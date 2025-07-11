Премьер Грузии назвал Брюссель советской Москвой

18:46 17.07.2025

Брюссель не должен напоминать советскую Москву, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя письмо Еврокомиссии из восьми пунктов МИДу Грузии с условиями для сохранения "безвиза".



Как отметил глава правительства, для Грузии крайне важны законы, касающиеся семейных ценностей, защиты интересов несовершеннолетних и прозрачности, отмены которых требуют в ЕС. Брюссель также требует освобождения задержанных на акциях протеста.



"У нас есть очень четкий ответ по каждому пункту, направленному Брюсселем. Когда речь идет о заключенных - у нас есть ясный ответ: каждый из них совершил конкретное преступление. Пусть начнут разговор по существу. Пожалуйста, пусть приведут правовые аргументы, если у них есть какие-либо юридические вопросы по этим делам. Конечно же, таких вопросов нет. Следовательно, мы имеем дело с пустыми политическими ультиматумами, что очень печально… Брюссель не должен напоминать советскую Москву, нам нужны аргументы по каждому вопросу", - заявил Кобахидзе.



Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили также прокомментировал письмо Еврокомиссии.



"Брюссель говорит нам: скажите, что Земля плоская. Или скажите, что мужчина может стать женщиной. Брюссель говорит нам, что наш суверенитет ничего не значит. Что наша борьба за независимость ничего не значит. Что решения о финансировании и его условиях должны приниматься в Брюсселе - тайно от нашего общества. Вот что они нам говорят. Именно в этом направлении двигались, чтобы все это было закреплено и юридически. Именно этому положили конец соответствующие законы", - заявил Папуашвили.



На вопрос журналиста, что выберут граждане Грузии - "ваши законы или безвизовый режим с ЕС" - Папуашвили ответил:



"Вот это и называется ложная дилемма".