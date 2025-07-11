Путин наградил директора Военно-исторического музея в Алматы Алуа Байкадамову - внучку генерала Панфилова

13:25 18.07.2025

Путин наградил почетной грамотой внучку генерала Панфилова

Алуа Байкадамова - глава военного музея Алматы



АСТАНА, 18 июл - Sputnik. Президент России Владимир Путин наградил почетной грамотой за заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между РФ и Казахстаном внучку героя Великой Отечественной войны генерала Ивана Панфилова, директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана Алуа Байкадамову. Об этом говорится в распоряжении президента РФ.



"3а заслуги в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном наградить почетной грамотой президента Российской Федерации Байкадамову Алуа Бахитжановну - директора Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, гражданку Республики Казахстан", - говорится в документе.



Герой Советского Союза Иван Панфилов в годы Великой Отечественной войны принимал участие в битве за Москву - он командовал 316-й стрелковой дивизией, большую часть которой составляли жители Алма-Аты и Фрунзе (прежнее название Бишкека). В Казахстане в честь Панфилова и бойцов дивизии названы улицы, проспекты и другие объекты.



Алуа Байкадамова возглавляет Военно-исторический музей в Алматы. В 2025 году в музее открылась выставка под открытым небом техники военных лет, где в том числе можно увидеть легендарную "Катюшу" и танк Т-34.



