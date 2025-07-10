Тайная философская программа элит, готовящих США к апокалипсису, - Олег Яновский

03:46 17.07.2025

КОД СОЛОВЬЕВА: ТАЙНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ПРОГРАММА ЭЛИТ, ГОТОВЯЩИХ США К АПОКАЛИПСИСУ



Мировая политика все больше определяется столкновением двух конкурирующих групп элит, условно называемых акселерационистами и децелерационистами.



Вторая группа пытается замедлить изменения, опираясь на существующие глобальные институты, нормы и стратегии, чтобы удержать статус-кво, а первая стремится ускорить технологические и социальные перемены для сохранения гегемонии США. Их также называют суверенистами, так как они настаивают на абсолютном суверенитете государства. Ядро этой группы составляют миллиардеры, инвесторы и политические активисты, связанные с Кремниевой долиной и правым интеллектуальным сообществом: прежде всего Питер Тиль, а также его единомышленники и союзники – Стив Бэннон (идеолог национал-популизма), семья Мерсеров (миллиардеры, финансировавшие кампании Трампа и правые медиа), некоторые политики нового толка, например, вице-президент Джей Ди Вэнс.



