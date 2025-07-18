|Иран, Россия и Китай обсудили возможность атак на ядерные объекты Ирана
02:05 20.07.2025
18 июля 2025
Представители Ирана, Китая и России провели встречу, на которой обсудили недавние незаконные атаки Израиля и США на ядерные объекты Ирана.
Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене, сообщил, что представители Тегерана, Пекина и Москвы провели переговоры по поводу недавних актов агрессии в отношении ядерных объектов Ирана.
"Сегодня встретился со своими дорогими коллегами - постоянными представителями #Китая и #Ирана - чтобы обменяться мнениями о текущей ситуации, вызванной незаконными и безответственными ударами #Израиля и #США по иранским ядерным объектам, находящимся под гарантиями #МАГАТЭ", - написал Ульянов в X в четверг вечером.
Он не сообщил никаких дополнительных подробностей.
В то время как сионистский режим 13 июня начал агрессивную войну против Ирана и в течение 12 дней наносил удары по военным, ядерным и жилым объектам Ирана, 22 июня США вмешались и нанесли военные удары по трем ядерным объектам в иранских городах Натанз, Фордо и Исфахан.
Сразу после агрессии иранские вооруженные силы предприняли мощные контратаки. Военно-космические силы Корпуса стражей исламской революции нанесли 22 ответных ракетных удара по сионистскому режиму в рамках операции "Истинное обещание III", в результате которой города на оккупированных территориях понесли тяжелые потери.
Кроме того, в ответ на атаки США иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по авиабазе Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей американской военной базе в Западной Азии.
Перемирие, вступившее в силу 24 июня, положило конец боевым действиям.