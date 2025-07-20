|Против плача: о вреде травматического национализма, - Ермек Ниязов
13:16 22.07.2025
Против плача: о вреде травматического национализма
Ермек Ниязов
20.07.2025
"Плачущий национализм" не приводит к мобилизации, росту или субъектности
В казахстанском публичном пространстве прочно укоренилась одна особая форма национализма- национализм плача. Это не радикализм и не этнофанатизм, а скорее хронический ритуал самосожаления. Он строится на трех главных модулях: нас обманули, нас лишили, нас не уважают.
Этот тип мышления выглядит патриотическим, но по сути является деструктивной формой комплекса неполноценности, застрявшего в состоянии вечной жалобы.
Вопреки кажущейся искренности, "плачущий национализм" не приводит к мобилизации, росту или субъектности. Он культивирует образ нации как вечной жертвы:
- жертвы колониализма;
- жертвы урбанизации;
- жертвы русскоязычия;
- жертвы глобализации.
Плач заменяет проект.
Обида подменяет программу.
Месть становится симуляцией стратегии.
Парадоксально, но риторика "нас угнетали" - это отзеркаливание колониального нарратива, только с перевернутым знаком.
В обоих случаях казах оказывается объектом, а не субъектом.
В одном - дикарь, нуждающийся в цивилизации.
В другом - жертва, нуждающаяся в компенсации.
Вместо того чтобы выйти на позицию деятельной нации, нация запирается в роли вечного потерпевшего.
Травматический национализм не строит. Он вспоминает.
Он не реформирует - он рефлектирует.
Он не возвращает утраченное - он требует признания утрат.
В нем нет проекта будущего. Есть только архив боли.
Но нации не живут ради компенсации. Они живут ради реализации.
Современный казах должен освободиться от соблазна говорить о себе языком боли.
Быть казахом - это не страдать, а нести ответственность: за язык - не жалуясь, а говоря на нем, за землю - не обвиняя, а развивая ее, за культуру - не оплакивая, а производя ее.
Плачущие националисты не способны вести.
Они могут только звать назад.
Настоящий казахский национализм - это не рефлексия обиды, а программа действия.
Это не ритуал потерь, а воля к формированию - языка, государства, субъекта.
Мы не должны оплакивать то, что потеряли.
Мы должны создавать то, за что стоит жить.
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