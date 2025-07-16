|На севере Казахстан (Костанай) дан старт строительства стратегического логистического хаба "Тобыл"
13:28 17.07.2025
Пресс-релиз
16.07.2025
Дан старт строительства стратегического логистического хаба "Тобыл" - ключевой точки Евразийского транзита
В Костанае дан официальный старт строительству нового транспортно-логистического комплекса "Тобыл" - одного из крупнейших инфраструктурных проектов на севере Казахстана. Проект возводится на территории индустриальной зоны г. Костанай и станет ключевой точкой в реализации транзитной стратегии, обозначенной Президентом Касым-Жомартом Токаевым.
В церемонии запуска приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Ермек Кошербаев, аким Костанайской области Кумар Аксакалов, заместитель Председателя Правления АО НК "ҚТЖ" по логистике Ерлан Койшибаев и председатель Совета директоров компаний Allur Андрей Лаврентьев.
Проект реализуется с участием АО "Кедентранссервис" и ТОО "ТЛК Тобол" при поддержке АО "Фонд развития промышленности". Площадь логистического комплекса составит 133,6 гектара, общий объем инвестиций - 64 млрд тенге. Проектная мощность ТЛК "Тобыл" - до 400 тысяч двадцатифутовых контейнеров (ДФЭ) в год, или свыше 11 млн тонн грузов.
Комплекс создаст 500 новых рабочих мест - с прицелом на трудоустройство логистов, операторов, IT-специалистов, обслуживающего персонала и молодых специалистов.
Хаб национального масштаба и инфраструктура будущего
Выступая на церемонии запуска, заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев подчеркнул, что проект имеет значение, выходящее за рамки региона:
- Мы не просто строим логистический узел - мы закладываем прочный фундамент для новой экономической географии страны. "Тобыл" станет интеллектуальной платформа, где соединяются логистика, цифровизация, образование и индустрия. Здесь появятся новые компетенции, новые рабочие места, новые смыслы для молодежи. Это не региональный, а национальный проект, катализатор роста всей страны. Он усилит позиции Казахстана в глобальных цепочках поставок, откроет новый горизонт для бизнеса, инвесторов и людей, которые хотят расти и развиваться здесь, у себя на родине, - отметил Ермек Кошербаев.
На сегодня Костанайская область - один из ведущих экспортных центров Казахстана. Регион обеспечивает более 70% экспортных поставок железной руды и порядка 30% всей мукомольной продукции страны, является крупнейшим импортером машиностроительной продукции и комплектующих. Ожидается, что запуск ТЛК "Тобыл" придаст дополнительную динамику этим показателям в ближайшие годы.
Опора для индустриального кластера региона
Аким Костанайской области Кумар Аксакалов отметил, что запуск строительства - это больше, чем начало одного объекта. Это вклад в долгосрочную архитектуру экономической независимости страны.
- Глава государства поставил перед нами задачу - сформировать Казахстан как центр логистики Евразии. Мы начинаем с конкретных дел. ТЛК "Тобыл" обеспечит логистическую поддержку для стремительно растущей промышленности региона. Увеличится экспорт, снизятся издержки бизнеса, появятся новые ниши для инвестиций и МСБ, - подчеркнул Кумар Аксакалов.
Комплекс будет интегрирован в международные транспортные коридоры, связывающие Китай, Центральную Азию, Турцию, Иран, Афганистан и Европу. Ожидается рост грузооборота как по маршруту "Северный Казахстан - Южный Урал", так и в направлении КНР.
На территории комплекса будут размещены терминалы, склады, растаможка, IT- и сервисные зоны - по принципу "все в одном месте". Предусмотрена цифровая система отслеживания грузов в реальном времени. Завершение строительства планируется к 2027 году.
Почему именно сейчас
Костанайская область закрепляет за собой статус одного из главных индустриальных центров страны. Только в 2025 году здесь запланирован запуск завода KIA мощностью 70 тыс. автомобилей в год, предприятий по производству автокомпонентов и комплектующих - общей мощностью более 220 тыс. единиц. Такой кластер создает возможности для развития логистики. И ТЛК "Тобыл" станет системной инфраструктурной опорой для устойчивого экспорта продукции, произведенной в регионе, откроет новые возможности для кооперации на евразийском пространстве. Таким образом, строительство ТЛК "Тобыл". - это важный шаг в развитии транзитно-транспортного потенциала страны и укреплении позиций Казахстана, как основного промышленного и транзитного хаба на стыке Европы и Азии.