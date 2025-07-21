Сексизм под видом юмора. В Узбекистане осудили ролик про "базар келинок"

20:31 21.07.2025

21 июля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В соцсетях Узбекистана распространилось видео под названием "Базар келинок", в котором женщин в национальной одежде изображают "товаром" на базаре. Авторы ролика попытались выдать происходящее за сатиру, но пользователи увидели в нем не юмор, а унижение и сексизм.



"В какой момент высмеивать женщин стало нормой? Почему ни один из этих бизнесов не высмеивает мужчин? Где ролики про рынок женихов?" - написала блогер kamilla.maxhan в своем посте. Она отметила, что под предлогом развлечения в обществе все чаще тиражируются опасные стереотипы.



