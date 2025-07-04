 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ariana News: Казахстан инвестирует $500 млн. в ж/д Тургунди–Герат, Германия никогда не признает Талибан
18:24 19.07.2025

Казахстан обязуется инвестировать 500 миллионов долларов в железнодорожный проект Тургунди–Герат

4 июля 2025 г.

Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам Мулла Абдул Гани Барадар встретился в пятницу с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым в Ханкенди, Азербайджан, где стороны обсудили политические, экономические и торговые вопросы между Афганистаном и Казахстаном, говорится в заявлении офиса заместителя премьер-министра Афганистана.

На встрече премьер-министр Казахстана объявил, что его страна вскоре приступит к реализации проекта железнодорожной линии Турганды-Герат в Афганистане с объемом инвестиций в 500 миллионов долларов.

Бектенов также выразил заинтересованность Казахстана в инвестировании в горнодобывающий сектор Афганистана и заявил, что Казахстан готов увеличить импорт афганских фруктов и содействовать экспорту Афганистана через территорию Казахстана.

Он подчеркнул, что Казахстан входит в десятку стран с наибольшими торговыми отношениями с Афганистаном, и страна стремится к расширению этих отношений.

Бектенов также заявил, что его страна поддерживает хорошие отношения с Афганистаном, и для укрепления этих связей глава МИД Казахстана в ближайшее время посетит Кабул.

В ходе встречи Абдул Гани Барадар охарактеризовал Казахстан как важного и надежного регионального партнера для Афганистана и назвал назначение специального представителя Казахстана по Афганистану ценным шагом.

Барадар выразил благодарность Казахстану за поддержку Афганистана на международных форумах и отметил, что Афганистан служит важным транзитным маршрутом для Казахстана на Ближний Восток и в Южную Азию.

По его словам, Казахстан может соединить Афганистан с Европой, и поэтому Казахстану следует воспользоваться имеющимися возможностями в сфере инвестиций, торговли, железнодорожных проектов и транзитных дел.

Он также посчитал важным подписание соглашения о консервации и карантине сельскохозяйственной продукции между двумя странами для увеличения объема двусторонней торговли до 3 млрд долларов.

Барадар подчеркнул важность упрощения выдачи виз для афганцев и открытия афганских банковских счетов в казахстанских банках "Заман" и "Фридом".

Он заверил, что афганские банки полностью готовы к такому сотрудничеству.

Барадар отметил, что Афганистан инициировал создание операционной компании по импорту и экспорту по железной дороге в целях расширения двусторонней торговли и вскоре представит ее в Казахстане.

Он добавил, что подготовлен проект соглашения о международном транспорте и транзите между двумя странами, ведутся серьезные обсуждения относительно снижения тарифов на транзитные товары, а также разработаны соглашения о сотрудничестве в промышленной, торговой и транспортной сферах с Ираном, Казахстаном и Туркменистаном, причем сотрудничество Казахстана в этих областях является существенным.



Канцлер Германии исключил признание Исламского Эмирата Афганистан

19 июля 2025 г.

Дипломатическое признание Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) в качестве правительства исключено, заявил в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц.

Впервые с момента прихода к власти 6 мая этого года правительство Германии во главе с Мерцем депортировало в Афганистан большую группу мигрантов, ранее зарегистрированных как опасные преступники.

На большой пресс-конференции в Берлине канцлер Мерц опроверг предположения о том, что власти Германии готовятся официально признать МЭА.

"Дипломатическое признание режима Талибана (ИЭА) даже не обсуждается", - заявил Мерц. "Этого никогда не произойдет".

Однако канцлер Германии добавил, что с Катаром ведутся лишь так называемые "технические контакты" относительно подготовки к депортациям.

Мерц также сообщил, что переговоры относительно организации недавнего депортационного рейса велись в течение многих недель несколькими ведомствами от имени правительства его страны.

По словам Мерца, Германия не признает де-факто правительство Афганистана, но никогда не разрывала дипломатических отношений с этой страной. Он отметил, что, поскольку дипломатические отношения между странами остаются в силе, но не между их правительствами, организовать переговоры было возможно, и основное внимание пока будет уделяться техническому уровню.

МЭА взяло под свой контроль Афганистан в августе 2021 года и признано в качестве правительства только Россией.

Источник - Ariana News
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