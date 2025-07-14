Более 1500 семей афганских беженцев вернулись домой за один день из Ирана и Пакистана

01:05 21.07.2025

Кабул, 20 июля /Синьхуа/ -- Более 1500 семей афганских беженцев вернулись на родину из соседних Ирана и Пакистана в субботу. Об этом сообщило в воскресенье государственное информагентство Бахтар.



По его данным, в общей сложности 1576 семей вернулись в Афганистан в субботу, из них 81 семья прибыла из Пакистана, а оставшиеся 1495 -- из Ирана. Как сообщается, все вернувшиеся получили необходимую помощь на контрольно-пропускных пунктах.



Возвращение афганских беженцев набирает обороты в последние несколько месяцев, так как принимающие страны требуют от беженцев без документов вернуться в Афганистан.



За прошедший год более 1,3 млн афганских беженцев вернулись на родину, причем только в июне, по сообщениям, около 600 тыс. человек вернулись из Ирана.



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Афганистан намерен ликвидировать счета афганских мигрантов в Иране и Пакистане и способствовать переводу их активов



КАБУЛ, 19 июля. /ИА Бахтар/. Министр иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан Маулави Амир Хан Моттаки встретился с Филиппо Гранди, генеральным директором Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.



На встрече обсуждались проблемы афганских беженцев, принудительно возвращаемых в страну из Ирана и Пакистана, а также помощь им, говорится в заявлении МИД.



Министр иностранных дел Афганистана заявил, что принудительно возвращаемым афганским беженцам должна быть предоставлена возможность ликвидировать свои счета и продать или передать свое имущество.



Маулави Муттаки подчеркнул, что Исламский Эмират всеми силами поддерживает граждан страны, но необходима международная помощь.



Глава Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев также заявил, что будет внимательно следить за положением депортированных и оказывать им посильную помощь.