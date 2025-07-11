 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Экс-советник Трампа: Третья мировая война уже идет
15:16 18.07.2025

Экс-советник Трампа Стивен Бэннон - о том, что политика Трампа приведет к Третьей мировой войне:

Думаю, многих сторонников движения "Америка прежде всего" шокирует тот факт, что сегодня мы говорим о масштабном наступлении, а не только об оборонительном оружии и ракетах Patriot, от которого они отказываются в Тихом океане, чтобы исключить вероятность вторжения на Тайвань. Знаете, на прошлой неделе посол Тайваня в США говорил о том, что Коммунистическая партия Китая и Народно-освободительный флот Китая фактически репетируют вторжение. А на выходных уже говорили не только о колоссальном пакете оборонительного оружия и ракет Patriot, но и о наступательном оружии США, которое через НАТО может быть передано украинцам.

Наступательное оружие – это то, против чего мы раньше категорически возражали. Даже администрация Байдена не пошла бы на это, а если бы и пошла, то сделала бы это через кого-то еще. Речь ведь о возможности нанести удар по Москве, как я уже говорил... И есть еще Биби Нетаньяху, и вы знаете, что Тель-Авив, Ливан и толпа сторонников движения "Израиль прежде всего" приветствуют смену режима в Иране.

Я уже сказал: "Прощай, День труда! Давайте сделаем 1 сентября днем европейских войн". Вы скоро увидите слияние этих двух конфликтов. Мы стремительно движемся вперед и оказываемся втянутыми в крупнейшую войну на евразийском континенте - во-первых, на Украине, где мы будем участниками боевых действий, и еще нас также втягивают в другой конфликт со сменой режима в Иране, и в этом конфликте президент Трамп занимает довольно жесткую позицию.

Эти два конфликта сольются воедино. Итак, все говорили: "Когда же начнется Третья мировая?" Третья мировая война уже идет. Уже есть миллионы убитых и раненых, и скоро станет гораздо хуже.

Источник - Пул N3
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