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Генпрокуратура обратилась к казахстанцам по поводу фейков и комментариев
19:21 21.07.2025

В связи с участившимися фактами распространения недостоверной информации и поддельного медиаконтента представители Генеральной прокуратуры объяснили казахстанцам, как не быть обманутыми и отличать достоверную информацию от ложной, сообщает Zakon.kz.

В Генпрокуратуре рассказали, что с сентября 2023 года в стране действует новый Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" и введены новые законодательные понятия: "Инфлюенсер или Блогер", "ложная информация".

Что же под ними понимается?

Пользователь онлайн-платформ, размещающий или распространяющий информацию для неопределенного круга лиц с целью предпринимательской деятельности, считается Инфлюенсером или Блогером.

Ложной является информация, которая не соответствует действительности либо существенно искажает факты, создает ложное представление.

Под онлайн-платформами законодатель определил интернет-ресурс, программное обеспечение в сети интернет, сервис обмена мгновенными сообщениями, которые предназначены для получения, производства, размещения, распространения и хранения контента.

"Самое важное. Закон закрепил права и обязанности пользователей онлайн-платформ. В нем соблюдены демократические принципы – право на свободу слова, получения и распространения информации любым незапрещенным способом. Это нашло отражение в нормах закона о свободном размещении контента и выражении своего мнения на онлайн-платформах. Перед этим нужно только удостовериться в подлинности распространяемой информации", – информирует Генпрокуратура.

Отмечается, что если же этого не делать, то есть риск, что она окажется ложной, затронет и нарушит защищаемые конституционные права другого лица, и тогда по новому закону встанет вопрос об административной ответственности.

В частности, по статье 456-2 КоАП, а именно за размещение, распространение ложной информации. В этом случае суд в зависимости от субъекта правонарушения, блогер, физическое это или юридическое лицо, вправе наложить на виновного штраф от 20 до 250 МРП. Правонарушителю придется заплатить штраф от 78 тысяч до свыше 980 тысяч тенге.

Вместе с тем повторное такое же нарушение в течение года чревато применением судом более строгой меры – административного ареста до 15 суток.

"В случае, если будет распространена заведомо ложная информация, она создаст опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда гражданам, организациям или государству, то эти действия повлекут уголовную ответственность по статье 274 УК РК".
Генпрокуратура РК

В ведомстве отмечают, что "заведомо" обозначает полную уверенность лица в ложности сообщаемой информации в виде утверждения. Общественная опасность заключается в манипулятивном воздействии на граждан.

Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК 16 июля заявило, что информация о том, что многодетные семьи, имеющие менее шести детей, могут лишить государственного пособия, не соответствует действительности.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
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