году запустили совместный IT-проект по цифровизации таможенных процессов.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752708720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по развитию экономики: Правительство за полугодие обеспечило рост ВВП в 6,2%
- Олжас Бектенов об удвоении ВВП: Задача амбициозная, но достижимая
- Кадровые перестановки
- Глава МИД Казахстана принял участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС
- Потребление табака взрослым населением в Республике Казахстан в 2025 году
- О противодействии терроризму
- В Усть-Каменогорске раскрыта схема хищений и легализации руководством аэропорта
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов провел встречу с главой Phygital International Рене Фазелем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  