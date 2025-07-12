Си Цзиньпин хочет устроить в Китае саммит с участием Путина и Трампа

21:43 18.07.2025

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует организовать в Китае трехсторонний саммит с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.



Поводом для трехсторонней встречи лидеров трех держав может стать парад в Пекине 3 сентября, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны.



"Если президент Трамп посетит Китай и будет присутствовать на параде, это станет мощным позитивным сигналом для мира. Образ китайского, российского и американского лидеров, стоящих вместе, может стать посланием мира и стабильности", - заявил известный китайский комментатор Цзинь Цанжун.



По данным газеты, Путин уже принял приглашение Си, а Трамп скоро получит соответствующее послание.



