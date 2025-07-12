ВС РФ освободили Зеленую Долину на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 18 июля

00:05 19.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 июля в разрезе СВО. Русские войска готовятся изолировать подразделения противника на восточном берегу Оскольского водохранилища от локтевого контакта с основными силами. На Украину прибыл начальник генерального штаба ВС Британии Энтони Радакин.



Изоляция поля боя приближается



