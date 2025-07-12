 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ освободили Зеленую Долину на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 июля
00:05 19.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся изолировать подразделения противника на восточном берегу Оскольского водохранилища от локтевого контакта с основными силами. На Украину прибыл начальник генерального штаба ВС Британии Энтони Радакин.

Изоляция поля боя приближается



Русские войска в северных секторах Краснолиманского направления сумели удержать инициативу в своих руках. Подразделения 3-й ОШБр ВСУ не смогли овладеть селом Редкодуб и были вынуждены свернуть операцию из-за потерь. Наши штурмовики дали отпор хорошо вооруженным и качественно подготовленным боевикам знаменитой 3-й ОШБр ВСУ. Провал неприятеля не мог не привести к последствиям, которые наступили очень скоро. ВСУ не сумели "срезать" оперативный выступ в полосе Редкодуб – Новое и оставили село Зеленая Долина. Русская армия после овладения этим населенным пунктом усилила натиск на Карповку. Передовые подразделения ВС РФ вышли к ней широким фронтом и готовят штурм. Ранее неприятелю в обороне этого села сильно помогала сеть водоемов по реке Нитриус. Однако с выходом на пространство южнее Карповки наши бойцы смогут преодолеть водную систему и перебить сельскую дорогу, соединяющую украинский гарнизон данного населенного пункта с тылом. Таким образом устойчивость фронта ВСУ на участке поставлена под вопрос. Кроме того, за Карповкой оборона противника подготовлена только в селах Коровий Яр и Рубцы. Однако для того, чтобы решить задачу изолирования зоны боевых действий, загнав ВСУ в большой мешок между Лазовым и Богуславкой, вовсе не обязательно преодолевать подготовленные рубежи. Для этого достаточно просто выйти к берегу Оскольского водохранилища в районе села Лозовое. Так, оборона Карповки для ВСУ на участке является ключевой задачей. Иначе возможность спасать технику по сухопутному коридору по сети сельских дорог через Рубцы станет невозможной. А единственная переправа через полноводное Оскольское водохранилище уничтожена ВКС РФ еще во второй половине 2024 года.

Вместе с вышеописанным русская армия начала давить на противника атаками из района Вишневого по направлению к Зеленому Гаю и Боровской Андреевке. Подразделения ВС РФ делают это специально, чтобы не допустить возможности аккумуляции сил ВСУ для обороны Карповки или очередных попыток "подрезать" наш оперативный выступ у Редкодуба.

Сигнал о подготовке к чему-то

Глава генштаба ВС Британии Энтони Радакин прибыл с визитом на Украину и встретился с главкомом ВСУ Сырским.

"На повестке дня – оперативная обстановка на фронте и критические потребности сил обороны Украины", – сообщил Сырский в своем Telegram-канале о смысле визита британского адмирала.

Не стоит забывать, что Лондон играет непосредственную роль в консультировании Киева касательно концепции военных операций. В частности, согласно материалу The Times, вышедшему в апреле этого года, "контрнаступ" в Запорожье помогали планировать британские генералы Уокер и Стекленд. А руководитель стратегического командования (StratCom – координационный и управляющий орган трех видов вооруженных сил страны) генерал Хокенхалл передавал разведданные своим подопечным из украинского ГУР.

Таким образом, визит главы британского генштаба носит отнюдь не политический характер. Скорее всего, речь идет об очередном планировании войсковых операций, которые курирует Лондон.

Кроме того, газета The Washington Post выпустила статью, где заявляется, что в телефонном разговоре с Зеленским Трамп убеждал украинского президента в необходимости ВСУ перейти в наступление.

"В разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление, сообщил украинский чиновник. Когда Трамп спросил, может ли Украина бомбить Москву или Санкт-Петербург, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем"", – утверждается в публикации.

Это еще один аргумент в пользу того, что визит начальника британского генштаба нацелен на конкретное планирование очередной попытки ВСУ перейти в широкомасштабное наступление.

Вчера, 17 июля, главным событием дня стало открытие ВС РФ нового сектора наступления на севере Харьковской области.

Источник - Readovka
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