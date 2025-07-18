Podrobno.uz: Что произошло после публикации о продаже оценок в алмалыкском колледже?

23:36 18.07.2025

Удаленный Telegram и молчание администрации. Что произошло после публикации о продаже оценок в алмалыкском колледже?



18 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – Podrobno.uz. После публикации Podrobno.uz о вымогательстве денег за оценки в одном из колледжей Алмалыка стало известно об увольнении педагога, голос которой звучит в аудиосообщении. Об этом редакции сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом, несмотря на неоднократные попытки получить подтверждение или опровержение информации, администрация колледжа проигнорировала запрос корреспондента.



По словам информатора, вскоре после выхода материала в колледже прошло собрание, на котором руководство пыталось выяснить, кто из студентов мог передать журналистам голосовую запись. Напомним, в распоряжении Podrobno.uz оказалось голосовое сообщение, где женщина, мастер одной из учебных групп колледжа, заявляет:



"Ребята, кто хочет хорошие оценки – четверку или пятерку – нужно будет доплатить. Все, что я до этого собирала, – это были общие расходы. За оценки я еще ничего не брала. Имейте это в виду и потом на меня не обижайтесь".



