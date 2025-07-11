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ВС РФ перешли границу Харьковской области на еще одном участке – итоговая сводка Readovka за 17 июля
00:05 18.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 июля в разрезе СВО. Русские войска начали создавать буферную зону по реке Волчья в Харьковской области. Стало известно о бойце ВС РФ с позывным "Ростов", который в составе 68-й ОРБ на Покровском направлении сумел за 3 часа уничтожить 6 единиц бронетехники противника. На Украине на одном из полигонов подготовки пополнения для ВСУ насильно мобилизованный расстрелял двух инструкторов.

Мастерство барабанщика



Русские войска на Харьковском направлении продолжают развивать наступление со стороны границы Валуйского района Белгородской области в сторону крупного логистического узла ВСУ в виде села Великий Бурлук. На данный момент идут приготовления к штурму Хатнего. Оно является своеобразным "трамплином" для рывка наших войск далее вглубь обороны ВСУ. Вместе с этим растет вероятность того, что части ВС РФ пересекут границу Валуйского района и Харьковской области у Вериговки и займут украинское село Чугуновка. Тем самым русские войска смогут создать предпосылки для атаки на Ольховатку. Таким образом фронт наступления будет серьезно расширен, что доставит командованию ОТГ "Харьков" большую проблему. Она заключается в том, что даже при наличии подготовленных рубежей обороны в распоряжении противника недостаточно сил, чтобы обеспечить необходимую ее плотность в случае, если фронт наступления ВС РФ будет расширен. Кроме того, важно заметить, что ВСУ в районе сел Григоровка и Колодезное пребывают в весьма угрожаемом положении. Дело в том, что противник там находится меж двух огней, и в случае синхронной атаки русских войск из района села Меловое и из Каменок шансов удержаться у него практически нет. Это объясняется рассредоточенностью оборонительных порядков неприятеля, не позволяющей парировать наши атаки как с севера, так и с юга. А из-за того, что развитая оборонительная система ВСУ, которая начала возводиться весной-летом 2024 года, находится западнее, противнику придется отступать на другие рубежи, выходя из невыгодного тактического положения.

Вместе с тем наши войска пересекли границу Харьковской области в районе села Дегтярное и сходу заняли его. Это событие знаменует собой начало полного вытеснения украинских подразделений с северного берега Волчьей. Таким образом ВСУ и тут оказались меж двух огней, так как бои на северном берегу реки идут и со стороны Волчанска. Вытеснение украинских подразделений отвечает задачам формирования буферной зоны в приграничной полосе и обеспечения предпосылок к охвату южной части Волчанска. Это будет происходить путем выдавливания неприятеля из полосы сел по южному берегу Волчьей, то есть атакой со стороны Тишанки, что по русской стороне границы. ВСУ так или иначе будут вынуждены отказаться от своих старых планов в виду того, что у них нет никакой возможности насытить войсками оборонительную зону. По всей видимости, оборона противника сведется к прикрытию полосы сел Белый Колодезь – Приколотное – Великий Бурлук, идущих дугой и имеющих внешний защитный контур с подготовленными позициями.

ОТГ "Харьков" находится не просто в ослабленном положении – при скованности боями на многих участках неприятель не в состоянии реагировать на атаки со стороны границы России. Этот большой оперативный процесс можно назвать "барабанный боем", где зона боев представляет собой своего рода мембрану, по которой ВС РФ бьют, куда захотят и когда захотят. Более того, из-за дефицита сил неприятель вынужден будет отказаться от удержания площади размером во множество десятков квадратных километров. Ведь позиции там строились исходя из старой оперативной обстановки, а новая их обесценила и потребовала у ВСУ немедленно отходить и наращивать плотность обороны с учетом уже не теоретической угрозы, а фактической.

Награда найдет героя

68-й отдельный гвардейский разведбатальон Южной группировки войск ВС РФ добился значительных успехов в боях на Покровском направлении. В частности, в одном из сражений всего за 3 часа операторы дронов этой части уничтожили 10 единиц различной бронетехники, включая танки и САУ противника. Внимание привлек военнослужащий с позывным "Ростов". Именно он в данном бою на свой счет записал 6 единиц техники. Боец уже ранее был награжден медалью "За отвагу". Однако не стоит сомневаться, что "Ростову" настала пора подготовить место на выходной форме как минимум для ордена.

Невольник в армии – палач командиров

На одном из полигонов для подготовки пополнения ВСУ насильно мобилизованный во время учебных стрельб 16 июля расстрелял двоих сержантов-инструкторов. Данная информация опубликована в Telegram-канале нардепа Рады Дмитрука, министерство обороны Украины подтвердило эти сведения.

На данный момент украинская военная прокуратура проводит расследование о причинах инцидента. Но стоит заметить, что причины на самом деле очевидны и радиус их поиска невелик. Во-первых, украинца мобилизовали насильно, что является стандартной практикой. Многие военнопленные из ВСУ рассказывали, что на полигонах и в боевых подразделениях командиры часто издеваются над подчиненными или обкладывают "данью" вверенных им людей. Совокупность факторов украинских реалий могут запросто ответить на вопрос о причинах стрельбы по инструкторам.

Стоит также добавить, что единственная причина, почему МОУ само сообщило о расстреле, – это то, что информация просочилась в сеть через нардепа Дмитрука. Учитывая преобладающее число насильно забранных в ВСУ людей, количество инцидентов со стрельбой должно быть объективно высоким, но департамент контрразведки СБУ и местная военная прокуратура постоянно бдят во избежание утечек.

Вчера, 16 июля, главным событием дня стало освобождение села Петровка на Константиновском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752786300


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