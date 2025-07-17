Евросоюз манит верхушку госбезопасности Киргизии антироссийскими пряниками, - Айнур Курманов

19:40 18.07.2025

Евросоюз манит верхушку госбезопасности Киргизии антироссийскими пряниками



Айнур Курманов. 17.07.2025



Киргизия – союзник России по ОДКБ – наращивает сотрудничество с Евросоюзом, ведущим гибридную войну против РФ. Парадоксально, но чиновники в Бишкеке идут на сближение с Брюсселем, хотя ранее сами сталкивались с многочисленными случаями подрывной деятельности прозападных НПО и фондов.



По иронии судьбы, сейчас киргизы активизировали сотрудничество с ЕС в сфере оборудования границы, собственными руками подвергая риску национальную безопасность своей же страны на перспективу.



Киргизия – союзник России по ОДКБ – наращивает сотрудничество с Евросоюзом, ведущим гибридную войну...



"Обменяться опытом" директор погранслужбы Киргизии генерал-майор ГНКБ Абдикарим Алимбаев был приглашен в Латвию и Польшу. Интересно, что "младоевропейцы" как образец показывали гостю участок границы с Белоруссией – тот самый, где регулярно происходят провокации и кризисные ситуации с мигрантами. Здесь так "искрит", что для защиты рубежей Союзного государства белорусам было решено передать знаменитый "Орешник".



Но генерала Алимбаева, похоже, ничего не смутило. Киргизия договорилась о направлении своих офицеров госбезопасности в качестве слушателей в военные вузы этих стран в 2025-2026 годах. В Польше уже начала стажировку первая партия преподавателей кафедры пограничной деятельности Военного института вооруженных сил Киргизии.



Все эти потуги Брюсселя понятны, так как ЕС стремится втянуть республики Средней Азии в свою орбиту. На что расчет местных элит в Бишкеке? Особенно на фоне, когда прозападные грантоеды обвиняют чиновников в коррупции, закручивании гаек и проведении репрессий… Возможно, пойдя на сближение с антироссийскими силами, рассчитывают получить индульгенцию от европейцев?



Эта версия выглядит правдоподобной, глядя на печальный опыт Украины. Думается, и теперь европейцы закроют глаза на большие издержки, когда выделяемая "помощь" Европы на укрепление границ "пилится" различными нерадивыми подрядчиками и местными чиновниками при строительстве объектов и оборудовании протяженных рубежей.



Данные о "распилах" уже фигурировали в отчетах Счетной палаты ЕС, где указывалось отсутствие реального мониторинга проделанных работ. Ничего удивительного – вспомните, с каким усердием приведенная к власти Брюсселем и Вашингтоном майданная братия воровала после переворота 2014 года в Киеве.



И вот еще что интересно. Несмотря на европейские тренинги, системные проблемы охраны границ в Средней Азии не решаются при наличии конкуренции и слабости взаимодействия между пограничниками, таможенниками, миграционщиками и службой фитосанитарного контроля.



Например, в соседнем Таджикистане европейские лаборатории просто не работали из-за отсутствия реактивов.



Ну и, наконец, крайне забавно, что ЕС усилил взаимодействие с ГКНБ – структурой, которая еще недавно обвинялась западниками в осуществлении масштабной зачистки политического поля. Так что история с Киргизией только показывает двуличие европейской политики в Средней Азии и странах третьего мира.