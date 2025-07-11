|Иностранные разведки пытаются "похитить" редкоземельные металлы в Китае
16:34 18.07.2025
Китайская разведка пресекает попытки иностранных компаний "украсть" редкоземельные металлы
В пятницу Министерство государственной безопасности Китая сообщило о попытке иностранных разведывательных служб "похитить" редкоземельные металлы. В заявлении, опубликованном в WeChat, ведомство пообещало пресечь любые попытки проникновения и шпионажа в критически важном секторе добычи полезных ископаемых.
В сообщении не уточняется, о какой именно стране идет речь. Однако в нем отмечается, что иностранные агенты вступили в сговор с "внутренними нарушителями", чтобы вывезти из Китая товары, связанные с редкоземельными металлами. Это представляет серьезную угрозу национальной безопасности Китая.
Министерство также сообщило о попытках обойти экспортные ограничения путем подделки этикеток, фальсификации грузовых манифестов и перевалки грузов через третьи страны.
В этом месяце агентство Reuters сообщило об экспорте большого количества сурьмы - металла, используемого в аккумуляторах, микросхемах и антипиренах - через Таиланд и Мексику после того, как Китай запретил экспорт из США.
В начале апреля Китай добавил несколько редкоземельных металлов и родственных им магнитов в список товаров, подлежащих экспортным ограничениям. Это решение нарушило глобальные цепочки поставок, играющие ключевую роль в производстве электромобилей, робототехники и оборонных технологий. В результате некоторые автопроизводители за пределами Китая были вынуждены частично приостановить производство из-за дефицита.
Однако в июне экспорт редкоземельных металлов из Китая вырос на 32% по сравнению с предыдущим месяцем. Это может быть признаком того, что соглашения, достигнутые в прошлом месяце между Вашингтоном и Пекином об освобождении потоков металлов, приносят плоды.
Планируемое возобновление продаж чипов для искусственного интеллекта на основе H2O в Китай было частью переговоров по редкоземельным металлам.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters