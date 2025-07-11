Во Франции Сталинградская битва вдруг перестала быть поводом для гордости

10:09 18.07.2025

Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года). Крупное поражение гитлеровских войск под Сталинградом привело к перелому во всей Второй мировой войне.



***



СМИ: во Франции разразился скандал из-за Сталинграда

NM: переименование бульвара Сталинград во Франции вызвало возмущение



МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin.



На прошлой неделе муниципальный совет Драпа проголосовал за переименование бульвара Сталинград в Рив-дю-Павийон.



Местные коммунисты осудили это решение.



"Использование (названия. - Прим. ред.) Сталинграда - это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", - сказал бывший секретарь городского отделения компартии Филипп Пеллегрини.



Коммунисты отметили, что современные французские власти "сожалеют о победе в Сталинграде", забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны.



Заммэра Драпа Александра Руссо в ответ заявила, что Сталинградская битва - это не повод для гордости и что Франции следует чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.



По информации Nice-Matin, от переименования пострадают от 50 до 100 человек, которым придется потратиться на смену адреса. Многие жители были этим недовольны и потребовали реакции от мэрии, но, как пишет издание, безуспешно.



В российском посольстве во Франции называли циничными аргументы, которыми власти Драпа обосновали переименование. Всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом во Второй мировой и вдохновила движение сопротивления во всей Европе, подчеркнули в дипмиссии.



