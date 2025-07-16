Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана, - Данияр Ашимбаев

13:23 22.07.2025

Кавказский фронт

Данияр Ашимбаев: Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана



Данияр Ашимбаев, 21 июля



Обострение азербайджанско-российских отношений представляет собой очередной внешний риск для Казахстана.



Азербайджан играет на обострение одновременно в российском и армянском направлении, но можно ли говорить о перспективе военного конфликта?



Ситуация, конечно, была спланирована до известной авиакатастрофы. Понятно, что налет украинских дронов во время посадки азербайджанского самолета вряд ли был случайностью. Как и украинские удары по инфраструктуре КТК. Каспий является узлом логистических коридоров Север-Юг и Запад-Восток, критически важных для России, а заодно и для Казахстана.



Транспортные войны кипят уже много лет и после 2022 года резко активизировались. Китайско-казахстанский транзит пытаются замкнуть на Баку, хотя ТМТМ не может физически покрыть весь объем (не говоря уже о более высокой себестоимости). Кроме того, американцы не готовы отдавать всю каспийскую нефть англичанам.



В воздухе висит напряжение между Баку и Ташкентом с одной стороны и Астаной с Ашгабадом - с другой.



Не граничащие между собой Азербайджан и Узбекистан вдруг принялись на пару укреплять "срединный коридор", а Казахстан решил принять участие в туркменском варианте Трансафганского маршрута. Этот вариант обходит и Иран, через который традиционно обеспечивался Север-Юг. Несмотря на то, что отношения между Баку и Тегераном сильно испортились, для Азербайджана иранское направление было не последним.



Иранская логистика сейчас стала более рискованной - после израильских и американских ракетно-бомбовых ударов. Но и Афганистан - не самая стабильная система. Не так давно, помнится, фиксировалось напряжение на афганско-пакистанской и пакистано-индийской границах - через которые должны пройти новый коридор. Заметим и сильное западное недовольство сотрудничеством Москвы, Астаны, Ташкента и Пекина с Кабулом.



У Баку есть очевидное желание доломать Ереван в плане установления контроля над Зангезурским коридором и эскалация отношений с Москвой этому может способствовать. За спиной Алиева стоит амбициозный Эрдоган, с которым нельзя не считаться. И очень даже турки не против азербайджанского доминирования в Закавказье, тем более что Тбилиси во многом зависит от Баку. Ситуация для этого на редкость удачная: Пашинян методично портит отношения с Москвой, а грузины не могут пойти на союз с Россией, если только та не сдаст им Северную Осетию и Абхазию. А это весьма маловероятно (хотя последние события в Абхазии Москву изрядно выбесили).



Вместе с тем, можно выразить сомнение в том, что Баку доведет отношения с Россией до прямого противостояния. Несмотря на то, что российская армия сильно загружена на украинском фронте, у нее хватит ресурсов для нейтрализации Азербайджана. Кроме того, критическая для Баку нефтяная и логистическая инфраструктура находится в весьма уязвимой позиции.



С другой стороны, Азербайджан вряд ли всерьез рискнет интересами своей диаспоры в России, а заодно и торговлей и транзитом с Москвой.



Понятно, что эйфория от побед над армянами в Баку зашкаливает, но все понимают, что за этой победой стоят Анкара и Тель-Авив, а заодно и Пашинян, сливший Карабах (за этим его вероятно и ставили).



Перспектива военных действий между Баку и Москвой может поставить жирный крест на ТМТМ, убить грузинский бюджет, а заодно и поставить Астану и Ашгабад в весьма неуютное положение. Туркмены недавно достигли соглашение с Баку о транзите газа, но их интересует и афганский коридор.



Идет напряженная война нервов. На кону - очередной эпизод борьбы за контроль над Закавказьем и Центральной Азией.



Для Казахстана ситуация чревата обострением логистических шоков и ростом внешней пропаганды, направленной - опять-таки - на национальные, языковые и религиозные провокации и радикализм. Астана показала себя стратегическим игроком, который умеет управлять такими рисками, тем более что в данном случае ее союзниками выступают Россия, Китай и остальная Центральная Азия, которой такие конфликты абсолютно не нужны.



Вместе с тем, на обострение играет еще и временной фактор: у многих игроков впереди электоральные кампании с перспективой потерять власть - если ставки в нынешней игре не сыграют. А подчинение внешней агрессии интересам предвыборной кампании - весьма популярная в мире практика.



Хочется, конечно, долгосрочной стабильности, но это сейчас не просто роскошь, а огромный труд.