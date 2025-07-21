Китай построит самую крупную в мире гидроэлектростанцию

01:08 22.07.2025

21.07.2025



Ее мощность будет сопоставима с годовым энергопотреблением Великобритании.



Премьер Госсовета КНР Ли Цян объявил о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на восточном краю Тибетского нагорья. Предполагаемая стоимость проекта составит не менее 170 миллиардов долларов.



