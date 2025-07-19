В Германии назвали главных разоблачителей Урсулы фон дер Ляйен

18:14 21.07.2025

RT и EADaily: немецкий "Шпигель" назвал главных разоблачителей Урсулы фон дер Ляйен

19 июля 2025



Европарламент, как EADaily сообщало ранее, отклонил на днях вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Ее обвиняют в коррупции при закупке вакцин от Covid-19. За отставку высказались 175 депутатов, и такие результаты, как отмечают источники в Брюсселе, "вызвали шок". И так низкому авторитету политика нанесен существенный урон. Даже сторонники вотума не рассчитывали на такую поддержку европарламентариев. Сама глава Еврокомиссии винит во всем некие "внешние силы".



Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен пытались вынести вотум недоверия, обвиняя в коррупции при закупках вакцины Pfizer.



И вот немецкое издание "Шпигель" пытается, видимо, изыскать те самые "внешние силы", которые, якобы, повлияли на ход голосования в Европарламенте, добавив голосов в пользу импичмента фон дер Ляйен. Как пишет издание:



"Было проанализировано около 284 статей из интернет-СМИ, связанных с Кремлем. Основной нарратив (35% статей) сводился к тому, что только уход фон дер Ляйен может спасти Европу. Второй по популярности нарратив заключался в том, что фон дер Ляйен принадлежала к коррумпированной элите, обманывавшей население ради прибыли фармацевтической компании Pfizer. Реже встречались истории о том, что фон дер Ляйен была недемократически узаконенной самодержкой и одержима идеей противостояния с Россией. Среди крупных порталов были российский пропагандистский канал RT и российское информационное агентство EADaily."



Интересно, что немецкий пропагандистский источник даже не пытается разоблачить факты, которые свидетельствуют о коррупции фон дер Ляйен и о том, что она, не будучи избранным политиком, ведет Евросоюз к катастрофической войне с Россией.



Между тем EADaily действительно внесло свой посильный вклад в информирование людей о коррупции при продаже вакцин и в целом о крайне негативной роли фон дер Ляйен, являющейся потомком работавшего на германских нацистов крупного продавца хлопка Людвига Кнопа.



Комментируя результаты импичмента главы Еврокомиссии, член Европейского парламента от Румынии Георге Пипер заявил:



"Мы говорим о серьезных фактах и нарушениях важнейших принципов. Отсутствие прозрачности и нарушение авторитета правосудия подтверждается решением суда Европейского союза по делу о закупках вакцин, которое Европейская комиссия решила не исполнять".



Как напоминает НТВ, речь идет о недавнем решении суда Евросоюза по иску нескольких журналистов, которые требовали доступ к переписке фон дер Ляйен с гендиректором Pfizer времен пандемии и многомиллиардных контрактов на закупку вакцин. В мае этого года суд встал на сторону журналистов и постановил показать переписку, но фон дер Ляйен сказала, переписку случайно стерла. По обвинению в уничтожении документов особой важности было заведено еще одно дело, но апелляционный суд в бельгийском Льеже признал этот иск неприемлемым, что не заставило замолчать некоторых депутатов.



Фабрис Лежери, депутат Европарламента (Франция):



"35 миллиардов евро государственных средств были переданы по СМС, без приглашения конкурентам участвовать в тендере, без мандата от нас, без прозрачности действий. Европейский суд подтвердил это. Вы действовали в одиночку, вне каких-либо демократических рамок".



На 35 млрд евро фон дер Ляйен купила два миллиарда вакцин. При населении Евросоюза в 450 миллионов человек это избыточное количество. По данным Politico, впоследствии по крайней мере 215 миллионов доз вакцин стоимостью в 4 миллиарда евро были просто выброшены.



Кристина Андерсон, депутат Европарламента от ФРГ:



"Деиндустриализация, взрыв цен, запрет свобод и демократии, цензура и преследование граждан. Вот ваша политика, фрау фон дер Ляйен. Позор вам! Позор вам! Вы договорились о контракте на миллиарды евро со своим дружком из Pfizer".



Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты":



"Чего хотим мы, так это „специального трибунала" для Урсулы фон дер Ляйен и ЕС! Пфайзергейт, СМС, коррупция ЕС, кража нашего суверенитета, аннулирование результатов выборов и т. д. Несите ответственность!"