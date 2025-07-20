Против плача: о вреде травматического национализма, - Ермек Ниязов

13:16 22.07.2025

Против плача: о вреде травматического национализма



Ермек Ниязов

20.07.2025



"Плачущий национализм" не приводит к мобилизации, росту или субъектности



В казахстанском публичном пространстве прочно укоренилась одна особая форма национализма- национализм плача. Это не радикализм и не этнофанатизм, а скорее хронический ритуал самосожаления. Он строится на трех главных модулях: нас обманули, нас лишили, нас не уважают.



Этот тип мышления выглядит патриотическим, но по сути является деструктивной формой комплекса неполноценности, застрявшего в состоянии вечной жалобы.



Вопреки кажущейся искренности, "плачущий национализм" не приводит к мобилизации, росту или субъектности. Он культивирует образ нации как вечной жертвы:



- жертвы колониализма;

- жертвы урбанизации;

- жертвы русскоязычия;

- жертвы глобализации.



Плач заменяет проект.



Обида подменяет программу.



Месть становится симуляцией стратегии.



Парадоксально, но риторика "нас угнетали" - это отзеркаливание колониального нарратива, только с перевернутым знаком.



В обоих случаях казах оказывается объектом, а не субъектом.



В одном - дикарь, нуждающийся в цивилизации.



В другом - жертва, нуждающаяся в компенсации.



Вместо того чтобы выйти на позицию деятельной нации, нация запирается в роли вечного потерпевшего.



Травматический национализм не строит. Он вспоминает.



Он не реформирует - он рефлектирует.



Он не возвращает утраченное - он требует признания утрат.



В нем нет проекта будущего. Есть только архив боли.



Но нации не живут ради компенсации. Они живут ради реализации.



Современный казах должен освободиться от соблазна говорить о себе языком боли.



Быть казахом - это не страдать, а нести ответственность: за язык - не жалуясь, а говоря на нем, за землю - не обвиняя, а развивая ее, за культуру - не оплакивая, а производя ее.



Плачущие националисты не способны вести.



Они могут только звать назад.



Настоящий казахский национализм - это не рефлексия обиды, а программа действия.



Это не ритуал потерь, а воля к формированию - языка, государства, субъекта.



Мы не должны оплакивать то, что потеряли.



Мы должны создавать то, за что стоит жить.



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