Иностранные разведки пытаются "похитить" редкоземельные металлы в Китае

16:34 18.07.2025

Китайская разведка пресекает попытки иностранных компаний "украсть" редкоземельные металлы



В пятницу Министерство государственной безопасности Китая сообщило о попытке иностранных разведывательных служб "похитить" редкоземельные металлы. В заявлении, опубликованном в WeChat, ведомство пообещало пресечь любые попытки проникновения и шпионажа в критически важном секторе добычи полезных ископаемых.



