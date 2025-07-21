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КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
21:36 21.07.2025

ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 июля 2025 года
г. Москва (РФ)

В Москве 21 июля состоялась рабочая встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с Генеральным директором – Председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

Руководители компаний подтвердили курс на усиление стратегического партнерства и обсудили реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в ноябре 2024 года в Астане.



В результате переговоров Стороны подписали Протокол, предусматривающий усовершенствование работы на Межгосударственных стыковых пунктах:
- изменение направления вагонопотоков
- автоматизации технологии приема/сдачи поездов
- удлинение гарантийных плеч обслуживания вагонов

Это позволит во втором полугодии текущего года увеличить на 30% количество передаваемых составов через межгосударственные стыковые пункты с 65 до 85 пар поездов в сутки. Достигнута договоренность о синхронизации развития МГСП на 2026-2027 годы.

Также Стороны рассмотрели вопросы по:
- взаимодействию увеличения объемов перевозок по восточной ветке МТК "Север-Юг";
- интеграции информационных систем в рамках проекта АСОУП-2 и по автоматизации железнодорожного транзита по всем транзитным грузам в сообщении Китай-Европа с оформлением транзитной декларации в автоматическом режиме и ее совместимости с информационными системами российских и белорусских железных дорог.
- принято решение рассмотреть на заседании Совместной рабочей группы дальнейшее увеличение объемов перевозок и приема/сдачи поездов на 2026 год.

Казахстанская сторона отметила, что в текущем году завершается строительство крупных инфраструктурных проектов: Достык-Мойынты, железнодорожного обхода Алматинского узла и модернизация более 3-х тысячь км действующих линий, что существенно повысит пропускную способность дорог АО "НК "ҚТЖ".

Председатель Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов: "Уверен, что наше конструктивное сотрудничество, в том числе в рамках реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и совместной работы в рамках МГСП, позволит не только обеспечить устойчивый рост объемов перевозок и увеличит обмен поездов на 30 % до 85 пар в сутки по сравнению с первой половиной 2025 года. Мы также активно реализуем масштабные инфраструктурные проекты, цифровизацию и автоматизацию железнодорожных перевозок, в том числе оформление в автоматическом режиме транзитных деклараций, что создает прочную основу для прозрачности, дальнейшего роста и интеграции наших транспортно-информационных систем".

Справочно: Наблюдается устойчивый рост объемов перевозок. Так, по результатам 6 месяцев т.г. объем составил более 45 млн. тонн, что на 4,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Контейнерный транзит составил 273,3 тысяч ДФЭ и показал рост на 18 % к 2024 году.

Источник - Пресс-служба АО "НК "КТЖ"
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