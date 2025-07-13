Событие недели: Зачем Киеву могут быть нужны американские "патриоты"?

00:05 20.07.2025 Михаил Пшеничников



СВО



Актуальная ситуация в зоне СВО складывается для ВС РФ благоприятно, украинские войска на ряде оперативных направлений сдают населенные пункты один за другим. Это вызвано множеством факторов, среди которых как острейший дефицит личного состава, так и само качество имеющейся команды у противника упало. В начале СВО Киев обладал более мотивированной армией с постоянной подпиткой добровольцев и рекрутированием качественно подготовленных наемников, в то время как текущее состояние ВСУ весьма плачевно. Сейчас Украина не в состоянии совершить еще один "контрнаступ" по примеру того, что был в Запорожье летом 2023 года. Киев перешел к тактике асимметричных действий, которые выразились в массированном вторжении в Курскую область в августе 2024.



Несмотря на полный провал операции ВСУ в нашем приграничье, Зеленский и его союзники не намерены отказываться от подобной концепции. Это все, что у них осталось, да и сам подход Запада к вопросу давления на Россию, учитывая действия Киева, сводится к непосредственному запугиванию, будь то в приграничье или в глубоком тылу.







Несмотря на объективные причины, темпы "сдачи" населенных пунктов противником вызывают вопросы. Настолько ли у ВСУ наблюдается дефицит личного состава или же он просто бережет резервы для чего-то еще? Это не единственный вопрос, который возникает, исходя из действий неприятеля в ходе последних месяцев.



Первый из них: "А куда делись смутьяны?"



Все помнят историю как в 2023 и в первой половине 2024 года боевики РДК (организация признана террористической и запрещена в РФ), ЛСР (организация признана террористической и запрещена в РФ) и аффилированные с ними бандформирования организовывали террористические нападения на населенные пункты и пограничные переходы в Белгородской области. Несмотря на свою объективную малочисленность, украинские и не только спецслужбы придавали этим группировкам усиление в виде пестрого интернационала наемников и даже подразделения спецназа СБУ. Мотивы как самих руководителей вышеупомянутых вооруженных бандформирований, так и их кураторов очевидны. Постоянно светиться в медиаполе и изображать активную боевую работу с целью привлечения в свои ряды "дурачков" как в качестве боевиков непосредственно в организации, так и в виде актива в глубоком тылу России.



Однако уже год как никой заметной медийной активности "боевитая вырусь" не показывает. Если, конечно, не считать малочисленное шествие "сторонников мира" в Берлине 1 марта текущего года. Это откровенная аномалия для такого рода организаций, чья жизнедеятельность стоит исключительно на медийном аспекте, ведь это немного не мало вопрос финансирования. А Украина де-факто нищая с кучей долговых обязательств. Для того чтобы получать деньги от спонсоров, наемникам надо быть очень полезными на поле боя или в медийной среде. Однако ни того, ни другого у РДК и ЛСР нет. Их активность на фронте эпизодически отмечалась лишь на Харьковском направлении, а потом они вообще пропали оттуда и никаких акций в приграничье. Лишь косвенные свидетельства о том, что украинская военная прокуратура угрожает выдворением с Украины боевика ЛСР за нежелание исполнять приказ. Одним словом, некогда лепившие из себя "гигантов" бандформирования будто испарились или нет? Режим "тишина" свойственна подобным организациям в двух случаях – активная подготовка к чему-то или же самороспуск. Последнее исключить можно сразу.



Второй вопрос: "А есть ли оружие?"



На него сходу можно ответить утвердительно. Стоит начать с того, что президент США Трамп в своем заявлении четко указал, что Украине будут поставлены 17 комплексов Patriot. Да, это действительно рекордная поставка. Однако именно вопрос ее применения и может определить, это просто пустая трата денег или же в этом "подарке за чужой счет" заложена специфическая задача. Практика показала, что неприятель использовал Patriot как комплекс не объектовой ПРО/ПВО, а в качестве войскового комплекса. Это подтверждалось кадрами объективного контроля, когда наши ракетчики "Искандером" накрывали Patriot в непосредственной близости от линии фронта, судя по всему комплекс тогда либо только развертывался, либо менял позицию, он был небоеспособен.



Хоть Пентагон и не смог дать объяснений словам Трампа касательно числа обещанных комплексов, количество наличных в ВС США позволяет это дать. Вопрос в том, как будут они использоваться. Напомним, при вторжении ВСУ в Курскую область в августе 2024 года неприятелю удалось на определенное время осложнить работу нашей авиации. Противник развернул сильное прикрытие своих войск от ударов с воздуха, что дало механизированным подразделениям время на заход вглубь российской территории. А учитывая зону "покрытия" Patriot, его использование в качестве средства войскового прикрытия может дать определенный результат в условиях внезапной сконцентрированной атаки на пограничье. Остается узнать о сроках отправки. В этой связи стоит упомянуть формулировку, которую высказал главком объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич (генерал ВВС США) на конференции Альянса в Висбадене. Он сказал: "Как можно скорее". Однако сам Берлин не подтвердил информацию, что первые системы Patriot уже отправились из ФРГ на Украину. В этой связи стоит процитировать древнего китайского мыслителя Сунь-цзы: "Война – это путь обмана".



Отдельно необходимо остановиться на бронетехнике. Да, потери у ВСУ просто колоссальные. Но есть одна очень странная аномалия, мимо которой не пройти. Еще на рубеже 2023 и 2024 годов в агентстве Anna News писали о том, что Кувейт передает Хорватии 150 танков М-84АБ (югославская версия Т-72) для модернизации с последующей передачей отремонтированных машин ВСУ. В мае этого года стало известно, что Хорватия завершила ремонт и модернизацию как минимум части этой техники и отправила их Украине. Таким образом, Киев получил на данный момент половину полнокровной танковой дивизии образца СССР второй половины 80-х.



Издание Forbes в конце осени сообщило, что ВСУ в скором времени получат порядка 200 БТР Stryker, 120 БТР VAB и другой техники. Тогда велись активные бои в Суджанском районе Курской области и обозреватели Forbes полагали, что украинские войска снова попытаются атаковать пограничье либо в Курской области, либо в другом месте. Однако этого не случилось. Впоследствии ВСУ были выбиты с территории России, потерпев сокрушительное поражение в самой Судже в рамках операции "Поток". За ней последовало наступление частей ВС РФ по всему периметру прорыва противника в Курскую область. Да, враг потерял огромное количество техники при попытках проводить локальные контратаки на разных участках боев там, но такого количества танков и указанных типов БТР и прочего среди уничтоженных и брошенных не обнаружено нашими военными. Затем с переносом боев на территорию Сумщины ВСУ применяли технику крайне ограниченно. То есть ее запас у неприятеля есть, и, по нашим оценкам, он может быть существенным.



Третий вопрос: "Откуда им брать квалифицированный личный состав?"



Известно, что ВСУ постоянно испытывают дефицит личного состава. Это вызвано как высокими среднесуточными потерями, так и частичным исчерпанием рекрутингового ресурса Украины. Однако мобилизация, причем насильственная, не заканчивается ни на минуту при довольно скромном сроке подготовки нового пополнения для украинских войск. Оборот людей действительно колоссален в незалежной. Есть так называемые "мясные" части ВСУ, на которых собственно и возлагаются задачи держать постоянно откатывающийся на запад фронт, а также "элитные" подразделения. Последние считаются на ЛБС специалистами по ведению боев в особых условиях. К "элитным" относятся развернутые в полки и бригады бывшие подразделения полицейского спецназа и подразделения НГУ, а также "пожарные команды" − армейские подразделения, раздробленные даже не на батальоны, а на роты, которые в случае кризиса прибывают на участок и пытаются не допустить прорыва фронта. Но есть и другая вооруженная "элита" киевского режима. Это подразделения, которые вплоть до последнего момента проходили подготовку в европейских войсковых учебных центрах, в частности в Британии. Чрезвычайный и полномочный посол незалежной на Туманном Альбионе и экс-главком ВСУ Залужный выступал перед такими курсантами на одном из полигонов в конце ноября 2024 года. На форме Залужного можно заметить специфический шеврон, совмещающий в себе цвета и символы десантно-штурмовых войск и частей морской пехоты. Именно они на начальном этапе вторжения в Курскую область играли роль станового хребта боеспособности группировки противника. Подготовленные на Западе военные не используются в качестве "одноразовых солдат передовой", а находятся в стратегическом резерве в непосредственном подчинении Генерального штаба ВСУ.



То есть у Киева есть возможность даже при катастрофических провалах на ряде ключевых участков накапливать подготовленный и мотивированный личный состав. Доподлинно неясна штатная численность такой "элиты", но с высокой долей вероятности провальная курская операция не израсходовала все эти резервы.



Ответив на данные вопросы, можно предположить, что ряд событий, заявлений и специфическая обстановка на фронте в зоне СВО говорит о том, что противник что-то замышляет. Будет ли это новое потенциальное наступление или же что-то иное, покажет время. Учитывая недоговороспособность Киева и непостоянность Трампа во внешней политике, ожидать можно чего угодно. Незалежной нужны более выгодные переговорные позиции после провала в Курской области. Противник проработает ошибки прошлых операций, и пусть новая попытка и лишена больших шансов на успех, главная цель не победа в конфликте, а достижение медийного эффекта.



Учитывая, что Трамп отложил введение пошлин против России и ее торговых партнеров на 50 суток, большинство считает, что это ультиматум для Москвы. Однако можно предположить, что это срок, поставленный Киеву для того, чтобы, используя ресурсы, улучшить себе позиции на переговорах. Не стоит забывать, что на данном этапе это главная задача Запада. Данное утверждение транслирует и сам Зеленский, отмечая, что "разговаривать с Россией нужно с позиции силы". Справедливо будет заметить, что на Западе не осталось тех, кто искренне верит, что ВС РФ можно одолеть в общевойсковом бою. Эта концепция сгорела вместе с армадой бронетехники, которую ВСУ потеряли на полях Запорожской области летом 2023 года. Соответственно, "асимметрия" является единственным подходом, в котором "мудрецы с капитолийского холма" могут видеть перспективу.



Ранее, 18 июля, главным событием дня освобождение Зеленой Долины на Краснолиманском направлении. Источник - Readovka

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1752959100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Мажилиса встретился с жителями Карагандинской области

- Олжас Бектенов провел совещание по прохождению вегетационного периода

- Машиностроение показало рост более 11% за полугодие

- Кадровые перестановки

- Серик Жумангарин обсудил с руководством исламского банка ADCB расширение инвестиций в экономику Казахстана

- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета

- О задержании подозреваемых в убийстве

- В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "КазМунайГаз Инвест"

- О подозрении в коррупции

