ВС РФ перешли границу Харьковской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 17 июля

00:05 18.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 июля в разрезе СВО. Русские войска начали создавать буферную зону по реке Волчья в Харьковской области. Стало известно о бойце ВС РФ с позывным "Ростов", который в составе 68-й ОРБ на Покровском направлении сумел за 3 часа уничтожить 6 единиц бронетехники противника. На Украине на одном из полигонов подготовки пополнения для ВСУ насильно мобилизованный расстрелял двух инструкторов.



Мастерство барабанщика



