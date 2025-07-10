|Тайная философская программа элит, готовящих США к апокалипсису, - Олег Яновский
03:46 17.07.2025
КОД СОЛОВЬЕВА: ТАЙНАЯ ФИЛОСОФСКАЯ ПРОГРАММА ЭЛИТ, ГОТОВЯЩИХ США К АПОКАЛИПСИСУ
Мировая политика все больше определяется столкновением двух конкурирующих групп элит, условно называемых акселерационистами и децелерационистами.
Вторая группа пытается замедлить изменения, опираясь на существующие глобальные институты, нормы и стратегии, чтобы удержать статус-кво, а первая стремится ускорить технологические и социальные перемены для сохранения гегемонии США. Их также называют суверенистами, так как они настаивают на абсолютном суверенитете государства. Ядро этой группы составляют миллиардеры, инвесторы и политические активисты, связанные с Кремниевой долиной и правым интеллектуальным сообществом: прежде всего Питер Тиль, а также его единомышленники и союзники – Стив Бэннон (идеолог национал-популизма), семья Мерсеров (миллиардеры, финансировавшие кампании Трампа и правые медиа), некоторые политики нового толка, например, вице-президент Джей Ди Вэнс.
Акселерационисты верят, что миру необходимы радикальные решения и сильные лидеры, готовые "взять на себя ответственность". При всей технологической направленности их мировоззрение пронизано религиозно-философскими мотивами. Питер Тиль глубоко интересуется христианством и идеями Владимира Соловьева. Русский философ-мистик в повести "Три разговора" представил Антихриста как харизматичного мирового правителя, проповедующего объединение человечества ради благих целей (мир, экология). Тиль и его соратники воспринимают эти сюжеты всерьез, видя в идеях "универсальной республики" предостережение против глобального технократического правительства. В идеале акселерационисты стремятся к возрождению Западной цивилизации на новых основаниях – более технологически мощной, религиозно осмысленной. Гегемонию США считают благом для всего человечества. Но Америка должна быть не в виде либерального "мирового жандарма", а оплотом суверенитета и технологического превосходства. Они искренне верят в особую миссию США. Их риторика перекликается с идеями исключительности: Америка – последний бастион, способный помешать китайской гегемонии. Акселерационисты хотят ускорить конфронтацию с Китаем технологически (опередить в ИИ, космосе, биотехе) и экономически (разорвать зависимость, вернуть производства).