 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа в Афганистане не стал природной катастрофой?
02:29 19.07.2025

Что могут сделать страны ЦА, чтобы канал Кош-Тепа в Афганистане не стал природной катастрофой?

18 июля 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Центральной Азии наряду с давно укоренившимися демографическими, социально-экономическими и климатическими проблемами в последние годы появилась новая – строительство в Афганистане канала Кош-Тепа. Предполагается, что он будет забирать до 10 кубических километров воды в год из верховий Амударьи для орошения 500 тысяч гектаров сельхозугодий.

Эксперты признают, что Афганистан имеет законное право использовать часть водных ресурсов. Однако вызывает обеспокоенность то, как именно будет организовано это использование – насколько рационально и эффективно будут расходоваться такие объемы воды, особенно в условиях дефицита и усиливающейся засухи в регионе.



В этой связи особенно важно рассматривать не конфронтацию, а кооперацию, уверены некоторые из них. По их мнению, соседние государства могли бы предложить Кабулу помощь в создании современной оросительной системы. Такой подход позволил бы не только минимизировать потери воды, но и добиться высокой продуктивности освоенных земель – в интересах как самого Афганистана, так и устойчивого водопользования в регионе в целом.

При этом активное строительство ведется пока только на участке магистрального канала – без создания оросительной сети. У некоторых возникает закономерный вопрос: не свидетельствует ли это о приоритетности забора воды, а не эффективного ее использования?

Ошибки аналогичного характера допускались в прошлом и другими странами региона – например, при строительстве Каракумского канала в Туркменистане. Канал Кош-Тепа повторяет его по концепции, и сегодня есть возможность избежать просчетов.

Опыт реализации крупных орошаемых массивов в странах Центральной Азии показал: наилучших результатов удается достичь при комплексном освоении – параллельно с возведением магистрального канала прокладываются все уровни оросительной сети, проводится подготовка земель, обеспечивается севооборот, строится сопутствующая инфраструктура. Также обязательны антифильтрационные меры и внедрение водосберегающих технологий.

Центральноазиатские страны обладают богатым опытом в этом направлении и квалифицированными специалистами, которые могли бы помочь Афганистану реализовать проект грамотно, с максимальной пользой для региона в целом.

Показательно, что в 2025 году Ташкент активизировал техническое взаимодействие с Кабулом. В марте глава МИД Бахтиер Саидов подтвердил готовность Узбекистана оказать техническую помощь в проектировании канала Кош-Тепа и создании современных ирригационных систем. Эти инициативы продолжились в рамках совместной узбекско-афганской комиссии, созданной в конце прошлого года и собравшейся вновь в начале 2025 года для обсуждения вопросов строительства, мониторинга и распределения водных ресурсов.

Еще один важный вопрос, заслуживающий отдельного внимания, – какие именно сельскохозяйственные культуры планируется выращивать на землях в 500 тысяч гектаров. Эксперты отмечают, что значительная часть продукции, в которой нуждается Афганистан, уже сегодня может поставляться из стран региона. Это позволило бы снизить нагрузку на водные ресурсы и избежать дополнительного забора воды из Амударьи, обеспечив при этом продовольственную безопасность соседнего государства за счет региональной кооперации.

Весной 2025 года Узбекистан оказал значительную гуманитарную помощь Афганистану. К Наврузу и Рамазан-хайиту в провинцию Балх были отправлены 200 тонн продуктов: мука, пшеница, растительное масло, макароны, сахар, фасоль, маш. Продукты доставлялись в Хайратон, где передавались населению при участии официальных представителей. Подобные инициативы сопровождались двусторонними переговорами. В июне Узбекистан направил больше 180 тонн гуманитарной помощи по случаю Курбан хайита.

Казахстан при этом готов на льготных условиях поставлять в Афганистан зерно и овощи. Это подчеркивает важность межгосударственной кооперации и диверсификации сельхозпроизводства для снижения водной нагрузки на Амударью.

Однако одних аграрных мер недостаточно. По мнению экспертов, для устойчивого будущего требуется системная трансформация всей экономики стран Центральной Азии с акцентом на сокращение водопотребления. Важно рассматривать водные, энергетические и сырьевые ресурсы бассейна Арала в комплексе – включая газ, нефть и уголь – и выстраивать механизм их справедливого распределения в пределах региона. Лишь после полного удовлетворения внутренних потребностей возможен экспорт излишков.

Одним из ключевых инструментов для реализации таких преобразований может стать создание водно-энергетического консорциума. В его рамках возможно строительство дополнительных газовых электростанций, способных покрыть дефицит электроэнергии внутри стран региона и снизить зависимость от водозатратных гидроресурсов.

Реализация этих инициатив возможна под эгидой Международного фонда спасения Арала (МФСА). Для этого необходимо расширить его мандат, активизировать деятельность всех стран-учредителей и привлечь к сотрудничеству нового участника – Афганистан.

Справка. Проект канала Кош-Тепа был разработан еще в середине прошлого века британскими инженерами, но в советскую эпоху, когда СССР оказывал влияние на внутренние дела Афганистана, его реализация не состоялась. По сообщениям прессы, на первом этапе строительство финансировалось при поддержке прекратившего деятельность агентства USAID. Его стоимость оценивается почти в 700 миллионов долларов.

Источник - Podrobno.uz
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