ВС РФ ворвались в Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 июля

00:05 22.07.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 21 июля в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Покровска и вплотную подошли к городу Родинское. На Украине забили тревогу из-за положения дел на Харьковском направлении. Зеленский начал активное давление на угрожающие его власти антикоррупционные структуры.



Пройти коротким путем



