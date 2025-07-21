Латинский яд для Казахстана, - Владислав Макаров

04:24 21.07.2025

Латинский яд для Казахстана

21.07.2025 | Владислав МАКАРОВ



Колониальная ностальгия и насмешливое отношение – так прозападная печать называет то недоумение, которое в России и в людях русской культуры вызывает упертое желание казахстанских чиновников запретить кириллический алфавит и принудить нынешнее поколение казахов перейти на латиницу.



Первым из президентов о переходе на латиницу объявил Нурсултан Назарбаев и планировал завершить этот процесс к 2025 г. Теперешние власти республики планируют сделать это к 2031 г. Сторонники латиницы упрекают Москву в политизации данного вопроса, настаивая, что замена кириллицы на латиницу – процесс культурный, а не политический. Официальная Москва на тему латинизации казахского языка не высказывается, но на эту тему пишут российские СМИ. И пишут неправильно, как уверяют нас фанатики казахской латиницы.



Они лукавят. Неужели сегодня казахи, имея кириллический алфавит, культурно истощаются, а с 2031 г. начнут резко культурно обогащаться из-за него? Если так, тогда "кириллический" период развития Казахстана и казахской культуры надо объявить периодом деградации и культурного упадка. Но казахстанские власти так не скажут потому, что тогда им придется сказать, что народ культурно деградировал аккурат в период их правления.



Ни один аргумент, приводимый казахстанским официозом в защиту латиницы, нельзя признать логически верным. Перечислим самые основные.



Латиница сблизит казахов с родным для них тюркским миром? Но неужели турок из Стамбула будет для казаха роднее, чем русский из Челябинска? Кому-то в Астане хочется, чтобы так и было. Потому и латиница понадобилась. Казахстан столетиями связан с Русским миром, и насильственный разрыв этих связей для многих российских и казахстанских семей будет очень болезненным. В России проживают более 600 тыс. казахов. Как латиница может быть средством сохранения казахской культуры, если с ее помощью Астана хочет отрезать от нее сотни тысяч казахов? Или российские казахи – это "неправильные" казахи и в латинизированном Казахстане им не место?



Нечто подобное звучало из уст украинских политиков, объявивших в 2014 г. жителей Донбасса "неправильными" украинцами. Между прочим, тогда же начались разговоры о возможности перехода украинской мовы с кириллицы на латиницу.



Венгрия, финно-угорское государство, стремительно сближается с тюркским миром, является наблюдателем в Организации тюркских государств. От своей цивилизационной идентичности Венгрия не отказывается, но укрепляет исторические связи с тюркскими народами. Почему Казахстан не может в стиле Венгрии сближаться с Русским миром и укреплять с ним исторические связи? Как венгры не являются тюркским народом, так и казахи не являются славянами, но венгры близки к тюркам исторически, как и казахи близки славянам, и больше, чем венгры – тюркам.



Латиница сделает казахскую литературу узнаваемой в мире? Может, правильнее сказать, в одной части мира – той, которая пишет на латинице? Другие части мира пишут арабской вязью, разновидностью абугиды, иероглифическим письмом и т. д. Для них латинизированный казахский язык не станет более узнаваемым, чем кириллический.



И если латинизация была бы действительно единственным средством популяризации культуры в мире, тогда кириллический русский язык и русская культура влачили бы существование где-нибудь на задворках, а российские власти искали бы способ перевести русский язык на латинский алфавит. Между тем русская культура популярна и узнаваема за рубежом. Не алфавит определяет популярность культуры, а ее деятели. Шекспиру, Мольеру, Гете, Сервантесу, Камоэнсу не надо было писать на кириллической версии английского, французского, немецкого, испанского, португальского, чтобы их шедевры стали известны в славянских странах.



Латиница удобнее для казахского языка, чем кириллица? Разве кто-то из классиков казахской литературы когда-нибудь жаловался: "Эх, не могу творить на кириллице, не хватает мне латиницы!"? Нет. Если казахские классики обходились кириллицей, почему вдруг ею не могут обойтись казахские политиканы?



Латиница раздвинет интеллектуальные горизонты казахской культуры? Интересно, каким образом, если отказ от кириллицы приведет к отрезанию от нее огромного пласта казахской литературы. Рискнет ли Астана объявить отрезанную часть "недоразвитой"? Если она не является недоразвитой, значит, является развитой. А если она развита, зачем от нее отказываться? Где логика?



Культурной логики тут нет, зато есть логика геополитическая. Латиница должна оторвать Казахстан и казахов от Русского мира, проложить между ними труднопроницаемую культурную границу. Австрийский философ Людвиг Витгенштейн говорил: "Границы моего языка – границы моего мира". Мировоззренческие границы латинизированного казахского языка будут не такими, как кириллического.



Казахстанские национал-политики хотят заставить казахов поменять геополитическую "прописку", перетащить их из одной цивилизации в другую. Ссылаться на пример Турции, перешедшей при Ататюрке на латиницу, не надо. Турция тогда находилась в своеобразном положении, отличном от ситуации, в которой находятся современный Казахстан и те из республик бывшего СССР, кто уже отрекся от кириллицы (Узбекистан, Азербайджан, Молдавия, Туркмения).



Более узнаваемой в мире молдавская, азербайджанская и т. д. культура не стала. Постсоветским республикам латиница нужна не для культуры, а чтобы привязаться к новому сюзерену. Это видно на примере Молдавии, покорно сгибающей выю перед Румынией, и Азербайджана, превратившегося в вассала Турции. Нечто подобное задумали и в Казахстане, но стесняются об этом честно сказать.