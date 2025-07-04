Ariana News: Казахстан инвестирует $500 млн. в ж/д Тургунди–Герат, Германия никогда не признает Талибан

18:24 19.07.2025

Казахстан обязуется инвестировать 500 миллионов долларов в железнодорожный проект Тургунди–Герат



4 июля 2025 г.



Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Мулла Абдул Гани Барадар встретился в пятницу с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Ханкенди, Азербайджан, где стороны обсудили политические, экономические и торговые вопросы между Афганистаном и Казахстаном, говорится в заявлении офиса заместителя премьер-министра Афганистана.



На встрече премьер-министр Казахстана объявил, что его страна вскоре приступит к реализации проекта железнодорожной линии Турганды-Герат в Афганистане с объемом инвестиций в 500 миллионов долларов.



Бектенов также выразил заинтересованность Казахстана в инвестировании в горнодобывающий сектор Афганистана и заявил, что Казахстан готов увеличить импорт афганских фруктов и содействовать экспорту Афганистана через территорию Казахстана.



Он подчеркнул, что Казахстан входит в десятку стран с наибольшими торговыми отношениями с Афганистаном, и страна стремится к расширению этих отношений.



Бектенов также заявил, что его страна поддерживает хорошие отношения с Афганистаном, и для укрепления этих связей глава МИД Казахстана в ближайшее время посетит Кабул.



В ходе встречи Абдул Гани Барадар охарактеризовал Казахстан как важного и надежного регионального партнера для Афганистана и назвал назначение специального представителя Казахстана по Афганистану ценным шагом.



Барадар выразил благодарность Казахстану за поддержку Афганистана на международных форумах и отметил, что Афганистан служит важным транзитным маршрутом для Казахстана на Ближний Восток и в Южную Азию.



По его словам, Казахстан может соединить Афганистан с Европой, и поэтому Казахстану следует воспользоваться имеющимися возможностями в сфере инвестиций, торговли, железнодорожных проектов и транзитных дел.



Он также посчитал важным подписание соглашения о консервации и карантине сельскохозяйственной продукции между двумя странами для увеличения объема двусторонней торговли до 3 млрд долларов.



Барадар подчеркнул важность упрощения выдачи виз для афганцев и открытия афганских банковских счетов в казахстанских банках "Заман" и "Фридом".



Он заверил, что афганские банки полностью готовы к такому сотрудничеству.



Барадар отметил, что Афганистан инициировал создание операционной компании по импорту и экспорту по железной дороге в целях расширения двусторонней торговли и вскоре представит ее в Казахстане.



Он добавил, что подготовлен проект соглашения о международном транспорте и транзите между двумя странами, ведутся серьезные обсуждения относительно снижения тарифов на транзитные товары, а также разработаны соглашения о сотрудничестве в промышленной, торговой и транспортной сферах с Ираном, Казахстаном и Туркменистаном, причем сотрудничество Казахстана в этих областях является существенным.



