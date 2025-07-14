ВС РФ наращивают темп на всех направлениях – итоговая сводка СВО за прошедшую неделю

00:05 21.07.2025 Михаил Пшеничников, Марат Быков



СВО



Стремительное развитие событий на фронте показало, что стратегия растягивания оборонительных порядков противника приносит свои плоды. Пока ВСУ пытаются латать бреши в одних секторах, ВС РФ вскрывают новые уязвимости в других. На Сумском направлении русские войска не ограничились созданием буферной зоны, а развернули полномасштабное наступление сразу по нескольким осям. Покровско-Мирноградский оборонительный район противника трещит по швам, а попытки ВСУ удержать ключевые рубежи оборачиваются лишь увеличением потерь при неизбежном отходе. Параллельно активизировались боевые действия на Харьковском и Краснолиманском направлениях, где неприятель уже не способен парировать синхронные удары по разным участкам фронта.



Сумское направление







Полное освобождение приграничья в районе Теткино открыло перед ВС РФ новые оперативные возможности. Заняв Рыжевку прямым броском из Теткино, наши подразделения получили идеальный плацдарм для дальнейшего продвижения. Отсутствие подготовленных позиций ВСУ в радиусе нескольких километров позволяет формировать буферную зону без серьезного противодействия. Ближайшие укрепления противника у Старых Вирков прикрывают коммуникации на Белополье, но их удаленность делает контратаки малоэффективными.



Концентрация сил ВСУ в полосе Хотень – Писаревка – Корчаковка обернулась для них стратегической ловушкой. Создав плотную оборону на одном участке, они обнажили фланги, чем немедленно воспользовались ВС РФ. Расширение географии наступления вынуждает оперативное командование "Север" распылять и без того ограниченные резервы.



Ключевой задачей нашей армии становится взятие Белополья. Этот узел не только обеспечит контроль над важными коммуникациями, но и создаст предпосылки для последующего рывка к областному центру. Дефицит сил у ВСУ делает полноценную оборону города проблематичной, особенно учитывая давление ВС РФ сразу на нескольких направлениях.



Покровское направление



Дефрагментация внешнего оборонительного контура Родинского стала переломным моментом всей кампании на данном участке. Обход террикона шахты "Краснолиманская" с юга и подготовка штурма комплекса административных зданий с севера поставили крест на планах ВСУ удержать этот рубеж. Начинающиеся бои за село Красный Лиман лишь подтверждают неизбежность падения всей оборонительной системы противника.



На данном участке успех был достигнут относительно простой атакой в центр, без сложных маневров. Это красноречиво свидетельствует о кадровом голоде ВСУ – даже при наличии подготовленных позиций банально не хватает людей для их обороны. Действия 51-й гвардейской армии к северу от Новоторецкого исключили возможность переброски резервов, обрекая гарнизон противника на изоляцию.



Штурм Суворово командование ВС РФ справедливо приостановило после прорыва у Родинского. Нет смысла тратить силы на второстепенные цели, когда главная линия обороны уже взломана. ВСУ остается лишь цепляться за шахту "Родинская" с ее терриконом, но это способ скорее замедлить неизбежное, нежели переломить ход событий.



Параллельные успехи в Маяке и практическое оставление Новоэкономического довершают картину распада фронта. Растягивание линии боев к северу от городов-сателлитов Покровска пожирает последние резервы противника на этом направлении. А прорыв на окраины Первого Мая означает, что ВС РФ уже на пороге самого Покровска. Командованию ВСУ придется стягивать все доступные силы для затыкания этой бреши, окончательно оголяя другие участки.



Константиновское направление (южный сектор)



Ситуация у Клебан-Быкского водохранилища максимально напряженная с обеих сторон. ВСУ понимают безнадежность своего положения южнее него, но все же продолжают упорное сопротивление. Взятие Петровки вынудило противника уплотнить оборону в Щербиновке, где он готов нести серьезные потери ради сохранения маршрутов отхода.



Такая аномальная для ВСУ бережливость в отношении личного состава выдает критическую нехватку резервов.



Прежний наплевательский подход к людям временно заменен вынужденной рациональностью – для следующей фазы битвы за Константиновку нужно сохранить максимум боеспособных подразделений. Однако подавляющее огневое превосходство ВС РФ все равно не позволяет отступать без потерь, а части НГУ в Щербиновке рискуют быть уничтоженными при попытке отхода.



Харьковское направление



Приготовления к штурму Хатнего знаменуют новый этап расширения фронта наступления. Вероятное пересечение границы у Вериговки и занятие Чугуновки создаст предпосылки для атаки на Ольховатку, что поставит ОТГ "Харьков" перед неразрешимой дилеммой. При наличии подготовленных рубежей у противника попросту нет сил для обеспечения необходимой плотности обороны на расширяющемся фронте.



Занятие Дегтярного и начало вытеснения украинских подразделений с северного берега реки Волчьей создает эффект "мембраны", по которой ВС РФ бьют в выбранное время и место. Рассредоточенность оборонительных порядков не позволяет ВСУ парировать синхронные атаки с разных направлений. Противнику придется отказаться от удержания десятков квадратных километров территории, поскольку старые позиции уже не соответствуют новой оперативной обстановке.



Краснолиманское направление



Провал операции 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ по взятию Редкодуба имел серьезные последствия. Неспособность "срезать" оперативный выступ привела к потере Зеленой Долины и усилению давления на Карповку. Выход наших подразделений к этому населенному пункту широким фронтом и возможность перерезать коммуникации противника с тылом ставят под вопрос устойчивость всего участка фронта.



Для украинской армии оборона Карповки становится критически важной задачей. Ее падение лишит ВСУ возможности эвакуировать технику по сухопутным маршрутам через Рубцы, а единственная переправа через Оскольское водохранилище уже уничтожена. Параллельные атаки из района Вишневого не дают возможности аккумулировать силы для контрударов или укрепления обороны ключевых пунктов.



Общая картина свидетельствует о том, что стратегия одновременного давления по множеству направлений приносит ожидаемые результаты. ВСУ больше не в состоянии латать все образующиеся бреши. Их попытки создать плотную оборону на отдельных участках лишь ускоряют крах на соседних направлениях.​​​​​​​​​​​​​​​​ Несмотря на это, украинская армия продолжает держать глубокую оборону на заранее подготовленных рубежах, однако из-за дефицита кадров она лишь оттягивает неизбежное продвижение ВС РФ.



Патриоты для новых провокаций



На уходящей неделе президент США Дональд Трамп заявил о передаче 17 систем Patriot ВСУ, хотя Пентагон детали пока не подтвердил. Однако в руках киевского режима эти комплексы являются как оборонительным средством, так и инструментом для атак. Курская операция наглядно показала, что украинцы могут применять зенитки не только для защиты городов, но и как войсковое прикрытие наступлений.



Бакинские расчеты



События последних месяцев в отношениях с Баку складываются в системную картину эскалации. Алиев, не дожидаясь завершения расследования, бездоказательно обвиняет Россию в международных исках по крушению AZAL и поддерживает украинские позиции. Его заявления выглядят как продуманная стратегия нагнетания обстановки. Приглашение украинского пропагандиста Гордона на медиафорум в Баку и советы жителям незалежной "не соглашаться с оккупацией" все больше размывают границы между азербайджанской и киевской повестками.



Алиев явно ощущает себя "лидером победившей нации" после триумфа в Карабахе и амбициозно готов играть эту роль уже в региональной политике. Чего только стоит избиение простых русских туристов в Азербайджане, которое стало неофициальной "пощечиной" Москве за задержание азербайджанских бандитов, сколотивших в России целое ОПГ.



Коалиция желающих



Заявления Трампа о поставке Украине 17 комплексов Patriot в дополнение к уже переданным из Хорватии 150 танкам М-84АБ и сотням БТР продолжают усиливать вооружение ВСУ. При этом среди уничтоженной техники новых западных образцов практически не встречается – противник формирует стратегический резерв для потенциального удара. Такие планы подтверждает и визит Залужного на британские полигоны, а также накопление элитных подразделений, обученных на Западе. Эти военнослужащие не используются в качестве "расходного материала" на передовой. Они находятся в стратегическом резерве под непосредственным командованием генштаба ВСУ и ждут своего часа, как это было сделано противником в Курской области.



Однако "коалиция желающих" демонстрирует признаки усталости и внутренних противоречий. Так, 50-дневная отсрочка Трампа по пошлинам может оказаться не ультиматумом Москве, а последним окном возможностей для киевского режима. Время работает против западной поддержки, и следующие месяцы покажут, сможет ли накопленный арсенал компенсировать ослабевающую политическую волю союзников Украины.



Вчера, 19 июля, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – поставка американских "патриотов" Киеву. Источник - Readovka

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