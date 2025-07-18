 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан становится площадкой для украинских провокаций против России? - Дмитрий Родионов
01:16 19.07.2025

Казахстан становится площадкой для украинских провокаций против России?
18.07.2025 | Дмитрий РОДИОНОВ

Россия обсуждает с Казахстаном тему пролета украинских беспилотников над территорией этой страны, заявил 30 июня на встрече с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу глава МИД Сергей Лавров.

"Казахстанские друзья заверили, что они в своих контактах с украинской стороной принимают необходимые меры, чтобы подобной практике положить конец", – подчеркнул российский министр. Он также добавил, что военные, службы безопасности и другие ответственные ведомства двух стран находятся в контакте по этому вопросу.

По данным российского МИД, несколько десятков украинских беспилотных летательных аппаратов пролетели над территорией Казахстана 19 и 20 июня "с целью захода на удары в России". Официальный представитель ведомства Мария Захарова призвала "все ответственные правительства и профильные международные структуры" отреагировать на произошедшее.

Однако реакция оказалась, мягко говоря, удивительной. Как заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров, информация о запуске с территории Казахстана дронов в сторону России, а также об их пролете в воздушном пространстве страны с целью ударов по России не соответствует действительности. Он также призвал дождаться результатов проверки компетентными органами случаев обнаружения дронов и их обломков на территории Казахстана.

Очевидно, проверка завершена, и результат есть, раз сам глава МИД заверяет российского коллегу в том, что они "в контактах с украинской стороной пытаются положить конец подобной практике". Сама формулировка "положить конец практике" не только говорит о том, что факт пролета дронов все же имел место, но и подтверждает, что это не единичный случай.

Очевидно, казахстанскому МИД все же потребовалось время на то, чтобы согласовать позицию по щекотливому вопросу. Отрицать очевидные факты выглядело бы полной глупостью и попыткой их сокрытия, что явно не соответствует духу отношений между Астаной и Москвой.

Факты были очевидные. Уже в день пролета БПЛА порталы Lada.kz и Tengrinews.kz опубликовали фотографии найденного жителями возле пограничной железнодорожной станции Болашак в Каракиянском районе Мангистауской области дрона. Позднее телеграм-канал SHOT идентифицировал его как британский Banshee Jet 80, способный пролететь 700 км со скоростью до 720 км/ч. Такие "птички" состоят на вооружении ВСУ с 2022 года и часто используются для атак на российскую территорию.

Но и признавать это Астане все же не хотелось, ведь это провоцирует сразу несколько неприятных для казахстанских властей вопросов. Во-первых, откуда прилетели эти беспилотники? Конечно, можно предложить, что они прилетели с территории других государств, но тогда, выходит что у Казахстана совершенно "дырявая" ПВО, раз дроны смогли беспрепятственно пролететь через всю территорию республики, а такое никому не хочется признавать. Но тогда выходит, что они стартовали с территории Казахстана, а значит, что на территории страны действуют проукраинские диверсанты, и это камень в огород уже местным спецслужбам.

Конечно, никто не обязывает наших партнеров поддерживать СВО ни словом, ни делом, но противодействовать попыткам использовать свою территорию для атак на Россию они обязаны. Даже не ради России, а ради безопасности собственных граждан. Большой вопрос, почему власти РК этого не сделали в данном случае? Продемонстрировали некомпетентность или же намеренно закрыли глаза?

Наверное, если бы с территории России в Казахстан проникли бы диверсанты или беспилотники, было бы очень много вопросов к России, и это было бы справедливо. Но произошло ровно наоборот, а значит, Астана вынуждена давать ответы на неприятные вопросы, оправдываться, проводить расследование и т. д.

Но вот будет ли она проводить это самое расследование или спустит все на тормозах?

Как это было, например, с украинскими ударами по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума, по которому за рубеж (через Новороссийск) идет как раз казахстанская нефть. Напомню, в феврале этого года украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", входящую в систему КТК, в результате чего станция на три месяца оказалась выведена из эксплуатации для проведения ремонтных работ.

Интересно, что именно через эту станцию обеспечивается большая часть экспорта казахстанской нефти, главным покупателем которой являются… США. По словам вице-премьера Александра Новака, этим ударом киевский режим хотел отомстить за переговоры РФ и США в Саудовской Аравии. Впрочем, есть и другая версия: что таким образом Запад руками (точнее беспилотниками) Киева попытался продемонстрировать Казахстану ненадежность использования КТК, чтобы он перешел на другие маршруты в обход России. Ну и в целом подтолкнуть к выводам о ненадежности отношений с Москвой.

Трудно сказать, к каким выводам пришла-таки Астана, но ее реакция на удар от вроде бы дружественной страны (Казахстан с Украиной не ссорился и всегда подчеркивал нейтралитет в украинском конфликте) тоже была странной. Вместо того чтобы хотя бы призвать Киев к ответу (не говоря уже о совершении действий, направленных на достижение этой цели), она ограничилась какими-то невразумительными шагами, о которых поведал упомянутый выше официальный представитель казахстанского МИД А. Смадияров: "Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, естественно, эту ситуацию будем обсуждать с украинскими партнерами по дипломатическим каналам".

Результат предсказуемо оказался нулевым. В начале июня тот же А. Смадияров посетовал, что его страна так и не получила официальный ответ Киева на вопросы по поводу атаки на инфраструктуру КТК. "Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить", – заявил Смадияров на брифинге.

Он подчеркнул, что информация о происшествии официально доведена до сведения Украины через все предусмотренные международные механизмы. По его словам, дальнейшие шаги зависят исключительно от позиции украинской стороны.

Простите за сарказм, но в голове тут всплывает целый ряд замечательных русских пословиц на эту тему, которые Смадияров не может не знать: "ждать у моря погоды", "обещанного три года ждут". Было бы действительно смешно, если бы не было так грустно.

И ведь Казахстан в ситуации оказался пострадавшим. Но вместо того чтобы спросить с обидчика и создать условия, чтобы подобного не повторялось, он решил ждать объяснений от Киева – очевидно, до второго пришествия. Еще более нелепо из уст Смадиярова прозвучало предложение журналистам перенаправить вопрос украинской стороне.

Очевидно, что никто ничего не ждет, просто Астана хотела бы, чтобы эта история забылась побыстрее, чтобы не приходилось отвечать на неудобные вопросы. И она, возможно, забылась бы. Если бы не история с беспилотниками, которая вновь и вновь ставит множество вопросов, главный из которых: что это – беззубость Астаны и готовность закрывать глаза на любые действия киевского режима, лишь бы реакция не выглядела как поддержка Москвы или уже не очень хорошо скрываемая поддержка Киева?

Ведь после того как Астана фактически отказалась предъявлять претензии Киеву за обстрел нефтепровода, нет сомнений, что то же будет и с полетом беспилотников – историю просто постараются замять.

Казахстан вообще тактично пытается "соскочить" с темы, когда заходит разговор об СВО и позиции страны по отношению к ней. Повторю, Россия не принуждает союзников по ОДКБ не только воевать за нее (как это делают США по отношению к странам НАТО), но и не требует публичного высказывания одобрения своей позиции. У вас нейтралитет? Ок, пусть будет нейтралитет. Но разве это нейтралитет – закрывать глаза на действия киевского режима, наносящие вред не только твоему стратегическому союзнику, но и тебе самому, чем фактически провоцировать Киев на продолжение им начатого?

Зададим и такой неприятный для Казахстана вопрос: можно ли считать нейтральной страну, которая преследует своих граждан за участие в СВО на стороне России? И это не один-два случая, это именно практика. В рядах ВС РФ воюет немало граждан РК, все они вынуждены скрывать этот факт, общаются с журналистами только с закрытыми лицами.

При этом известно, что СБУ ведет мониторинг соцсетей с целью выявления участников СВО из других стран, передавая информацию спецслужбам этих стран, в том числе Казахстана. С начала 2015 года по сентябрь 2019 года казахстанские суды вынесли 30 приговоров гражданам, воевавшим в рядах ополчения народных республик. И показательно, что ни в Казахстане, ни в одной другой стране СНГ не слышно ни об одном случае преследования по статье "наемничество" тех, кто воевал в рядах ВСУ, хотя такие, безусловно, есть. Более того, в 2023 году глава Генштаба Казахстана даже предлагал объявить амнистию всем, кто воевал на стороне киевского режима.

Можно ли считать нейтральной страну, СМИ которой открыто распространяют проукраинские нарративы? При этом казахстанские "эксперты" бьют тревогу, мол, "кремлевская пропаганда формирует у граждан республики ложное представление о "российской агрессии на Украине"". Нормально ли это для союзника?

Понятно, что начало СВО напугало элиты бывших союзных республик, особенно тех, кто граничит с Россией и на чьей территории имеются регионы с компактным проживанием русских или русскоязычных граждан – они видят себя "следующими в очереди". Но тут надо подчеркнуть, что на воре и шапка горит, а странам, в которых нет притеснения граждан по этническому, языковому и иным признакам, опасаться совершенно нечего. Во-вторых, союзнические отношения обязывают если и не помогать союзнику, то не совершать действий (или бездействия, как в данном случае), которые фактически подталкивают Киев на новые провокации. А при таком "индифферентном" отношении официальной Астаны территория Казахстана может стать для киевского режима идеальным местом для их продолжения.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752876960


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