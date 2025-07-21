КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство

21:36 21.07.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ

21 июля 2025 года

г. Москва (РФ)



В Москве 21 июля состоялась рабочая встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с Генеральным директором – Председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.



Руководители компаний подтвердили курс на усиление стратегического партнерства и обсудили реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в ноябре 2024 года в Астане.



