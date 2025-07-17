Хамкорлик-2025: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана

11:18 17.07.2025

Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана

На маневрах задействуют разведывательные и ударные FPV-дроны, а также наземные роботизированные комплексы



Юлия Леонова

Андрей Федоров

17 июля 2025



Российские военные в ходе учений "Хамкорлик-2025" поделятся с узбекскими коллегами опытом применения беспилотников и противодействия им, накопленным в ходе специальной военной операции. По мнению экспертов, сложная обстановка в регионе требует постоянного проведения военно-учебных мероприятий, чтобы войска были готовы отражать различные, в том числе нетрадиционные, вызовы.



Цель совместных учений России и Узбекистана



16 июля началась активная фаза тактического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Узбекистан "Хамкорлик-2025", сообщили в Минобороны России. В ходе нее военнослужащие отработают совместные действия по управлению подразделениями при уничтожении групп незаконных вооруженных формирований (НВФ) в приграничных районах, нарушивших государственную границу. А также организацию штурма и зачистку населенных пунктов от условных боевиков, рассказали в Минобороны России.



Расчеты разведывательных БПЛА и операторы ударных FPV-дронов вооруженных сил России и Узбекистана уже начали тренировки по поиску, разведке и уничтожению бронированной техники НВФ при попытке прорыва государственной границы. Военнослужащие оперативно подготовили разведывательно-ударные БПЛА "Муравей" и ударные FPV-дроны "ПВХ" к вылету, а также отработали применение наземного роботизированного комплекса "КТЗ" с целью доставки грузов и эвакуации условно раненых.



Проходят учения на полигоне "Термез" в Узбекистане. Активная фаза продлится до 20 июля. А в понедельник, 21 июля, состоится торжественная церемония закрытия учения с награждением отличившихся военнослужащих.



Российский контингент представляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и ударных FPV-дронов, а также авиационная группа вертолетов Ми-24.



Справка "Известий"

201-я Гатчинская ордена Жукова дважды краснознаменная военная база - общевойсковое формирование (военная база) Вооруженных сил РФ в составе Центрального военного округа.



Боевой путь соединения начался с 1 июня 1943 года, когда в Тосновском районе Ленинградской области по распоряжению верховного главнокомандующего на базе бригад внутренней охраны Ленинграда, пограничной бригады и отдельных подразделений бригады морской пехоты Балтийского флота, оборонявших Ленинград с 1941 года, была сформирована 201-я стрелковая дивизия.



В феврале 1980 года дивизия в составе ограниченного контингента советских войск была введена на территорию Демократической Республики Афганистан для оказания интернациональной помощи.



В феврале 1989 года 201-я Гатчинская дважды краснознаменная мотострелковая дивизия была выведена из Республики Афганистан и дислоцирована на территории Таджикской ССР. Сейчас она находится в двух городах - Душанбе и Курган-Тюбе - и насчитывает свыше 6 тыс. военнослужащих. Основной способ комплектования базы - контрактный.



- Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Размах учения, состав участников, количество привлекаемого личного состава, вооружения, военной специальной техники свидетельствует о возросшей роли значения совместной подготовки наших вооруженных сил, - заявил командир 201-й российской военной базы, генерал-майор Андрей Марушкин.



14 июля российские военнослужащие совершили марш в составе колонн военной и специальной техники по горам Таджикистана и Узбекистана более 300 км и прибыли на полигон. Военные преодолели дороги и узкие участки горного серпантина на БТР-82А, автомобилях "Урал", а также специальной технике на базе автомобиля "КамАЗ", отметили в военном ведомстве.



Передача опыта СВО Узбекистану



Еще по итогам визита в начале этого года министра обороны России Андрея Белоусова в Узбекистан были приняты план и программа военного сотрудничества на этот и ближайшие годы, напомнил военный эксперт Юрий Лямин.



- Там были предусмотрены различные совместные мероприятия, включая учения, - рассказал он "Известиям". - Надо заметить, что отработка совместных действий против незаконных вооруженных формирований - это стандартный сценарий совместных учений в Средне-Азиатском регионе, но, так как Узбекистан не входит в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подобные мероприятия вместе с военными Узбекистана проходят намного реже, чем с входящими в состав ОДКБ странами, вроде Таджикистана или Киргизии.



Очевидно, что опыт специальной военной операции в ходе учений будет обязательно учитываться, так как прямо говорится про участие расчетов ударных FPV-дронов, которые именно в боевых действиях показали себя грозным оружием, отметил эксперт.



Также на юге традиционно сохраняется возможность действий различных международных террористических организаций с территории Афганистана или граничащих с ним стран. Об этом "Известиям" рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.



- Достаточно сложная обстановка сейчас складывается в отдельных районах Пакистана. И то, что происходит на территории Сирии после крушения режима Асада, тоже не внушает никакого оптимизма. Есть также вопросы к нахождению различных международных террористических организаций на территории Ирака и 12-дневный израильско-американский конфликт с Ираном не способствует тому, чтобы Россия могла расслабиться, не держать "порох сухим" и не готовиться к возможным вызовам и вторжениям. Ведь такая обстановка требует постоянного проведения военно-учебных мероприятий, чтобы войска были готовы к тому, чтобы отражать различные, в том числе нетрадиционные, вызовы, - объяснил он.



Вооруженным силам Республики Узбекистан сейчас важно осваивать новейшие методики ведения боевых действий, в том числе в сложной географической местности горного рельефа или городской застройки, уточнил эксперт. Вооруженные силы Российской Федерации сейчас являются мировым лидером в освоении возможностей ведения боевых действий в новых условиях.



- Ташкент связан с Москвой очень тесными узами военно-технического и военно-политического сотрудничества. И передача опыта, которым располагают российские вооруженные силы, является одним из направлений этого партнерства, которое развивается и, очевидно, будет развиваться и дальше, - уточнил Андрей Грозин.



По мнению эксперта, соседние страны воспринимают эти учения благожелательно, так как маневры не направлены против суверенных государств.



- Если рассматривать под микроскопом легенду этих учений, то невозможно рассмотреть направленности против соседей. Ведь она полностью базируется на противодействии незаконным вооруженным формированиям, а не регулярным воинским частям. По своему содержанию, военно-учебные мероприятия, которые проходят в Узбекистане, ориентированы именно на возможное парирование вызовов с юга, которые могут носить и регулярный характер. В частности, это подготовка к противодействию методикам прокси-войн, - подытожил он.