|КТЖ и РЖД усиливают стратегическое партнерство
21:36 21.07.2025
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 июля 2025 года
г. Москва (РФ)
В Москве 21 июля состоялась рабочая встреча Председателя Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгата Алдыбергенова с Генеральным директором – Председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.
Руководители компаний подтвердили курс на усиление стратегического партнерства и обсудили реализацию Соглашения о стратегическом партнерстве, подписанного в ноябре 2024 года в Астане.
В результате переговоров Стороны подписали Протокол, предусматривающий усовершенствование работы на Межгосударственных стыковых пунктах:
- изменение направления вагонопотоков
- автоматизации технологии приема/сдачи поездов
- удлинение гарантийных плеч обслуживания вагонов
Это позволит во втором полугодии текущего года увеличить на 30% количество передаваемых составов через межгосударственные стыковые пункты с 65 до 85 пар поездов в сутки. Достигнута договоренность о синхронизации развития МГСП на 2026-2027 годы.
Также Стороны рассмотрели вопросы по:
- взаимодействию увеличения объемов перевозок по восточной ветке МТК "Север-Юг";
- интеграции информационных систем в рамках проекта АСОУП-2 и по автоматизации железнодорожного транзита по всем транзитным грузам в сообщении Китай-Европа с оформлением транзитной декларации в автоматическом режиме и ее совместимости с информационными системами российских и белорусских железных дорог.
- принято решение рассмотреть на заседании Совместной рабочей группы дальнейшее увеличение объемов перевозок и приема/сдачи поездов на 2026 год.
Казахстанская сторона отметила, что в текущем году завершается строительство крупных инфраструктурных проектов: Достык-Мойынты, железнодорожного обхода Алматинского узла и модернизация более 3-х тысячь км действующих линий, что существенно повысит пропускную способность дорог АО "НК "ҚТЖ".
Председатель Правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов: "Уверен, что наше конструктивное сотрудничество, в том числе в рамках реализации Соглашения о стратегическом партнерстве и совместной работы в рамках МГСП, позволит не только обеспечить устойчивый рост объемов перевозок и увеличит обмен поездов на 30 % до 85 пар в сутки по сравнению с первой половиной 2025 года. Мы также активно реализуем масштабные инфраструктурные проекты, цифровизацию и автоматизацию железнодорожных перевозок, в том числе оформление в автоматическом режиме транзитных деклараций, что создает прочную основу для прозрачности, дальнейшего роста и интеграции наших транспортно-информационных систем".
Справочно: Наблюдается устойчивый рост объемов перевозок. Так, по результатам 6 месяцев т.г. объем составил более 45 млн. тонн, что на 4,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Контейнерный транзит составил 273,3 тысяч ДФЭ и показал рост на 18 % к 2024 году.