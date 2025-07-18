Иран, Россия и Китай обсудили возможность атак на ядерные объекты Ирана

02:05 20.07.2025

18 июля 2025



Представители Ирана, Китая и России провели встречу, на которой обсудили недавние незаконные атаки Израиля и США на ядерные объекты Ирана.



Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, сообщил, что представители Тегерана, Пекина и Москвы провели переговоры по поводу недавних актов агрессии в отношении ядерных объектов Ирана.



"Сегодня встретился со своими дорогими коллегами - постоянными представителями #Китая и #Ирана - чтобы обменяться мнениями о текущей ситуации, вызванной незаконными и безответственными ударами #Израиля и #США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями #МАГАТЭ", - написал Ульянов в X в четверг вечером.



Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.



