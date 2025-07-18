Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа в Афганистане не стал природной катастрофой?

02:29 19.07.2025

Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа в Афганистане не стал природной катастрофой?



18 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Центральной Азии наряду с давно укоренившимися демографическими, социально-экономическими и климатическими проблемами в последние годы появилась новая – строительство в Афганистане канала Кош-Тепа. Предполагается, что он будет забирать до 10 кубических километров воды в год из верховий Амударьи для орошения 500 тысяч гектаров сельхозугодий.



Эксперты признают, что Афганистан имеет законное право использовать часть водных ресурсов. Однако вызывает обеспокоенность то, как именно будет организовано это использование – насколько рационально и эффективно будут расходоваться такие объемы воды, особенно в условиях дефицита и усиливающейся засухи в регионе.



