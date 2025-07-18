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Podrobno.uz: Что произошло после публикации о продаже оценок в алмалыкском колледже?
23:36 18.07.2025

Удаленный Telegram и молчание администрации. Что произошло после публикации о продаже оценок в алмалыкском колледже?

18 июля 2025

Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. После публикации Podrobno.uz о вымогательстве денег за оценки в одном из колледжей Алмалыка стало известно об увольнении педагога, голос которой звучит в аудиосообщении. Об этом редакции сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом, несмотря на неоднократные попытки получить подтверждение или опровержение информации, администрация колледжа проигнорировала запрос корреспондента.

По словам информатора, вскоре после выхода материала в колледже прошло собрание, на котором руководство пыталось выяснить, кто из студентов мог передать журналистам голосовую запись. Напомним, в распоряжении Podrobno.uz оказалось голосовое сообщение, где женщина, мастер одной из учебных групп колледжа, заявляет:

"Ребята, кто хочет хорошие оценки – четверку или пятерку – нужно будет доплатить. Все, что я до этого собирала, – это были общие расходы. За оценки я еще ничего не брала. Имейте это в виду и потом на меня не обижайтесь".



Также в сообщении она указывает, что некоторые учащиеся уже собрали по 500–600 тысяч сумов.

Хотя в материале не назывались ни имя преподавателя, ни конкретное учебное заведение после публикации в редакцию позвонила женщина, утверждавшая, что речь идет о ней, и обвинила Podrobno.uz в клевете. Примечательно, что она использовала тот же номер, с которого ранее было отправлено голосовое сообщение. Вскоре после этого Telegram-аккаунт, зарегистрированный на этот номер был удален, как и сама группа, где велась переписка со студентами.

Позже в Instagram под публикацией материала появился комментарий на узбекском языке, написанный от имени аккаунта с ником "Анастасия" и чужой фотографией. Как выяснила редакция, профиль был создан в июне – в тот же месяц, когда вышел материал. В переводе на русский он был следующего содержания:

"Все это – выдумка и враждебная провокация. Сейчас часто взламывают аккаунты. Разве кто-то всерьез отдает такие деньги бедной преподавательнице?".

Отметим, что в последнее время в инфополе все чаще появляются новости об арестах преподавателей за взяточничество. Так, в Нукусе при попытке получить взятку был задержан преподаватель Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. По данным следствия, он пообещал студенту организовать успешную сдачу итогового экзамена за денежное вознаграждение.

Также сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана задержали преподавателя Ташкентского государственного экономического университета при получении взятки.

Источник - Podrobno.uz
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