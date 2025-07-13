Таджикистан выдворяет из страны "определенное количество граждан Афганистана"

20:23 19.07.2025

Пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан сообщает



ДУШАНБЕ, 19.07.2025 /НИАТ "Ховар"/. Пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан сообщает, что в связи со сложной политико-экономической ситуацией в регионе и мире наблюдается рост миграции иностранных граждан в нашу страну.



На территории Республики Таджикистан по различным мотивам проживает большое количество иностранных граждан, некоторые из них, к сожалению, въехали в нашу страну незаконно. Определенная часть иностранных граждан грубо нарушает установленный режим пребывания.



В ходе проверки были выявлены следующие факты нарушения иностранными гражданами требований законодательства Республики Таджикистан: причастность к незаконному обороту наркотиков, пропаганда идей экстремистских движений, предоставление недостоверной информации и документов для получения статуса беженца, нарушение требований иммиграционной системы, наличие гражданства третьей страны, использование территории Таджикистана в качестве транзитной страны и тому подобное.



В связи с этим в соответствии с законодательством республики в настоящее время рассматриваются меры по их выдворению за пределы территории Таджикистана. В частности, причиной этого является выселение из страны определенного количества граждан Афганистана.



Пресс-центр Пограничных войск

Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан



