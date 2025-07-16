Таджикистанцам отказывают во въезде в РФ при выявлении интереса к терроризму

13:21 22.07.2025

В частности, у нескольких не прошедших пограничный контроль лиц обнаружили подписки на проукраинские каналы и переписки с осуждением действий российских правоохранителей



МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Пограничники отказывают во въезде в Россию гражданам Таджикистана и Узбекистана при выявлении в их гаджетах подписок на паблики террористических и экстремистских организаций, а также на радикальные каналы. Это следует из более чем 20 судебных материалов, которые изучил ТАСС.



В одном из документов говорится, что гражданин Таджикистана Дилшоду А. не прошел пограничный контроль из-за выявления подписок на каналы с проповедями представителей исламских радикальных течений, запрещенных на территории России. "В ходе проверки добровольно предоставленного мобильного устройства установлено, что в видеохостинге YouTube, выявлены подписки на исламские каналы, в которых опубликованы видеозаписи исламских радикальных проповедников, запрещенных на территории РФ. Помимо этого, Дилшод А. просматривал контент, направленный на антироссийскую пропаганду", - говорится в документе.



В другом материале указано, что гражданину Узбекистана Акмалжону Б. отказали во въезде в Россию из-за просмотра каналов религиозных блогеров радикальных взглядов, а также видео с деятельностью террористических организаций. "Должностными лицами пограничной службы дана оценка указанным обстоятельствам и сделан вывод о том, что у Акмалжона Б. имеется повышенный интерес к проповедникам радикального толка, а также вывод о наличии угрозы безопасности Российской Федерации", - уточняется в материалах.



Также у нескольких лиц, не прошедших пограничный контроль, обнаружили подписки на проукраинские каналы, а также переписки с осуждением действий российских правоохранителей. Так, у одного из граждан Таджикистана в смартфоне выявили факты просмотра в YouTube видеороликов религиозных материалов, украинских каналов, видеозаписей о действиях украинских спецслужб, а в переписках обнаружили сообщения с осуждением специальных служб Российской Федерации, которые проводят тщательную проверку граждан Таджикистана. При этом некоторые приехавшие пытались чистить переписки в мессенджерах перед прохождением границы.



Проверки граждан на границе были ужесточены после теракта в концертном зале "Крокус сити холл" 22 марта 2024 года. За последние полтора года решение о запрете въезда в Россию попытались обжаловать более 20 граждан Таджикистана и Узбекистана. Большинство из них заявляло о желании работать в России, некоторые ссылались на родственников и знакомых, к которым они якобы едут. Во всех случаях суды отказались отменять решения пограничной службы, посчитав их законными и обоснованными.