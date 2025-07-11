|Во Франции Сталинградская битва вдруг перестала быть поводом для гордости
10:09 18.07.2025
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года). Крупное поражение гитлеровских войск под Сталинградом привело к перелому во всей Второй мировой войне.
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NM: переименование бульвара Сталинград во Франции вызвало возмущение
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Переименование бульвара Сталинград во французском городе Драп вызвало возмущение местных жителей и политиков, пишет газета Nice-Matin.
На прошлой неделе муниципальный совет Драпа проголосовал за переименование бульвара Сталинград в Рив-дю-Павийон.
Местные коммунисты осудили это решение.
"Использование (названия. - Прим. ред.) Сталинграда - это не просто демонстрация привязанности к коммунизму. Это также первая крупная победа над нацистами", - сказал бывший секретарь городского отделения компартии Филипп Пеллегрини.
Коммунисты отметили, что современные французские власти "сожалеют о победе в Сталинграде", забыв, что именно эта битва стала ключевым моментом Второй мировой войны.
Заммэра Драпа Александра Руссо в ответ заявила, что Сталинградская битва - это не повод для гордости и что Франции следует чтить только действительно значимые исторические события, оказавшие на страну непосредственное влияние.
По информации Nice-Matin, от переименования пострадают от 50 до 100 человек, которым придется потратиться на смену адреса. Многие жители были этим недовольны и потребовали реакции от мэрии, но, как пишет издание, безуспешно.
В российском посольстве во Франции называли циничными аргументы, которыми власти Драпа обосновали переименование. Всем уважающим свою историю французам известно о значении Сталинградской битвы, которая стала моральным и стратегическим переломом во Второй мировой и вдохновила движение сопротивления во всей Европе, подчеркнули в дипмиссии.
РУВИКИ
https://ru.ruwiki.ru/wiki/Сталинградская_битва
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) - одно из важнейших и крупнейших сражений Великой Отечественной войны между Красной Армией и вермахтом, закончившееся победой советских войск. Крупное поражение гитлеровских войск под Сталинградом привело к перелому во всей Второй мировой войне.
Победа под Сталинградом стала началом коренного перелома в войне и оказала серьезное влияние на международную обстановку.
Были впервые нанесены крупные поражения не только немецким силам, но и войскам союзных А. Гитлеру государств - Венгрии, Италии, Румынии.
Потери вермахт - около 300 000 человек, германские союзники (итальянцы, румыны, венгры, хорваты) - около 200 000 человек.