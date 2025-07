The Spectator: угрозы Трампа в адрес России насмешили Кремль

23:15 20.07.2025

The Spectator Великобритания

20 июля 2025



В России откровенно посмеялись над ультиматумом Трампа, пишет The Spectator. Никто в Кремле не принимает его угрозы всерьез. И это правильно, отмечает автор. "Драконовские" пошлины Трампа не только не испугали Путина, но и преподнесли ему неожиданный подарок.



Ответом Москвы на последний ультиматум Дональда Трампа, выдвинутый на прошлой неделе, стало применение главного оружия российской дипломатии - презрительного смеха. Угроза президента США ввести драконовские санкции, если Путин не прекратит боевые действия на Украине в течение 50 дней, прокремлевские политики встретили с таким театральным презрением, что сам Чехов бы гордился.



Министр иностранных дел Сергей Лавров, не упускающий возможности для дипломатического сарказма, открыто высмеял вмешательство Трампа на пресс-конференции в минувший вторник. "Пятьдесят дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили. Теперь нам нужно понять, чем движим президент Соединенных Штатов", - заявил Лавров во время итоговых заявлений по результатам заседания Совета министров иностранных дел ШОС.



Российские официальные лица обещали продолжить "достижение целей специальной военной операции" - оруэлловского эвфемизма, которым они окрестили события, что мы все называем вторжением на Украину. Сам Путин пока не комментировал ситуацию, но, с другой стороны, он никогда не был тем, кто любит слушать чьи-либо нотации, особенно из уст американского лидера. "Если или когда президент Путин сочтет это необходимым, он обязательно отреагирует", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Этот вызов может выглядеть типичной русской бравадой, но, если внимательно проследить все заявления, они, скорее, расчетливые, а не показные.



Резкий разворот риторики Дональда Трампа был впечатляющим. После нескольких месяцев ухаживаний за Путиным и давления на Украину, фактически принуждая пострадавшую страну к капитуляции, глава Белого дома в понедельник 14 июля резко изменил внешнеполитический курс. Устав от упрямства российского коллеги, он пообещал возобновить поставки оружия Украине и пригрозил ввести 100-процентные импортные пошлины на товары из любой страны, торгующей с Москвой.



На бумаге эта угроза кажется чудовищно опасной. Экспорт российской нефти, источник жизненной силы путинской военной машины, оказался под прицелом. Такие санкции могут лишить и без того захлебывающийся бюджет Москвы примерно четверти доходов и сократить поставки на мировые рынки на пять миллионов баррелей в день. Однако общемировые цены на сырье практически не изменились. Биржи, похоже, разделяют скептицизм Кремля - и не без оснований.



Основная проблема в том, что ни Москва, ни биржевые спекулянты, похоже, до конца не понимают, как санкционные пошлины Вашингтона начнут работать на самом деле. Это неудивительно, учитывая, что сама идея, видимо, была задумана скорее как политический жест, чем нечто применимое на практике.



Заявление Трампа на языке дедлайнов мало утешает тех, кто надеется на их выполнение. Ранее он предъявлял Путину ультиматумы, которые оказались скорее пустыми словами, одновременно Пентагон решил бомбить Иран, но только после того, как незадолго до этого сделал предупреждения о готовящейся атаке.



К слову, в марте 2025 года Дональд Трамп подписал указ о 25-процентных пошлинах на ввоз венесуэльской нефти для стран, импортирующих латиноамериканские углеводороды, но эти меры до сих пор не приняты.



Пятидесятидневный срок сам по себе предоставляет Путину как возможности, так и стимулы. Этого времени достаточно, чтобы продолжить летнее наступление - самое успешное, хотя и самое дорогостоящее, если считать с 2023 года. Вместо того чтобы добиваться немедленного мира, российский президент вполне может решить пойти ва-банк, усилив ежедневные бомбардировки украинских городов и одновременно подрывая оборону ВСУ. К сентябрю Кремль сможет с выгодой для себя предложить прекращение огня с позиции силы или, возможно, убедить американского коллегу, что Москве нужно чуть больше времени для достижения поставленных целей.



Если пошлины действительно будут введены, они разрушат отношения Америки с некоторыми весьма важными партнерами. Китай, Индия и Турция - основные потребители российской нефти - столкнутся с непомерными торговыми барьерами. Идея о том, что США могут просто прекратить торговлю с Пекином, к чему и приведут 100-процентные пошлины, противоречит экономической реальности, как это стало ясно после торговой войны, развязанной Трампом в начале этого года.



Аналогичным образом, отталкивание Индии в то время, когда Вашингтону нужна поддержка Дели в борьбе с экономическим доминированием КНР, представляется стратегически недальновидным шагом. Вопрос Турции также представлял бы абсурдный сценарий: какие могут быть санкции против союзника по НАТО, представляющего американские интересы в Сирии и на Южном Кавказе.



Возможно, наиболее показательным прогнозом станет то, что изъятие пяти миллионов баррелей российской нефти с мировых рынков спровоцирует скачок цен, которого Трамп годами обещал избежать во время своего первого срока. В отсутствие альтернативных добывающих мощностей, способных заменить российскую нефть в краткосрочной и среднесрочной перспективах, американские автомобилисты столкнутся с резким ростом цен на бензин как раз в тот момент, когда инфляция начнет бить по карману. Для президента, чья предвыборная кампания строилась на экономической грамотности, это выглядело бы самоубийственной стратегией.



По иронии судьбы, угроза Трампа уже преподнесла Путину неожиданный подарок: она фактически нейтрализовала попытки конгресса ввести более серьезные санкции. Лидер большинства в Сенате, республиканец от Южной Дакоты Джон Тьюн объявил в понедельник, что отложит продвижение двухпартийного пакета антироссийских санкций, который, по слухам, поддержали 85 сенаторов.



Законопроект сенаторов предусматривал бы введение гораздо более строгих, но столь же запретительных пошлин - 500 процентов, то есть пятикратно выше озвученного Трампом. Однако, что еще важнее, он кодифицировал бы существующие санкции в рамках конгресса, не позволив будущим президентам просто отменить их, отказавшись продлить чрезвычайные полномочия. Текст закона также включал положения об исключении из санкционного списка стран, которые поддерживают Украину, что могло бы в будущем перенаправить потоки российской нефти и вынудить Москву продавать сырье дешевле согласованного лимита цен за один баррель.



Вместо этого американский Сенат уже заморозил законопроект и вряд ли вернется к нему в ближайшее время. Путин вряд ли мог бы мечтать о лучшем исходе.



Как однажды сказал театральный режиссер Константин Станиславский своим неубедительным актерам, "не верю". Рынки, похоже, разделяют эту оценку. Угроза Трампа ввести пошлины - скорее изменение риторики, но не сути.



Поэтому насмешки Москвы могут быть оправданы. Путин уже не раз разоблачал блеф Дональда Трампа и выходил из него победителем. Учитывая, что экономическая реальность, политические ограничения и стратегические интересы Америки работают ему на пользу, российский президент, возможно, решил, что может позволить себе смеяться над очередным ультиматумом со стороны Вашингтона.



Вопрос не в том, моргнет ли Путин во время очередной партии, а в том, окажутся ли угрозы Трампа более существенными, чем его предыдущие ультиматумы. Уверенность Москвы говорит о том, что она давно знает ответ.