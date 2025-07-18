Podrobno.uz: Курорт на воде. Что не так с проектом Sea Breeze на Чарваке?

04:29 21.07.2025

Курорт на воде. Что не так с проектом Sea Breeze на Чарваке?



18 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Узбекистане назревает экологический и общественный конфликт вокруг проекта строительства туристического комплекса Sea Breeze азербайджанского предпринимателя Эмина Агаларова. Несмотря на многочисленные заявления о "зеленом" подходе и прозрачности проекта на берегу Чарвака, в соцсетях растет тревога. Под каждой публикацией о курорте пользователи требуют остановить застройку, провести открытые слушания и даже законсервировать водохранилище как особо охраняемую зону. В сети также появился хештег #saveChorvoq – под ним уже опубликованы сотни сообщений от жителей и экоактивистов, призывающих сохранить водоем и его экосистему.



Обострение вызвано сообщениями очевидцев: по их словам, на месте предполагаемой стройки уже начались земляные работы. При этом экологическая экспертиза еще не завершена, а итоговый проект официально не утвержден. Ни одно профильное ведомство пока не прокомментировало происходящее. Между тем, в центре Ташкента открылся офис продаж недвижимости в Sea Breeze.



Корреспондент Podrobno.uz решил разобраться, что стоит за обещаниями инвестора и почему эксперты называют проект потенциально опасным для экосистемы и водоснабжения миллионов людей.



Почему питьевое водохранилище – не место для массового туризма?



Эмин Агаларов активно продвигает Sea Breeze в медиа, обещая, что проект станет образцом экологической архитектуры и устойчивого развития.



"Вся стройка находится под контролем Министерства экологии, МЧС и градостроительного комитета. Без их разрешений стройка невозможна. Любое здание должно точно соответствовать утвержденному проекту и экологическим требованиям", – заявлял он в своих интервью.



Застройщик также уверяет, что проект не повлияет на уровень воды и поможет решить накопленные экологические проблемы региона – от несанкционированных стоков до отсутствия канализации. По его словам, с приходом инвестора появится системный подход к благоустройству, озеленению и утилизации.



Однако эксперты по экологии не столь оптимистичны. Корреспондент Podrobno.uz поговорила с Наргис Косимовой, профессором, директором общественного объединения "Эколог", и узнала, какие риски может нести такой проект.



По ее словам, размещение коммерческого курорта на водохранилище, предназначенном для питьевого водоснабжения и регулирования речного стока, в большинстве случаев считается нецелесообразным и экологически опасным.



"Курортная деятельность почти всегда сопровождается увеличением антропогенной нагрузки. Это бытовые стоки, отходы, химические вещества – моющие средства, топливо для лодок и прочее. Все это может попасть в водохранилище и ухудшить качество питьевой воды", – объяснила она.



Кроме того, по словам Косимовой, водоемы, выполняющие регулирующие функции, требуют соблюдения определенного водного режима. А активная застройка может этот режим нарушить – через вмешательство в береговую зону и рельеф.



Чему Узбекистан мог бы поучиться у мира?



Во многих странах, особенно в Европе и Северной Америке, санитарные зоны питьевых водоемов строго охраняются. Там запрещена или жестко контролируется любая коммерческая активность – включая туризм и строительство.



"Если курорт и разрешается, то только при выполнении целого ряда экологических требований. Среди них – наличие биотуалетов, систем глубокой очистки, запрет на моторные лодки и плотную застройку. Вокруг таких водохранилищ создаются буферные зоны. В Узбекистане же ситуация обратная – Чарвакская зона осваивается хаотично, нередко с нарушениями. На мой взгляд, нужно срочно вводить ограничения на новое строительство", – подчеркнула Косимова.



Она напомнила, что даже при формальном соблюдении всех норм, экологическая устойчивость таких объектов под вопросом. Малейшая авария или сбой может привести к серьезным последствиям.



"Человеческий фактор, утечка, сбой в системе – и загрязнение попадет в питьевую воду. Некоторые вещества, такие как микропластик, фосфаты или тяжелые металлы, накапливаются годами и разрушают экосистему медленно, но необратимо", – подчеркнула она.



Что значит эта стройка для природы?



По словам эксперта, освоение прибрежной территории в условиях изменения климата грозит эрозией, заилением и потерей биоразнообразия. Особенно уязвимы места, где природная растительность вырубается ради благоустройства.



"Береговые растения – это естественный фильтр. Их уничтожение снижает способность почвы задерживать загрязнения и удерживать влагу. Мы получаем не просто ландшафтные изменения, а изменение всей экосистемы", – отметила Косимова.



Кроме того, застройка влияет на среду обитания местных животных. По наблюдениям герпетолога Тимура Абдураупова, в районе Чарвака обитают редкие эндемические амфибии и рептилии.



"Если застройка продолжится такими темпами, эти виды могут исчезнуть навсегда", - предупредила специалист.



По ее словам, во время пресс-тура на азербайджанский Sea Breeze, организованного Министерством экологии, Агаларов рассказывал о планах по озеленению узбекского участка, в том числе с использованием морозостойких пальм. 200 штук уже закуплены. Он подчеркнул, все это делается в интересах природы.



"Очень надеюсь, что так и будет", – резюмировала эксперт. Однако, по ее мнению, одного желания девелопера недостаточно – необходим государственный контроль и четкие регламенты.



Что обещает инвестор?



Агаларов утверждает, что Sea Breeze станет универсальной моделью, адаптируемой под любой ландшафт – в горах или у воды. Идея не была привязана к Узбекистану, но именно Чарвак стал выбором по рекомендации руководства страны.



"Мы получили поручение от уважаемого господина президента изучить локацию Чарвака. Приехали – и я был в восторге. Красота природы, горы, водохранилище – все это вдохновило", – рассказал он.



Он подчеркнул, что реализация проекта даст экономический импульс региону – появятся рабочие места, улучшится инфраструктура, а канализационная система будет доступна не только для жителей комплекса, но и для местных поселений.



Агаларов видит в проекте не просто курорт, а "экологичный и технологичный город будущего" с солнечными батареями, подземными парковками, "умными" домами и бесплатными пляжами.



Однако пока за красивыми словами не последовало ни одного полноценного общественного обсуждения. Обещания остаются обещаниями – в то время как работы, по словам очевидцев, уже идут.



Не только Чарвак?



Интерес Эмина Агаларова к строительству курортов в природных зонах не ограничивается Узбекистаном. Хотя деталей проекта пока не раскрывалось, в мае Агаларов подтвердил, что планирует построить курорт на побережье Каспийского моря в Казахстане – с жилыми кварталами и зонами отдыха.



А в июне предприниматель сообщил, что посетил еще и урочище Бозжыра, которое рассматривает как площадку для нового проекта.



"Это – история, энергия и кинематограф в чистом виде. Вдохновляемся. Работаем. Скоро покажем", – написал он в Instagram, сопроводив публикацию фотографиями с живописных скал.



Однако это вызвало волну негодования среди казахстанцев. Пользователи соцсетей напомнили, что Бозжыра – священное и уникальное природное место, где любое вмешательство может привести к необратимым последствиям.



"Мы против стройки на нашей земле! Никаких нам суперпроектов не нужно! Не давайте трогать наши сакральные места!"



"Почему такие вопросы решаются без участия народа? Почему какие-то чиновники в силах дать разрешение на строительство на таких уникальных местах? Не превращайте все в бизнес, услышьте граждан?" – писали они под постом Агаларова.



Экологи и активисты опасаются, что появление отеля и массовый туризм приведут к утрате экосистемы и подрыву культурной ценности региона.



Кроме того, кыргызские СМИ намекают на возможное строительство отеля Sea Breeze и на Иссык-Куле. Пока эта информация не подтверждена официально, но обсуждение будущих проектов в столь чувствительных зонах вызывает все больше вопросов – о границах допустимого и роли общества в решениях, меняющих облик целых регионов.