Лондон пересмотрел стратегию влияния на Центральную Азию, - Виктория Панфилова

11:26 21.07.2025

Лондон пересмотрел стратегию влияния на Центральную Азию

В Британском парламенте создана новая группа лоббистов для продвижения интересов королевства в регионе



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

20.07.2025



Лондон меняет свою внешнюю политику в отношении Центральной Азии, переходя от точечного взаимодействия к более системному и стратегическому подходу. В британском законодательном органе была представлена созданная единая Межпартийная парламентская группа (APPG) по Центральной Азии. Ее председателем назначена Памела Кокс, член Палаты общин британского парламента от Лейбористской партии. В основе обновленного курса Лондона лежит стратегическое намерение получить более глубокое понимание и усилить влияние на все формирующиеся и уже существующие логистические артерии региона, пролегающие через Киргизию, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан.



Данная инициатива британских парламентариев знаменует собой отказ от ранее применявшейся, признанной недостаточно эффективной, фрагментированной модели сотрудничества с каждой из стран Центральной Азии в отдельности. Новая модель призвана стать мощным катализатором для интенсификации межпарламентского диалога и эффективной реализации взаимовыгодных совместных проектов, охватывающих широкий спектр областей, представляющих взаимный интерес.



В состав APPG вошли 20 влиятельных представителей палат британского парламента, в том числе специальный представитель премьер-министра по торговле со странами Центральной Азии и Азербайджаном лорд Джон Олдердайс и председатель парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри.



В частности, Памела Кокс в ходе общения с представителями посольства Узбекистана в Великобритании заявила о намерении развивать и укреплять отношения со странами Центральной Азии, в том числе с Узбекистаном. Она также считает необходимым наладить сотрудничество между APPG и Группой дружбы с Великобританией, созданной при Олий Мажлисе (парламенте) Узбекистана, сообщило узбекское информационное агентство "Дуне".



Ранее, как известно, сотрудничество Великобритании со странами Центральноазиатского региона развивалось преимущественно на двусторонней основе, что теперь подвергается пересмотру. В качестве примера можно привести создание парламентской группы по Узбекистану в 2020 году, а также аналогичных групп, сформированных ранее для Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Была также разработана стратегия под названием "Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии", которая позволила значительно расширить контакты как между представителями британского парламента и их коллегами из стран региона, так и на уровне высокопоставленных чиновников (см. "НГ" 13.12.23).



Практические рекомендации этой стратегии легли в основу встречи глав МИД государств Центральной Азии и Великобритании в формате "С5+1" в 2024 году. Эксперты доклада отметили неэффективность взаимодействия британских министров с правительствами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Это подтвердил визит главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона в страны Центральной Азии, где не везде ему устроили теплый прием. Один из ключевых пунктов новой стратегии – Лондон должен активнее противодействовать России в регионе, чтобы снизить ее влияние.



Это проявляется в нескольких направлениях: в информационной сфере, в сфере безопасности и обороны и усилении сотрудничества с Турцией, в частности, через усиление взаимодействия по региональным вопросам, включая энергетическую безопасность и развитие Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТК).



Об этом также говорилось на встрече высокого уровня в стенах Палаты лордов 2 июня. В ходе заседания "Срединный коридор: стратегические инвестиции и возможности сотрудничества", посвященного перспективам развития транспортного сообщения в Каспийском регионе, Соединенное Королевство вновь подтвердило свой стратегический интерес к развитию ТМТК, который призван соединить Азию с Европой, маршрут которого проходит через территории Казахстана, Южного Кавказа и Турции.



В частности, лорд Джон Олдердайс в своем выступлении детально остановился на экономическом и стратегическом значении этого маршрута, акцентируя внимание на его приоритетности для всех стран региона. Он также подробно изложил конкретные шаги, уже предпринятые Великобританией в поддержку развития региональной инфраструктуры. По его словам, Агентство по финансированию экспорта Великобритании успешно завершило свою первую сделку в авиационном секторе Азербайджана, активно оценивает проекты по модернизации портовых и железнодорожных систем в Казахстане и Грузии, а также объявило о выделении нового значительного пакета финансирования в размере 20 млрд фунтов стерлингов, предназначенного для развития транспортной инфраструктуры.



На заседании также было отмечено, что Казахстан, Киргизия и Узбекистан по итогам прошлого года в совокупности привлекли впечатляющие 10 млрд долл. за счет выпуска суверенных облигаций на Лондонской фондовой бирже. Эти средства обеспечат фундаментальную финансовую поддержку для реализации стратегических проектов по укреплению региональных связей.



По мнению директора Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игоря Шестакова, "Лондон постепенно выходит из "тумана" своего присутствия в Центральной Азии". "Великобритания все годы независимости центральноазиатских стран вела активную, но крайне ненавязчивую работу, которая зачастую была за кадром публичности в отличие от громких американских инициатив. Британцы действовали точечно, без излишнего пиара, но с серьезными финансовыми вложениями", – сказал "НГ" Игорь Шестаков.



Яркий пример, по его словам, это события 2011 года в Киргизии, когда страна стала парламентской республикой. USAID (Агентство США по международному развитию, запрещено в РФ) запустил программу поддержки парламентаризма, в рамках которой 90% финансирования шло из Лондона. "Сама организация выступала лишь "вывеской" – это классическая модель британского участия в регионе: без громких заявлений, но с реальным влиянием на общественно-политические процессы", – подчеркнул политолог, отметив, что в экономической сфере британское присутствие особенно заметно в Казахстане и Туркменистане.



У Астаны с Лондоном хорошо отлаженные связи. Британские лоббисты в лице экс-премьера Тони Блэра – одни из самых верных соратников Астаны с конца 90-х годов прошлого столетия. Вложение многомиллиардных инвестиций в нефтегазовый сектор – серьезный аргумент, чтобы поддерживать тесные связи. Сегодня Великобританию интересует ресурсная база республики. Казахстан и Великобритания в марте 2024 года подписали Дорожную карту по стратегическому партнерству в области критических минералов. Есть интерес и в Туркменистане. Напомним, что британская Gaffney, Cline&Associates проводила аудит месторождения Южный Иолотань – Осман и подтвердила там наличие солидных запасов углеводородов. Сегодня BP (ранее известная как British Petroleum) наращивает возможности по приему газа на побережье Каспия, с морских платформ. Не исключено, что британский бизнес заинтересован в усилении позиций в Туркменистане. Великобритания будет формировать внешнеполитическую повестку, но делать это без особого пиара, вроде открытия парка аттракционов. Их стиль – формировать повестку, оставаясь в тени", – считает Шестаков.