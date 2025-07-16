Bloknot: Первым пойдет Азербайджан, второй – Турция: Британия толкает Баку и Анкару к войне с Россией

13:12 22.07.2025

Первым пойдет Азербайджан, второй – Турция: Британия толкает Баку и Анкару к войне с Россией



Тюрколог Аватков объяснил, кто стоит за вызывающими заявлениями Ильхама Алиева



Европа проигрывает России, вот Лондон решил использовать испытанную временем тактику - разжечь еще конфликт, в частности на Кавказе, авось получится.



Наступил черед Азербайджана стать новой жертвой политических игр Запада против России. Украина оказалась "битой" картой, на Европу надежды нет, так как она проигрывает России, вот Великобритания и решила использовать испытанную временем тактику. Она заключается в том, чтобы толкнуть Турцию к конфликту с Россией, "насадив" на крючок как наживку Азербайджан.



"Британцы толкают Азербайджаном Турцию против нас потому, что понимают: сами не вытянут, Европа проигрывает и даже при прямом конфликте проиграет, а вот если начать с Анкары и Каспия, то - кто знает, как все развернется. Испытанная временем тактика", - написал в телеграм-канале тюрколог Владимир Аватков.



Эксперт считает, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от исторической памяти Турции и превентивных действий России.



О том, что за эскалацией отношений Азербайджана и России стоит Британия, заявил и турецкий политолог Энгин Озер. При этом он отметил, что Великобритания предпринимает попытки вовлечь в этот процесс и Турцию. Лондон легко сорвал мирные переговоры России с Украиной в Стамбуле в 2022 году, так же легко он может дестабилизировать ситуацию и в Закавказье, сказал РИА Новости Озер. В то же время политолог отметил, что дальнейшая эскалация не в интересах Баку и Москвы, тем более, что она может нанести ущерб азербайджанской диаспоре в России.



Другой тюрколог - директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин - Раевский, считает Россию должны отрезвить азербайджанские выходки, и ей пора начать решать проблему. Одну из них тюрколог видит в раздаче гражданства без разбора и учета "послужного списка". Бездумная раздача паспортов РФ привела к тому, что российские города наполнились откровенными исламистами, которые представляют реальную угрозу стране.



Теперь Запад активизирует своих сателлитов, включая Азербайджан, потому что на Украине дела пошли неудачно.



"Уже ясно, что разделаемся мы с этой дьявольской сущностью, пришло время мобилизовать другие ресурсы. Вот, Азербайджан подтягивают, в Армении власть антироссийская. Идет совершенно откровенное превращение Армении во враждебное государство, вопреки огромному количеству протестующих. Ну, более хорошего диктатора, чем "демократ" не бывает в истории. Гитлер тоже демократически к власти пришел, как и Пашинян", – сказал телеканалу "День ТВ" Виктор Надеин – Раевский.



На смену позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана указывает и политолог и военный волонтер Алексей Живов. Анкара только формально ведет политику "всем улыбок", а Эрдоган пытается быть "другом" всем враждующим сторонам, но в реальности Турция готовится встать на защиту Азербайджана в случае конфликта с Россией. Живов не особо верит, что Анкара хочет открытого противостояния с Россией, но ситуация такова, что влиятельные силы (считай британские спецслужбы) толкают Эрдогана к жестким действиям. Турция может, к примеру, начать враждебные действия в Черном море или втянуть в противостояние Азербайджан, допустил политолог.



"Баку таким образом - подобно Украине, рискуют окончательно превратиться в страну-ЧВК, которую британцы уже напрямую (даже без участия Анкары) за эфемерные барыши толкают на войну с Москвой", - поделился мнением с "Царьградом" политолог.



Также по информации военного волонтера, британская агентура активно работает среди провластной армянской элиты. Закавказский фронт вполне возможен, тем более что Азербайджан не скрывает, что вовсю занимается подготовкой своих военных.



Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов не сомневается: враги России изменили свои планы и теперь пытаются сделать так, чтобы против нее воевали бывшие страны СССР.



"Нашими врагами был запущен измененный, но более жесткий сценарий под названием "мировая война против России". Теперь согласно этому новому плану реально воевать против нас должны, в первую очередь, наши бывшие союзники, такие как: Польша и бывшие советские республики - Украина, страны Балтии, Азербайджан. Ведь задача коллективного запада, поставленная еще в 1991 году - загнать нас в окружение предателей, потенциальных недругов и реальных врагов, в значительной степени ими выполнена", - объяснил в телеграм-канале Кабанов.



Сначала Украина, потом организация бесконтрольной многомиллионной миграции из стран Средней Азии и Закавказья, теперь вот Азербайджан.



"Или теперь после этого нас продолжат убеждать, что Алиев просто решил так пошутить? Или, может, нам предложат версию, что он очень расстроился из-за успешных авиаударов российской армии по азербайджанским нефтеперерабатывющим заводам на украинской территории […] и поэтому позволил себе такие негативные и эмоциональные высказывания?", - отметил общественник.



Кабанов предлагает подумать над введением визового режима с Азербайджаном и вообще говорит о необходимости жестко "давать по сусалам", чтобы не было "глупого желания лезть дальше".



"А старая пластинка со сказками о дружбе и партнерстве, которую по привычке некоторые так любят крутить, уже не просто заела, она лопнула и больше не пригодна к воспроизведению", - заключил член СПЧ.



Свою оценку эскалации азербайджано-российских отношений дал и казахстанский политолог Данияр Ашимбаев. Эксперт считает, что вызывающее поведение Баку связано не только с тем, что Алиева "обрабатывают" британские спецслужбы, но и уверенность, что за спиной стоит амбициозный Эрдоган. Но Азербайджану не выгодно прямое столкновение с Россией, утверждает эксперт.



"Можно выразить сомнение в том, что Баку доведет отношения с Россией до прямого противостояния. Несмотря на то, что российская армия сильно загружена на украинском фронте, у нее хватит ресурсов для нейтрализации Азербайджана. Кроме того, критическая для Баку нефтяная и логистическая инфраструктура находится в весьма уязвимой позиции. С другой стороны, Азербайджан вряд ли всерьез рискнет интересами своей диаспоры в России, а заодно и торговлей, и транзитом с Москвой", приводит ulysmedia.kz мнение Ашимбаева.



Дерзость Баку политолог объясняет "головокружением от успеха", эйфорией от побед над армянами. Но ведь все прекрасно знают, кто в реальности стоял за этой победой – Анкара и Тель-Авив, уточнил казахстанский политолог. Да и сам армянский премьер Никол Пашинян "приложил" руку, "слив" Карабах. Для того Пашиняна и привели к власти, подчеркнул Ашимбаев.



На этом фоне зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призывает не напрягать отношения с Азербайджаном. Джабаров считает, что к эскалации конфликта между двумя странами приложили руку западные спецслужбы и особенно британские. Сенатор напомнил, что иногда подобные заявления или сообщения специально "распыляются", чтобы заставить Россию совершить ответные шаги, сделать резкие заявления. Правильная позиция - не отвечать, а доверить вопрос российским и азербайджанским дипломатам.



"Они быстрее найдут общий язык, найдут точки соприкосновения и попробуют избежать дальнейшего ухудшения отношений", - цитирует "Лента.ру" Джабарова.



Однако Баку, похоже, настроен решительно. Во всяком случае, здесь уже говорят о необходимости открыть турецкие военные базы, считай базы НАТО. В частности, ветеран Министерства нацбезопасности Азербайджана подполковник в отставке Ильхам Исмаил прямо заявил, что если угроза со стороны России появится, то власти Азербайджана будут решать вопрос с открытием турецких баз. При этом отставник подчеркнул, что других угроз, кроме России, у республики нет.



Ранее "Блокнот" писал, как азербайджанские диаспоры зарабатывают в России.



Игорь Гусев