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ВС РФ ворвались в Покровск – итоговая сводка Readovka за 21 июля
00:05 22.07.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 21 июля в разрезе СВО. Русские войска начали штурм Покровска и вплотную подошли к городу Родинское. На Украине забили тревогу из-за положения дел на Харьковском направлении. Зеленский начал активное давление на угрожающие его власти антикоррупционные структуры.

Пройти коротким путем



Русские войска на Покровском направлении значительно приблизили момент, когда украинский гарнизон крупного оборонительного района, включающего в себя Покровск, Мирноград, Родинское и ряд окрестных сел, утратит боеспособность. Передовые части 51-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ преодолели сеть естественных возвышенностей, прикрывающих подходы к Родинскому. В частности, наши войска опрокинули оборону ВСУ в районе одноименной шахты. После зачистки ее окрестностей и террикона бросок в Родинское неминуем. А если неприятель оказался несостоятелен в боях на выгодных и подготовленных позициях, то он едва ли сможет оказать действенное сопротивление в самом городе. ВСУ также сдали позиции в селе Суворово, что открыло нашим штурмовым подразделением дорогу на север к Никаноровке – уже начат ее штурм. Текущая цель ВС РФ состоит в том, чтобы вслед за данным селом занять ж/д станцию Мерцалово вместе с глиняным карьером, примыкающим к железнодорожному полотну. Это обеспечит предпосылки к дальнейшему прорыву к городу Белицкое.

Важным подспорьем успехов русских войск является то, что в южном секторе Покровского направления наши штурмовики прорвались в сам Покровск. Бойцы ВС РФ уже контролируют частный сектор в районе пересечения улиц Привольная и Защитников Украины. Из-за этого противник вынужден в авральном режиме стягивать на юго-запад Покровска все доступные ему силы, причем в ущерб обороне Родинского и других секторов. Это и понятно – в случае дальнейшего прорыва ВС РФ вглубь города наши войска перебьют трассу Е-50, соединяющую оборонительный район ВСУ с Павлоградом, по кротчайшему до нее маршруту. То есть нарушение системы снабжения гарнизона противника, вероятно, будет достигнуто без "размашистого удара" от Удачного в направлении Сергеевки. Можно сказать, что успех в самом Родинском и дальнейший прорыв ВС РФ вглубь Покровска к трассе Е-50 – вопрос уже ближайшей перспективы. Следовательно, главные логистические артерии ВСУ будут перерезаны. И тогда встанет вопрос о дальнейшей целесообразности противнику удерживать этот большой оборонительный район ввиду угрозы полного окружения. Весьма вероятно, что ситуация, которая была во время боев за Селидово, повторится в точности, только в большем масштабе. Тогда неприятель, утратив стабильную систему снабжения гарнизона города, бросил позиции и беспорядочно, но очень быстро, убежал в северо-западном направлении. Сейчас, когда снабжение ВСУ и без того частенько не доезжает из-за активности дронов ВС РФ, украинские части могут также в одночасье оставить позиции и начать отступать в том же северо-западном направлении через Гришино. Причем это, вероятно, случится весьма скоро, так как противник едва ли будет готов продолжать оборону при постоянно сужающемся коридоре на "большую землю". Неприятель хоть и пребывает в весьма затруднительном тактическом положении, боеспособность сохраняет. Он может попытаться организовать контратаки, чтобы не допустить дальнейшего проникновения ВС РФ вглубь Покровска. Но даже в случае успеха это не даст ВСУ ничего, кроме малой отсрочки неизбежного. Битва за данный оборонительный район противником де-факто уже проиграна.

Тяжесть положения не дает молчать

Украинский военный блогер Бунятов констатировал, что на Харьковском направлении, как и сообщала редакция Readovka, ВС РФ получили абсолютное преимущество над ВСУ. Оно выражается в том, что наше командование может, когда и где хочет, задавать "мелодию", от которой неприятель вынужден "плясать". Русские войска открыли очередное направление атаки на Харьковщине, освободив село Дегтярное.

"В целом ситуация не слишком благоприятна для нас: большая протяженность границы позволяет врагу осуществлять подобные действия почти по всей линии. Подобные "пожары" из-за нехватки резервов приходится тушить точечно, привлекая силы бригад, которые уже выполняют боевые задачи непосредственно на фронте", – сообщил Бунятов в своем Telegram-канале.

Этим сообщением блогер также подтвердил, что наличных резервов у ВСУ в окрестностях нет, из-за чего противник дробит силы, развернутые у Купянска и Волчанска, и "пожарными командами" пытается не допустить стремительной деградации оперативной ситуации.

Более того, Бунятов уже является своеобразным маркером. Когда он в перерывах на поставку "информационного комбикорма" для своей паствы указывает, что там-то у ВСУ плохо, то на самом деле все куда серьезнее. Украинский блогер характерен тем, что рассчитывает в своих сообщениях привлечь внимание аналитиков, которые работают в интересах Банковой, собирая мониторинговую информацию, в том числе о военных угрозах. Он делает это для того, чтобы резервы, об отсутствии которых он говорит, были отправлены на нужное направление.

"Мафия бессмертна"

Украинское государство как "эталон коррумпированности" известно давно. Однако, как только незалежная попала в орбиту непосредственного влияния Запада после госпереворота 2014 года, США было принято решение прежде всего об организации системы "самоаудита" Украины на предмет эффективного использования кредитных средств. Его должно было обеспечивать НАБУ (национальное антикоррупционное бюро Украины), появившееся в списке ведомств страны в 2015. Помимо того, что этот надзорный орган пытался пресекать коррупционную деятельность украинских чиновников, данная организация является и "длинной рукой" Запада, которая позволяет непосредственно угрожать неугодным госслужащим незалежной.

После ряда сигналов в американских СМИ, что Зеленский попал в "список на изгнание", такое положение вещей заставило нелегитимного резко предпринимать меры к защите своей власти. В частности, об этом говорил видный журналист США Сеймур Херш.

"Залужный сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник Зеленского. Осведомленные источники в Вашингтоне сообщили мне, что он может занять этот пост в течение нескольких месяцев [...] Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение", – сообщил американский журналист в своем блоге на платформе Substack.

Таком образом, Зеленский силами преданной ему лично СБУ перешел в наступление на организацию, представляющую для него и его приближенных угрозу. Более того, под удар СБУ попало не только НАБУ, но и САП (специализированная антикоррупционная прокуратура). У сотрудников этих служб в данный момент проходят обыски, а некоторых из них обвиняют в связях с Россией.

Не будет лишним заметить, что именно коррупционный вопрос является одной из главных болевых точек Зеленского.

"В рамках проверки сотрудники СБУ получили доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП. […] Эти действия могут привести к раскрытию информации о негласных следственных действиях в рамках уголовных дел, которые расследуют НАБУ и САП", – сообщила специализированная антикоррупционная прокуратура.

Таким образом Банковая получила доступ ко всему списку "разработок" вышеупомянутых антикоррупционных служб, что даст время и возможность людям Зеленского зачистить улики и не подставиться. Определенно, украинский режим в вопросе обеспечения выживаемости самого себя действительно эффективен, резок и бескомпромиссен. Но у США в рукаве не только НАБУ и САП как средство устранения "отработавших свое мавров". Об этом говорит и то, что глава ГУР Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выведен из состава СНБО (совет национальной безопасности и обороны Украины). Из указа Зеленского следует, что в списке членов этой службы Буданов отсутствует. Сам он, как и антикоррупционные структуры, может использоваться США в своих интересах против президента Украины. Не стоит забывать, что именно из-за давления посольства Штатов в Киеве Зеленский не стал снимать главу ГУР с поста, что следует из материала издания Spectator. Тем не менее если Зеленский не может лишить конкурентов и представляющих для него угрозы определенных постов, то со всех "побочных", таких как СНБО, он снять способен.

Вчера, 20 июля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
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