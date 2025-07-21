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Китай построит самую крупную в мире гидроэлектростанцию
01:08 22.07.2025

21.07.2025

Ее мощность будет сопоставима с годовым энергопотреблением Великобритании.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточном краю Тибетского нагорья. Предполагаемая стоимость проекта составит не менее 170 миллиардов долларов.



Начало реализации гидроэнергетического проекта, самого амбициозного в Китае со времен плотины "Три ущелья" на Янцзы, было воспринято китайскими рынками как доказательство экономического стимулирования, что привело к росту цен на акции и доходности облигаций в понедельник, 21 июля.

Плотина, состоящая из пяти каскадных гидроэлектростанций мощностью 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что соответствует объему электроэнергии, потребленной Великобританией в прошлом году, будет расположена в нижнем течении реки Ярлунг Зангбо. Участок реки имеет перепад высот 2000 метров на протяжении 50 км, что обеспечивает огромный гидроэнергетический потенциал.

Пекин заявил, что плотина поможет удовлетворить спрос на электроэнергию в Тибете и других районах Китая, не оказывая существенного влияния на водоснабжение ниже по течению или окружающую среду. Ввод плотины в эксплуатацию запланирован на 2030-е годы.

Индекс строительства и инжиниринга CSI Китая, Акции компании Power Construction Corporation of China подскочили на 4%, достигнув семимесячного максимума и Arcplus Group PLC выросли на 10% до дневного лимита.

"С точки зрения инвестиций, зрелые проекты в области гидроэнергетики предлагают дивиденды, сопоставимые с облигациями", - отметил Ван Чжо, партнер Shanghai Zhuozhu Investment Management.

Как сообщила компания Huatai Securities в своей записке для клиентов, проект будет стимулировать спрос на строительные материалы, например, на цемент и взрывчатые вещества гражданского назначения.

Акции компании Hunan Wuxin Tunnel Intelligent Equipment Co., продающей оборудование для строительства туннелей, выросли на 30%. Также выросли акции Geokang Technologies, которая производит интеллектуальные терминалы мониторинга.

Производитель цемента Xizang Tianlu и Тибетская компания GaoZheng Explosive, производителя взрывчатых материалов гражданского назначения, оба подскочили на максимальные 10%.

Премьер Госсовета КНР назвал плотину "проектом века" и заявил, что "необходимо уделить особое внимание сохранению окружающей среды, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде".

В понедельник доходность государственных облигаций выросла по всем направлениям, а фьючерсы на 30-летние казначейские облигации упали до пятинедельного минимума, поскольку инвесторы интерпретировали эту новость как часть экономической стимулирующей политики Китая.

Проект, курируемый недавно созданной государственной компанией China Yajiang Group, знаменует собой значительный рост государственных инвестиций, направленных на стимулирование экономического роста, поскольку текущие факторы демонстрируют признаки спада.

"Если предположить, что строительство займет 10 лет, прирост инвестиций/ВВП может достичь 120 миллиардов юаней (16,7 миллиарда долларов США) за один год", - говорится в отчете Citi. "Реальные экономические выгоды могут превзойти эту цифру".

Китай не дал оценку количеству рабочих мест, которые может создать проект.

По данным государственных СМИ, проект "Три ущелья", на реализацию которого ушло почти два десятилетия, создал почти миллион рабочих мест, хотя и привел к перемещению места жительства по меньшей мере такого же количества людей.

Власти не уточняют, сколько людей будет задействовано в реализации проекта Ярлунг Зангбо и какому количеству людей придется сменить место жительства.

Река Ярлунг Зангбо, выходя из Тибета, течет на юг, в Индию и, наконец, в Бангладеш, превращается в реку Брахмапутра. По словам неправительственных организаций, строительство плотины нанесет непоправимый ущерб Тибетскому нагорью и затронет миллионы людей, живущих ниже по течению.

Главный министр Аруначал-Прадеша Пема Кханду заявил ранее в этом году, что такая колоссальная плотина, расположенная всего в 50 км от границы, может высушить 80% реки, протекающей через индийский штат, а также потенциально затопить расположенные ниже по течению районы Аруначала и соседнего штата Ассам.

Некоторые эксперты также выражают опасения относительно реализации проекта в сейсмоактивной зоне.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Reuters.

Источник - ProFinance.Ru
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