СП: Антироссийский перформанс президента Азербайджана на Шушинском медиафоруме

15:57 21.07.2025 Кебаб хочет погорячее. Ильхам Алиев разгулялся в Степанакерте

К президенту Азербайджана накопилось много вопросов



Вера Жердева

20 июля 2025 19:38



Антироссийский перформанс устроил на III Шушинском медиафоруме президент Азербайджана Ильхам Алиев. Объявил, что готовит международный иск против РФ из-за крушения борта AZAL и призвал украинцев "не соглашаться с оккупацией".



Алиев публично возмутился тем, что расследование со стороны России до сих пор не закончено (хотя прекрасно знает, что такие процедуры ведутся годами), а генпрокуратура Азербайджана якобы не получила ни одного внятного ответа на свои запросы.



И в очередной раз потребовал, чтобы Москва признала вину и выплатила компенсации семьям погибших, пострадавшим и авиакомпании AZAL - за потерю самолета.



"Это история для детского сада. Мы знаем, что произошло. Мы знаем, что русские официальные лица также в курсе того, что случилось. Вопрос в том, почему они не делают того, что сделал бы любой сосед в такой ситуации", - заявил Алиев.



И это было только начало: на медиафорум пригласили самостийного пропагандона Гордона, который назвал Алиева "лидером победившей нации". Президент Азербайджана в ответ посоветовал украинцам "никогда не соглашаться на оккупацию".



Из контекста выступления следует: Алиев уверен, что он заполучил Нагорный Карабах именно благодаря своей решимости, а не потому, что армянский премьер Пашинян просто сдал Арцах.



Эта история наверняка еще аукнется и Азербайджану, и Армении, потому что президенты и премьеры меняются, а территориальные и этнические конфликты остаются.



Но вернемся к заявлениям Алиева на медиафоруме. В России на них отреагировали бурно. Понятно, не на "высшем уровне" (там на момент подготовки этого материала как раз-таки все было тихо), а в соцсетях.



Ведь после того, как на задержания в Екатеринбурге лидеров азербайджанской ОПГ Баку ответил избиениями и арестами безобидных российских релокантов, за развитием двусторонних отношений стали следить даже те, кто раньше Азербайджан не мог найти на карте. И Сеть взорвалась уничижительными комментариями.



Одни попросту ругают президента Азербайджана и считают его марионеткой: "Обработали Алиева, лох". "Ой, не туда ты, кебаб, рулишь, не туда, откуда такие тупые политики берутся - непонятно".



Другие задаются резонными вопросами, касающимсися взаимоотношений двух стран: "А Россия получила ответы на запросы по поводу сбитого вертолета с пилотами и убитых миротворцев? Азербайджан выплатил компенсации? Такие у нас (России и Белоруссии) союзнички, готовые в любой момент предать. Должны быть соответствующие меры приняты".



А третьи считают, что наш кавказский сосед попросту зарвался, причем - при нашем попустительстве: "Алиеву, с молчаливого согласия Москвы, достался Нагорный Карабах, вот у паренька и закружилась голова. Почувствовал себя „мощным президентом великой страны". Самое время России приземлить помидорного".



Тут уместно вспомнить о предупреждении первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, который еще в январе этого года считал, что Азербайджану нужно публично поссориться с Россией, и для этого он будет использовать любые поводы.



Баку "делает такой вывод из нашего положения. Ему кажется, что он теперь настолько окреп, настолько произошел саморазгон амбиций, что можно не обращать внимание на Россию, как вынуждены были делать раньше. Они уже не могут удержаться от того, чтобы не сводить счеты", - отмечал Затулин. Похоже, что именно это сейчас и происходит.



Но посмотрим, в каком именно антураже Алиев наехал на Россию.



III Шушинский глобальный медиафорум проводится в городе Ханкенди, которой еще недавно был Степанакертом, столицей Нагорного Карабаха.



Теперь он стал одним из райцентров Азербайджана и официально называется "освобожденным от армянской оккупации". Здесь Алиев реально чувствует себя победителем.



Теперь про трагедию с самолетом. Она на слуху, но напомним на всякий случай. Борт авиакомпании AZAL потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года.



В результате погибли 38 человек, в том числе семеро (!) россиян. Борт был поврежден при заходе на посадку в аэропорт Грозного. Россия объяснила, что в момент, когда самолет приземлялся, Чечня и Северная Осетия были атакованы украинскими БПЛА, один из которых и повредил лайнер.



Владимир Путин позвонил Алиеву и извинился за то, что "трагический инцидент с самолетом произошел в воздушном пространстве России". Но тот обвинил Москву. Удар по борту якобы нанесен российской ракетой еще до того, как небо было перекрыто.



Утверждение голословное. Ведь расшифровка записей бортового самописца разбившегося самолета свидетельствует: во-первых, экипаж сообщал о возможном столкновении с птицами; во-вторых, ближайшие российские аэропорты готовы были принять пострадавший борт, они расчистили небо и ВПП для экстренной посадки, но пилоты решили лететь в Казахстан.



Записи переговоров указывают на то, что ответственность за гибель людей лежит, прежде всего, на экипаже, который вместо аварийной посадки в ближайшем российской аэропорту, направил самолет в соседнюю страну.



Так что вопросы по компенсациям надо адресовать перевозчику.



Чего еще надо Алиеву? Ритуального танца с бубнами? Посыпания головы пеплом?



У нас вопросы вызывает то, что Баку не предъявляет претензий киевскому режиму, хотя именно атака дронов ВСУ, очевидно, стала причиной трагедии. Целенаправленное нападение на гражданские объекты, к которым относятся и аэропорты, является военным преступлением.



Тут бы как раз Азербайджану и возмутиться по полной программе! Но, похоже, Украина для Баку - священная корова, которую нужно холить и лелеять, поставлять оружие и поддерживать морально.



И еще интересный момент: Алиев не заинтересовался странной гибелью соотечественников, которых подозревали в убийстве полковника СБУ Ивана Воронича.



"Вот и утро пришло, а в Баку непривычная (для таких горячих и "принципиальных" людей) тишина. Хотя в Киеве, и это уже очевидно всем, украинские власти по беспределу (и, вероятно, даже без причин) грохнули двух граждан Азербайджана. И сделали их крайними в вопросе ликвидации "ликвидатора СБУ". - так прокомментировал ситуацию военкор Юрий Подоляка.



На самом деле, это как раз тот случай, когда молчание красноречиво. Алиев, по всему видно, решил лечь под коллективный Запад и теперь уже открыто поддерживает Украину.



***



Азербайджан без Алиева. Что выигрывает Россия

Трамп, тем более Рубио могут и не сказать перебежчику: "Мерси, Баку!" Однако последнее слово за Эрдоганом



Материал комментируют:

Александр Аверин

Михаил Нейжмаков

20 июля 2025 22:24



Азербайджан видит огромный потенциал для упрочения партнерских отношений с США. Об этом, выступая на III Шушинском медиафоруме, заявил президент АР Ильхам Алиев.



Он отметил, что Дональд Трамп "активно участвует в процессах, происходящих на Южном Кавказе" и делает огромную работу для окончательного урегулирования затянувшегося конфликта между Арменией и Азербайджаном.



На фоне резкого обострения с Россией Алиев решил заручиться поддержкой Трампа? Логично. Но интересно, разрешила ли ему это Турция. И на что "кебаб", как называют Алиева в соцсетях, рассчитывает в отношениях с США, ведь американские президенты приходят и уходят …



- Понятно, что в Баку надеются на улучшение отношений с Вашингтоном после того, как они осложнились в конце 2023-го, в последний год работы администрации Джозефа Байдена, - говорит политический аналитик Михаил Нейжмаков.



- Еще в период американской президентской кампании 2024 года в экспертном сообществе и СМИ Азербайджана многие рассчитывали, что возвращение в Белый дом Дональда Трампа поможет эти отношения восстановить. На его победу явно многие рассчитывали и среди сторонников Реджепа Эрдогана в Турции (впрочем, опасения в связи с таким сценарием частью тамошних экспертов тоже высказывались).



Для Анкары стремление Баку наладить отношения с Вашингтоном вряд ли является сюрпризом. Тревожность турецкого руководства могла бы вызвать, например, ситуация, при которой США проявляли ли бы повышенный интерес к работе с Азербайджаном, а отношения Анкара-Вашингтон, напротив, ухудшались бы. Но сейчас о подобном речь не идет.



"СП": А что Вашингтон? Ему какое дело до Азербайджана?



- Южный Кавказ сейчас явно не в центре внимания Дональда Трампа. Не зря Ильхам Алиев сделал оговорку, что президент США сейчас "занят более глобальными вопросами международной безопасности".



Однако в центре внимания Трампа традиционно находятся вопросы энергетической политики, а также ситуация вокруг Ирана. Поэтому обладающий нефтегазовыми ресурсами и граничащий с Ираном Азербайджан будет представлять для США определенный интерес.



Стоит учесть, что в действующей администрации Трампа есть чиновники, которые ранее высказывались о Баку достаточно прохладно. Например, госсекретарь Марко Рубио, еще будучи сенатором, летом 2023 года призывал ввести санкции против официальных лиц Азербайджана.



Хотя, понятно, что политик может менять подходы после перехода в исполнительную власть. А Южный Кавказ всегда был для Рубио менее приоритетным направлением, чем Латинская Америка или Китай.



Возможно, упоминая о позитивных для Баку сигналах, поступающих из Вашингтона, Ильхам Алиев имел ввиду и реплику Майка Уолтца, выдвинутого Трампом на должность американского постпреда при ООН, что "Азербайджан стремится сблизиться с США".



Но также вполне вероятно, что слова Ильхама Алиева про "потенциал для упрочения партнерских отношений с США" могли быть произнесены с учетом, что их услышат в Москве.



То есть, Баку может таким образом стремиться показать, что его переговорные позиции укрепятся в ближайшем будущем. Впрочем, это не значит, что администрация Трампа будет для Баку беспроблемным партнером.



"СП": Вашингтон, кажется, декларировал, что ему претят постсоветские монархии. Кстати, как в Азербайджане с демократией?



- Критика по поводу политической ситуации там периодически высказывается американскими конгрессменами, причем, как демократами, так и республиканцами. Например, представители обеих партий были в числе 60 парламентариев, подписавших в марте этого года письмо к Марко Рубио с призывом немедленно прекратить помощь США Азербайджану в военной сфере.



Хотя основная часть письма касалась отношений Баку с Арменией, а также карабахского вопроса, в нем также содержалась реплика, что "мы не можем просить американских налогоплательщиков субсидировать эту … жестокую и коррумпированную диктатуру".



Но для самого Трампа претензии к внутренней политике других стран (особенно, если они находятся за пределами Западного мира) куда менее характерны, чем для администрации Байдена. Поэтому с командой нынешнего президента США Баку, в целом, действительно, может быть, проще работать, чем с его предшественником.



"СП": Почему бы Москве не поработать с азербайджанской оппозицией?



- Граждане Азербайджана, являющиеся медийными фигурами и при этом критикующие Алиева, конечно, есть.



Ряд из них находится за пределами страны. Есть и выступающие за сближение с Москвой. Найти критиков, готовых работать с Россией, можно, но в нынешних условиях это вряд ли создаст реальные внутриполитические угрозы для руководства Азербайджана, по крайней мере, в ближайшее время.



"СП": Для России, вероятно, потерян Алиев, но не Азербайджан? Или кто бы ни пришел на место Алиева, ничего не изменится?



- Вполне возможно, что и с Ильхамом Алиевым Москва еще договорится. В политике часто резкая риторика служит "дымовой завесой" для активных непубличных переговоров. Другое дело, что Баку сейчас - более амбициозный игрок, чем несколько лет назад. А значит, вести такие переговоры будет сложнее, чем, условно, пару лет назад.



- США интересны все государства, богатые нефтью. Азербайджан входит в их число, - отмечает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин. - Не следует ориентироваться на американские декларации идеологического характера.



Нежная дружба с той же Саудовской Аравией показывает, что "демократичность" режима зависит от отношений с Вашингтоном.



После фактического разрыва отношений с Россией Алиев рассчитывает укрепить отношения с США, чтобы не слишком зависеть от Турции.



Для восстановления былого влияния в бывших республиках СССР, России потребуется для начала выиграть СВО. Победитель, страна, доказавшая свою силу, сможет рассчитывать на уважение.



Если говорить о работе с азербайджанской оппозицией, то этим нужно было начать заниматься десятилетия назад. Задействовать гражданское общество, а не ограничиваться контактами с ненадежными местными элитами.



В настоящее время Алиев, победитель Армении, пользуется в Азербайджане безусловной поддержкой. Чтобы дождаться пророссийских плодов, потребуется изменить текущую политику и работать десятилетия.



В качестве инструмента давления можно обратить внимание на криминальную обстановку в азербайджанской диаспоре и источники происхождения ее средств. Источник - СвободнаяПресса

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