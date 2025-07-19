 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Известия: В США скандал из-за организации оплаченных митингов против Трампа. Что нужно знать
19:33 19.07.2025

В США скандал из-за организации оплаченных митингов против Трампа. Что нужно знать
Владелец Crowds on Demand отклонил контракт на протесты против Трампа

19 июля 2025

Компания Crowds on Demand, привлекающая массовку для участия в политических акциях, рассказала о заказе на участие в митинге против президента США Дональда Трампа. Ей якобы намеревались заплатить $20 млн за организацию протеста. Сторонники главы Белого дома возмущены таким явлением. Как в США проводят проплаченные мероприятия - в материале "Известий".

Как разгорелся скандал

• Весна и лето 2025 года ознаменовались в США волной протестов против политики Трампа. В апреле состоялась акция Hands Off ("Руки прочь"), распространившаяся на 1300 городов во всех 50 штатах. На день рождения Трампа 14 июня прошли аналогичные митинги под названием No Kings ("Никаких королей"), затронувшие уже 2100 городов. Чуть ранее состоялись массовые беспорядки в Лос-Анджелесе, участники которых протестовали против выдачи нелегальных мигрантов властям.

• На 17 июля была запланирована еще одна массовая акция под названием Good Trouble Lives On ("Хорошие неприятности продолжаются"), приуроченная к пятой годовщине смерти политика-демократа Джона Льюиса. Ее участники вновь намеревались протестовать против Трампа. Митинги состоялись вскоре после того, как основатель и глава компании Crowds on Demand Адам Суорт выступил с разоблачающим заявлением о якобы заказе на привлечение протестующих для них.

• Суорт рассказал в телеинтервью, что организаторы Good Trouble Lives On обратились к нему с просьбой предоставить массовку, обещая заплатить $20 млн. По словам Суорта, он отклонил это предложение, сославшись на то, что не считает сами эти протесты достаточно эффективными. Суорт добавил, что участие в них выставило бы его компанию в плохом свете.

• Признание Суорта вызвало бурю негодования среди сторонников Трампа в республиканском лагере. В социальных сетях они принялись обсуждать как поведение организаторов, пытавшихся за деньги увеличить численность протестующих, так и саму возможность нанять массовку, чтобы она создавала иллюзию массовой поддержки той или иной позиции.

Чем занимается Crowds on Demand

• Отдельное внимание заслужили сама компания Crowds on Demand и ее основатель. Она была создана в 2012 году в качестве фирмы, которая предоставляет массовку для рекламных мероприятий. Ее клиенты могут нанять себе актеров, которые будут изображать фанатов, охранников, папарацци, имитирующих "звездный" образ жизни для начинающих артистов или политиков.

• Сама компания позиционирует себя как "дом для эффективных пропагандистских кампаний, демонстраций, PR-акций и корпоративных мероприятий", услуги которой доступны по всей территории США. СМИ сообщали, что Crowds on Demand также предоставляет толпы людей для участия в общественных слушаниях в поддержку той или иной идеи или оказания поддержки на судебных заседаниях.

• В интервью о своей компании Суорт отмечал, что массовка стоимостью $10 тыс. может оказаться хорошей инвестицией, когда речь идет о защите проектов стоимостью миллионы долларов. При этом такой способ создать видимость поддержки он называет более дешевым, чем прямая реклама в прессе и на телевидении. В то же время Суорт признает, что в практике найма протестующих существует этическая проблема, из-за чего в приоритете компании находится анонимность ее клиентов.

Как в США используют массовку на митингах

• Недавний скандал бросил тень на сторонников демократов США. Признание Суорта вынуждает ставить под сомнение искренность протестующих против политики Трампа, даже если рейтинги действительно говорят о падении его поддержки в обществе. На то, что демократы платят актерам за создание толп, президент намекал и сам - подобные обвинения он предъявлял своей сопернице по последним выборам Камале Харрис.

• При этом в покупке протестующих в прошлом подозревали и самого Трампа. В 2015 году компания из Нью-Йорка Extra Mile Casting опубликовала объявление о найме за $50 актеров, которые должны были стать статистами на мероприятии Трампа - он в то время боролся за право стать кандидатом от республиканцев на президентских выборах. В лагере политика опровергли использование подобной практики, заверяя в искренней поддержке его сторонников.

Уделать Америку снова: как новая волна насилия в США поляризует общество
К чему могут привести и кем организованы антитрамповские протесты по всей стране
https://iz.ru/1904245/kseniia-vakina-anastasiia-kostina/udelat-ameriku-snova-kak-novaia-volna-nasiliia-v-ssha-poliarizuet-obshchestvo

Источник - Известия
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