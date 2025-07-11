 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 17.07.2025
19:56  КП: Климатическое оружие - миф или реальность?
18:46  Премьер Грузии назвал Брюссель советской Москвой
13:28  На севере Казахстан (Костанай) дан старт строительства стратегического логистического хаба "Тобыл"
13:12  80 лет назад в Потсдаме: Как союзники хотели заставить Сталина уступить
11:18  Хамкорлик-2025: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
09:41  У русской интеллигенции богатый опыт разочарований в Европе, - Дмитрий Грунюшкин
03:46  Тайная философская программа элит, готовящих США к апокалипсису, - Олег Яновский
02:32  Узбекистан и Казахстан запускают пилотный проект "Бесшовный транзит"
02:21  Известия: Удастся ли России войти в топ-3 экономик мира
01:24  ОАЭ на Кавказе: "мягкая сила" Вашингтона в тылу России и Китая
00:05  ВС РФ освободили Петровку на Константиновском направлении – итоговая сводка Readovka за 16 июля
Среда, 16.07.2025
23:27  Что Таджикистан продает за рубеж?
21:13  НГ: ЦРУ немедленно узнает об итогах визита разведчиков "Талибана"* в Москву
19:16  Задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев после диалога с главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым
18:09  В Узбекистане пройдет Российская неделя математики, физики и информатики
18:05  "Помощь" родственников в краже невесты в Казахстане теперь станет групповым преступлением
14:51  Угрозы Трампа в адрес БРИКС – стремление доллара выстоять против интеграции, - Виктор Малышев
13:36  Иранский прорыв израильской ПВО: КСИР понял, "как, когда и чем стрелять"
12:28  Генсек НАТО пригрозил за бизнес с Россией - "это серьезно ударит по Бразилии, Индии и Китаю"
12:15  "Мирная сделка" Вашингтона: США мечтают арендовать на 100 лет 32 км Зангезурского коридора
00:05  ВС РФ штурмуют шахту "Краснолиманская" на Покровском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 июля
Вторник, 15.07.2025
22:43  Сталин и Трумэн: атомная бомба и политика. Кто кого опередил при капитуляции Японии? - Анатолий Кошкин
21:46  Президента Туркмении предложили сделать султаном, - Виктория Панфилова
19:21  Центральная Азия становится ключевым регионом в Евразии
17:07  Как правильно сравнивать Россию и Запад, - Дмитрий Орехов
16:38  Коммерсантъ: Казахстан начал возводить ТЭЦ без участия России
14:15  50 лет назад состоялся полет "Союз – Аполлон"
13:57  Конкуренция транспортных коридоров обостряет ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке, - Дмитрий Минин
13:48  Кремль: Путин прокомментирует слова Трампа, если посчитает нужным
02:40  Своим шоу в Белом доме Трамп пытался убить сразу нескольких зайцев, - Малек Дудаков
00:05  ВС РФ перешли границу Сумской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 14 июля
Понедельник, 14.07.2025
19:00  Президент Узбекистан в рамках новой модели управления утвердил перестановки в рядах администрации и советников
18:44  EADaily: Варшава готовит в Казахстане медиабазу по разжиганию межнациональной розни
18:13  Россия и Иран проводят военно-морские учения в Каспийском море
11:55  Российские военнослужащие прибыли в Узбекистан для участия в учении "Хамкорлик-2025"
11:51  Мегапроекты Казахстана: амбиции и реалии, - Сергей Смирнов
11:48  Кыргызстан. Новым мэром города Балыкчы назначен Баатырбек Жантаев
02:55  Радикальный ислам мигрантов vs традиционный ислам коренных мусульман России
01:40  Turkmen Serdar: Евросоюз учит Центральную Азию борьбе с терроризмом
01:23  Англосаксы и германский нацизм. Части V, VI и VII, - Валентин Катасонов
00:05  ВС РФ растягивают оборону врага до предела – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.07.2025
21:39  Афганистан становится для Казахстана одним их важнейших партнеров, - Виктория Панфилова
19:42  Пакистан намерен привлечь узбекских партнеров к поиску нефтегазовых месторождений
14:02  Путин: в основе противоречий России и Запада лежит геополитика, а не идеология СССР
12:13  Премьер Казахстана: Внедрение "Цифрового тенге" ("окрашенных денег") должно быть осуществлено качественно и полномасштабно
00:55  Кыргызстан. Мэр Балыкчи предложил создать парк в память о заслугах Петра Семенова-Тянь-Шанского
00:12  Акимат Алматы обновил список ЖК нерекомендуемых для покупки недвижимости
Суббота, 12.07.2025
23:31  Транзитные маршруты в обход РФ: страны Кавказа ищут выгоду, но есть ли она? - Егор Лисовенко
21:20  Известия: Украина объявила "шпионскую войну" Китаю
19:22  12 июля - Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. Репортажа из аэропорта Ташкента
17:23  Россия уважает и понимает причины, по которым КНДР развивает ядерную программу, - Сергей Лавров
15:47  Рогунская ГЭС и излишняя обеспокоенность экологов, - Камолидин Сирожидинов
13:27  В горах нашли дракона, которого никто не ждал
11:26  Хлеборобы Туркменистана закончили уборку зерновых и сдали государству почти 1,5 млн тонн пшеницы
00:05  ВС РФ начинают наступление на населенные пункты севернее Мирнограда - итоговая сводка Readovka к исходу 11 июля
Пятница, 11.07.2025
23:15  Высокая рождаемость как вызов. Население Таджикистана продолжает расти...
20:57  Главный кадровик в администрации президента США оказался уроженцем Узбекистана
18:39  Казахстан и Афганистан подписали меморандум о создании Трансафганской железной дороги
17:58  Таджикской долине Алмоси присвоен статус сельскохозяйственного наследия мирового значения
16:41  НГ: В Монголии Япония сыграла картой императора
12:37  В Узбекистане отменяется закон о прописке в Ташкенте: вводится единый порядок регистрации
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Премьер Грузии назвал Брюссель советской Москвой
18:46 17.07.2025

Брюссель не должен напоминать советскую Москву, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя письмо Еврокомиссии из восьми пунктов МИДу Грузии с условиями для сохранения "безвиза".

Как отметил глава правительства, для Грузии крайне важны законы, касающиеся семейных ценностей, защиты интересов несовершеннолетних и прозрачности, отмены которых требуют в ЕС. Брюссель также требует освобождения задержанных на акциях протеста.

"У нас есть очень четкий ответ по каждому пункту, направленному Брюсселем. Когда речь идет о заключенных - у нас есть ясный ответ: каждый из них совершил конкретное преступление. Пусть начнут разговор по существу. Пожалуйста, пусть приведут правовые аргументы, если у них есть какие-либо юридические вопросы по этим делам. Конечно же, таких вопросов нет. Следовательно, мы имеем дело с пустыми политическими ультиматумами, что очень печально… Брюссель не должен напоминать советскую Москву, нам нужны аргументы по каждому вопросу", - заявил Кобахидзе.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также прокомментировал письмо Еврокомиссии.

"Брюссель говорит нам: скажите, что Земля плоская. Или скажите, что мужчина может стать женщиной. Брюссель говорит нам, что наш суверенитет ничего не значит. Что наша борьба за независимость ничего не значит. Что решения о финансировании и его условиях должны приниматься в Брюсселе - тайно от нашего общества. Вот что они нам говорят. Именно в этом направлении двигались, чтобы все это было закреплено и юридически. Именно этому положили конец соответствующие законы", - заявил Папуашвили.

На вопрос журналиста, что выберут граждане Грузии - "ваши законы или безвизовый режим с ЕС" - Папуашвили ответил:

"Вот это и называется ложная дилемма".

Источник - EADaily
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752767160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Олжас Бектенов провел встречу с губернатором префектуры Хирошима Хидехико Юзаки по вопросам гуманитарного сотрудничества
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило суверенный рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
- Кадровые перестановки
- Межведомственная комиссия обсудила актуальные вопросы предпринимательства
- Астанинский филиал ДПК "Ак жол" провел рабочую встречу с ветеранскими организациями
- Рабочий график главы государства
- Исполнение поручений Президента по развитию экономики: Правительство за полугодие обеспечило рост ВВП в 6,2%
- Олжас Бектенов об удвоении ВВП: Задача амбициозная, но достижимая
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  