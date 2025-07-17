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КП: Климатическое оружие - миф или реальность?
19:56 17.07.2025

США экспериментируют с погодой, британцы вызвали потоп в пустыне лазером: у каких стран есть климатическое оружие и как оно применялось
Военный эксперт Кнутов заявил о регулярных экспериментах США с погодой

Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
17 июля 2025

Климатическое оружие - миф или реальность? Этот вопрос в последнее время возникает все чаще.

Ответить на него на Радио "Комсомольская правда" мы попросили Юрия Кнутова, военного эксперта, историка войск ПВО.

ПРОЕКТ "ПОПАЙ"

- Когда один из депутатов Госдумы говорил, что климатическое оружие существует, многие отмахивались. Обсуждение этой темы в популярной программе на одном из главных телеканалов вызывало усмешки. Сегодня уже не до смеха?

- О климатическом оружии, его боевом использовании заговорили во время войны во Вьетнаме. Был проект "Попай". Климатическое оружие американцами там применялось. Использовали йодистое серебро во время сезона дождей. Ливни усиливались. Природное явление, которое и так должно было произойти, становилось по мощности в разы сильнее.

- А зачем?

- Так американцы пытались размыть "тропу Хо Ши Мина", дорогу, которая шла из Северного Вьетнама в Южный через Лаос.

- Позже были факты применении климатического оружия?

- Это не оружие было, а, скорее, эксперименты с погодой. Не так давно британцы создали специальный лазер, который они опробовали в районе Объединенных Арабских Эмиратов, в пустыне.

- Смысл там был в чем?

- Над морем всегда есть капли жидкости, испарение происходит от лучей солнца. На эти капельки воздействовали лазерными лучами. В итоге образовался дождь, причем такой силы, что никто не ожидал - репортажи о потопе в арабской пустыне вы видели.

- Это говорит о чем?

- О том, что сегодня созданы системы, позволяющие локально менять погоду.

ПРОЕКТ HAARP

- Но природные катаклизмы были и 20-30, и 100 лет назад?

- Лет 20 назад были очень жаркие дни в Москве. Невозможная жара стояла. Тогда скорость антициклона равнялась скорости вращения Земли. Это заставило многих задуматься, как такое возможно вообще. Ну, может, день-два - но не месяц.

- Нашли причину?

- Тогда зашла речь о проекте HAARP. Работавшем на Аляске. Но и в Норвегии есть подобного рода установка. Если ими воздействовать на ионосферу, то можно инициировать антициклон.

- Разве можно управлять антициклонами?

- Теоретически - да, и это проблема. Во всяком случае, такую точка зрения высказывали ряд специалистов. Помните ураган "Катрина"?

- Который почти утопил Новый Орлеан в США?

- Да. Есть версия, возможно, спорная, поскольку документов на этот счет никто не видел, что этот ураган должен был пройти по Кубе и смыть Остров Свободы в Карибское море. Но американцы, применяя климатическое оружие, промахнулись, ошиблись в расчетах, и этот ураган прошелся по Новому Орлеану.

- О чем это говорит?

- Об опасности, непредсказуемости техногенного воздействия на климат. Это связано с большим выбросом углеводородов. Тут и природные факторы, и повышение солнечной активности - которая не связана с деятельностью людей, но может войти в резонанс и усилить ее.

ЙОДИСТОЕ СЕРЕБРО

- Эксперименты с погодой американцы периодически проводят?

- Похоже, регулярно. И это все привело к тому, что мы раскачали климат. И сейчас пожинаем плоды этого воздействия. Но я хочу сказать еще раз: локальное воздействие на климат периодически проявляется в экспериментах с погодой чаще всего в засушливых местах, чтобы вызвать дожди. На Ближнем Востоке, в тех же Эмиратах. Причем это открытая информация.

- Но разве мы сами не используем йодистое серебро?

- Используем, когда парады у нас проходят. Мы разгоняем тучи, либо, наоборот, вызываем дождь в тех районах Сибири и Якутии, где засуха и начинаются мощные пожары. Это локальное воздействие.

- Но глобальное воздействие на климат практически невозможно?

- Пока - нет, в силу того, что нужно энергию приложить, которая равняется, наверное, сотням мегатонных атомных бомб.

- Член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев сообщил: "Средний ураган имеет мощность, сопоставимую с 250 мегатоннами тротилового эквивалента. А для перемещения миллиардов тонн воздушных и океанических масс необходимо энергии больше, чем весь ядерный боезапас России".

- Это верно. Но маленький фрагмент воздействия, маленький поток энергии, если его применить правильно, в нужном месте, он способен повлиять на уже формирующийся или сформировавшийся ураган или какое-то достаточно серьезное климатическое воздействие в том или ином районе.

- Технологии такие насколько отработаны?

- Они существуют. Как я говорил, установки HAARP, как считается, разогревают ионосферу и вызывают антициклон. Но, конечно, в управлении антициклоном есть большие проблемы. И эксперименты в это направлении американцев то и дело приводят к погодным катастрофам.

ЛАЗЕРЫ ИДУТ

- Вы говорил про лазерное воздействие, испытания британцев.

- На Западе высказывалась такая точка зрения, что если на спутники поставить лазерное оружие, а спутники лет через 5 точно получат мегаваттные лазеры, и этими лазерами воздействовать на одну точку ионосферы, то там образуется антициклон. Но, опять же, как управлять этим антициклоном?

- Технических возможностей нет, или энергетических?

- Те потоки, которые задействуются, имеют гигантскую энергию. У нас нет такой энергии. Но попытки создания антициклона и попытки им управлять, они ведутся - в первую очередь, в США.

- Им-то это зачем сейчас?

- Для них проблема управления ураганами – номер один. Потому они выделяют средства, и эти средства имеют двойное назначение – как гражданское, так и военное.

- Сегодняшней погода - не воздействие климатического оружия?

- Вряд ли. Потому что последствия такого воздействия не только мы ощущаем, но и Европа, и другие страны. Это, скорее, результат тех экспериментов и того техногенного воздействия людей на климат, которые привели в целом к глобальному изменению климата на Земле. И, к сожалению, это глобальное изменение климата будет продолжаться. К сожалению, это приведет к тому, что начнется глобальное переселение людей, связанное и с засухами, и с наводнениями.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752771360


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