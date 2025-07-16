На севере Казахстан (Костанай) дан старт строительства стратегического логистического хаба "Тобыл"

13:28 17.07.2025

Пресс-релиз

16.07.2025



Дан старт строительства стратегического логистического хаба "Тобыл" - ключевой точки Евразийского транзита



В Костанае дан официальный старт строительству нового транспортно-логистического комплекса "Тобыл" - одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана. Проект возводится на территории индустриальной зоны г. Костанай и станет ключевой точкой в реализации транзитной стратегии, обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым.



В церемонии запуска приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, заместитель Председателя Правления АО НК "ҚТЖ" по логистике Ерлан Койшибаев и председатель Совета директоров компаний Allur Андрей Лаврентьев.



