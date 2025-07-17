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Экономика Кыргызстана "перегревается". Так ли это и чем это грозит
00:14 22.07.2025

21 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ, Турдубек АЛЫМБАЕВ

Экономика Кыргызстана демонстрирует впечатляющие темпы роста, однако это сопровождается признаками возможного "перегрева". Об этом говорится в последнем "Региональном экономическом обзоре Лето 2025" Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР).

В первом квартале 2025 года республика показала самый высокий рост ВВП среди стран ЕАЭС.

Рекордный рост с инфляционными рисками

По данным ЕФСР, ВВП Кыргызстана вырос на 13,1 процента в годовом выражении за первый квартал 2025 года. Такой стремительный рост хоть и позитивен, но часто ставит вопрос о его устойчивости и возможном давлении на цены.

Прогноз фонда по инфляции в Кыргызстане к концу 2025 года составляет 6,7 процента. Этот показатель приближается к верхней границе целевого диапазона Национального банка Кыргызской Республики (от 5 до 7 процентов), что является одним из ключевых индикаторов перегрева экономики, когда спрос превышает предложение, толкая цены вверх.

Драйверы роста и бюджетная политика

ЕФСР отмечает, что в Кыргызстане сохраняется профицит бюджета, что говорит о грамотной фискальной политике на фоне растущей экономической активности. Улучшение сальдо внешней торговли за счет сокращения импорта и увеличения денежных переводов также способствует укреплению экономических позиций.

На среднесрочную перспективу ЕФСР прогнозирует продолжение роста ВВП: 5,6 процента в 2026 году и 5,4 процента в 2027-м.

Потенциальные зоны риска

Несмотря на позитивные показатели, ЕФСР указывает на ряд потенциальных рисков, которые могут способствовать перегреву или создать риски для устойчивости:

Крупномасштабные инфраструктурные проекты. Активная реализация таких проектов может значительно увеличить внутренний спрос, создавая дополнительное инфляционное давление и нагрузку на ресурсы.

Поддержка энергетического сектора. Увеличение поддержки неэффективного энергетического сектора может отвлекать ресурсы и создавать системные риски для бюджета и цен.

Снижение импорта и добычи золота. В то время как сокращение импорта способствует улучшению торгового баланса, значительное его падение в сочетании с потенциальным снижением доходов от добычи золота может ослабить бюджетные поступления в долгосрочной перспективе, создавая вызовы для поддержания темпов роста.

Мнение эксперта

"Кыргызстан последние 4 года показывает высокие темпы экономического роста в 9-10 процентов. Согласно экономической теории, он может быть устойчивым за счет увеличения производительности труда и неустойчивым, когда она не растет соответствующими темпами, а вызвана чрезмерным спросом и ростом расходов без соответствующего увеличения предложения", - говорит экономист Азамат Акенеев.

Основные признаки неустойчивого роста и "перегрева" экономики - это высокая инфляция, и дефицит рабочей силы, рост пузырей на рынке активов и недвижимости. "Перегрев" опасен тем, что может закончиться резким кризисом.

Азамат Акенеев

"На мой взгляд, анализ ЕФСР правильный, на самом деле в Кыргызстане многие компании отмечают трудности, связанные с нехваткой кадров, рост цен, даже по официальным данным Национального статистического комитета, выше целевых показателей. Если мы посмотрим на опыт других стран, которые долгое время демонстрировали высокие темпы роста экономики, то увидим, что он, как правило, сопровождался увеличением экспорта. В Кыргызстане этого не было, а в 2025 году и вовсе наблюдается его резкое снижение", - отметил Азамат Акенеев.

Источник - 24.kg
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