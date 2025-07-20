Вторая мировая война: шокирующая правда, - Валерий Бурт

20:13 20.07.2025 Вторая мировая война: шокирующая правда

Сотни тысяч поляков присягали на верность Гитлеру



20.07.2025 | Валерий БУРТ



Мы уже сообщали, что в Гданьске проходит выставка "Наши ребята" – о службе поляков из разных частей страны в гитлеровской армии. По словам ее устроителей, это первая монографическая экспозиция, подготовленная на основе материалов частных лиц и музейных учреждений Гданьского Поморья. Сегодня мы публикуем дополнительную информацию и сопутствующие исторические факты, которые демонстрируют благожелательное отношение жителей Польши к сотрудничеству с нацистским режимом.







Отклики на выставку оказались довольно резкими. Президент Польши Анджей Дуда в микроблоге написал: "Представление солдат Третьего рейха как "наших" – не только историческая ложь, но и моральная провокация, даже если на фотографиях молодых людей в форме гитлеровской армии изображены поляки, насильно мобилизованные в немецкую армию.



Дуда также отметил, что "подобные действия подрывают основы нашей идентичности и подрывают уважение к жертвам. Тот, кто принижает преступления, обезоруживает совесть нации".



По мнению бывшего министра обороны Мариуша Блащака, экспозиция – "открытая реализация немецкого нарратива", которую продвигают институты, которые "должны защищать польскую историческую память". И добавил, что "выставки такого типа являются попыткой исказить историю".



"Так когда же будет присоединение к рейху?" – иронически вопрошал журналист Петр Корчаровский. А его коллега Марек Скальский вполне серьезно отметил прогрессирующую регерманизацию польского общественного пространства.



Слова о "защите исторической памяти" звучат возвышенно и пафосно, но не более того. Многочисленные факты убедительно свидетельствуют о том, что поляки охотно шли на службу в вермахт и СС. Часто без всякого принуждения и даже с энтузиазмом.



…У Польши были замечательные отношения с нацистской Германией.



В Варшаве радушно принимали высших чинов Третьего рейха – Германа Геринга, Иоахима фон Риббентропа, Генриха Гиммлера, Йозефа Геббельса. Они были гостями парадов, балов, званых обедов.



Близость духа двух стран проявилась и в безудержном антисемитизме. Евреев в Польше уволили со всех государственных постов, лишили мест в адвокатских конторах, очистили от них железные дороги. В республике прошел аналог германской "Хрустальной ночи", когда бойкотировались и осквернялись магазины, принадлежащие евреям.



Характерно, что антисемитскую волну гнали представители интеллигенции. Это они предложили getto ławkowe (гетто за партами), когда во всех учебных заведениях Польши студентов-евреев сажали за дальние столы, на "галерку" аудиторий.



Однако все "нововведения" польских властей меркнут перед замыслом полного очищения страны от евреев. Их хотели насильно перевезти на остров Мадагаскар, который в то время находился чуть ли не в первобытном состоянии. Но поляков остановило не это, а отсутствие средств на дорогостояще мероприятие.



Позже этот проект хотели осуществить нацисты. Немецкий историк Герман Грамль писал: "Этот план следует рассматривать как выражение политики, направленной на уничтожение евреев, но не оружием и газом, а силами природы. План исходил из очевидного ожидания, что европейские евреи должны были умереть мучительной смертью…"



Польские политики не скрывали своей ненависти к СССР, мечтая, что Гитлер обрушится на Советский Союз и им достанутся щедрые трофеи. Польша была готова вместе с вермахтом принять участие в походе против коммунистов.



Варшава поддержала аншлюс Австрии, участвовала в оккупации Чехословакии и за поддержку Германии получила от завоевателей восточную часть Тешинской Силезии. За это Польшу прозвали "европейской гиеной".



Но внезапно альянс затрещал по швам. Это произошло после того, как Гитлер потребовал освободить территорию, дающую возможность Польше выйти к Балтийскому морю, "Польский коридор". И изменить статус вольного города Гданьска (Данцига) и передать его Германии. За это фюрер предлагал солидную компенсацию, но в Варшаве заартачились. Отношения двух стран быстро ухудшались и привели к войне, которую Польша с треском проиграла.



В сентябре 1939 года вермахт вошел в страну, где царила привычная немцам ненависть к евреям. После германской оккупации она вспыхнула с новой силой – в стране начались массовые погромы. Это был вклад Польши в холокост.



Не случайно самые страшные концлагеря нацистов – Освенцим, Треблинка, Майданек, Хелмно, Белжец и Собибор – находились на территории Польши. Во-первых, эта страна находилась в центре Европы и практичным палачам было удобно свозить туда свои жертвы. Во-вторых, в Польше проживало большое количество евреев, с которыми Гитлер намеревался покончить.



…Третьему рейху требовались солдаты. И поэтому немцы приступили к мобилизации польского населения. По оценке польских историков, во время Второй мировой войны в рядах вермахта и СС побывало до 350 тысяч их соотечественников. В России считают, что эта цифра гораздо больше и достигает почти полумиллиона.



Автор книги "Поляки в вермахте" профессор Рышард Качмарек утверждал, что его соотечественники воевали на Западном и Восточном фронтах, в африканской армии Роммеля, на Балканах, находились в оккупационных войсках во Франции. "На кладбище на Крите, где лежат погибшие участники немецкого десанта 1941 года, я находил и силезские фамилии, – говорил историк. – Такие же фамилии я видел и на военных кладбищах в Финляндии, где хоронили солдат вермахта, поддержавших финнов в войне с СССР".



Новобранцам устраивали торжественные проводы с музыкой, песнями. Уклоняющихся от мобилизации было мало, многие служили Третьему рейху искренне, чуть ли не по зову сердца. "Мы можем считать, что у 2-3-х миллионов человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте, – говорил Качмарек. – Сколько из них знают о том, что с ними стало? Наверно, немногие…"



Поляки, надевшие немецкую форму пришли сеять смерть и разрушения в Советский Союз. В районе Бородинского поля, невдалеке от французского кладбища времен Отечественной войны 1812 года, были обнаружены могилы польских солдат и офицеров. Они шли плечом к плечу с немецкими союзниками на штурм советской столицы. И вместе с ними нашли свою гибель…



Поляки воевали и против Третьего рейха, на стороне СССР и государств антигитлеровской коалиции – на Восточном фронте, Ближнем Востоке, в Югославии, в Африке, в высадке союзников в Нормандии. Но их численность была гораздо меньше тех, кто сражался в составе немецких частей.



Поляки служили в различных видах полиции. В частности, Polnische Hilfspolizei использовалась в борьбе с партизанским и антифашистским движением, ее использовали для охраны еврейских гетто. Люди, служившие в ней, всячески старались подтвердить свою лояльность Третьему рейху и не стеснялись в средствах.



Немало поляков, служивших немцам, были добровольцами. Они были дивизии СС Totenkopf, в 4-й полицейской гренадерской дивизии, 31-й гренадерской дивизии Bohmen und Mahren и 32-й гренадерской дивизии. Из польских фашистов состояла бригада СС Swietokrzyska. К концу войны в советском плену оказалось более 60 тысяч поляков, сражавшихся на стороне Гитлера.



Справедливости ради, следует заметить, что поляки воевали и против Гитлера на стороне союзников – на Восточном фронте, Ближнем Востоке, в Югославии, в Африке, участвовали в высадке союзников в Нормандии. Но их численность была гораздо меньше тех, кто сражался в составе вермахта и СС.



Тем не менее на конференции в Потсдаме в 1945 году Польша фигурировала не как союзница Третьего рейха, а как жертва. Благодаря Сталину – полякам стыдно об этом вспоминать – Варшава получила большие репарации и присоединила к своей территории восточные области Германии, так называемые возвращенные земли: промышленные, экономически развитые регионы, с богатыми месторождениями полезных ископаемых, отличными автострадами, почти не пострадавшими от бомбежек. С этих территорий были беспощадно изгнаны четыре миллиона немцев!



Характерно, что антисемитизм был элементом политики и в послевоенной коммунистической Польше. Была произведена "чистка" в государственном аппарате, армии, закрылись различные еврейские организации, прекратилось обучение на еврейском языке. В итоге эмиграция превратилась в бурный поток, и количество представителей этой национальности в стране быстро уменьшалось. Сейчас в Польше живут три с половиной тысячи евреев. Для сравнения: до Второй мировой там обитало три с половиной миллиона.



В советское время, когда Польша была партнером СССР по социалистическому лагерю, было не принято говорить о союзе поляков и нацистов. Разумеется, в наше время, когда правда восторжествовала, жителям и руководству республики слышать такое крайне неприятно. Но факты – упрямая вещь и Польшу можно считать верным союзником Третьего рейха и соучастником его преступлений.



Польские потомки тех, кто сражался за Гитлера, то и дело говорят о своей дружбе с Украиной, где воспевают Бандеру и его соратников, националистов, бойцов дивизий СС. Те и другие – родственные души, их связывают общие кровавые дела. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1753031580





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Председатель Мажилиса встретился с жителями Карагандинской области

- Олжас Бектенов провел совещание по прохождению вегетационного периода

- Машиностроение показало рост более 11% за полугодие

- Кадровые перестановки

- Серик Жумангарин обсудил с руководством исламского банка ADCB расширение инвестиций в экономику Казахстана

- Проведено очередное заседание Высшего Судебного Совета

- О задержании подозреваемых в убийстве

- В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды "КазМунайГаз Инвест"

- О подозрении в коррупции

