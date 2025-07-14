В Пентагоне вспомнили о "демографической ошибке" в оценке России

01:31 21.07.2025

Экс-советник Пентагона заявила о "демографической ошибке" в оценке России



В Пентагоне полагали, что демографические тренды 1990-х не дадут России стать такой, как сейчас, рассказала Bloomberg президент исследовательской группы PRB Дженнифер Шиубба, экс-советник по вопросам демографии Минобороны США



В отношении России было понимание, что сокращение российского населения означает, что она не станет такой, какая она сейчас, сказала, отвечая на вопросы Bloomberg о своей работе в качестве "демографа Пентагона" Дженнифер Шиубба, президент исследовательской группы Population Reference Bureau в Вашингтоне, ранее занимавшая пост советника по вопросам демографии в аппарате министра обороны США.



Предположение заключалось в том, что демография определяет будущее, сказала она, добавив, что всегда старалась оппонировать этому, так как одни и те же демографические тренды в разных местах могут проявлять себя совершенно по-разному.



"Но с Россией возник "эффект желательности" (в социологии - предвзятость в ответах в пользу более предпочтительных в глазах окружающих), - вспоминает она. - И у многих людей он остается - они полагают, что происходить будет именно то, на что они надеялись. Население России сокращалось на полмиллиона человек в год, продолжительность жизни мужчин была действительно низкой - меньше 60 лет - из-за высокого уровня алкоголизма, коэффициент рождаемости тоже был низким".



Шиубба напоминает, что в начале 1980-х продолжительность жизни мужчин в России была в районе 65 лет, а в 1994 году продолжительность жизни российских мужчин составляла уже 57 лет.



По воспоминаниям Дженнифер Шиуббы, в такой ситуации "у некоторых возникло желание увидеть в этом признак слабости противника". "Но они забыли контекст. Кто обладал властью в обществе. Как были структурированы эти институты. Чего хотел лидер", - перечисляет она. "Все это действительно имеет значение, также, как это имеет значение и в Китае", - заключила экс-советник главы Пентагона.