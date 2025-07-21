Туркменистан. Национальный лидер без обязанностей

13:25 22.07.2025

По закону, национальный лидер не имеет обязанностей

Редакция

21 июля 2025



Если бы проекты законов в Туркменистане делались в виде комиксов, может быть, председатель Народного Совета (Халк Маслахаты) и национальный лидер Гурбангулы Бердымухамедов проявлял бы к ним интерес.



Согласно закону о Халк Маслахаты, принятом в январе 2023 года, его председатель уполномочен рассматривать и одобрять законы. А равно и осуществлять право законодательной инициативы.



За 18 с лишним лет руководства страной, в качестве ИО президента, президента и председателя Народного Совета, Бердымухамедов демонстрировал себя в качестве писателя, автогонщика, наездника, певца, музыканта, бойца спецподразделения, спортивного инструктора, дизайнера, однако никогда не был замечен в работе над законами, даже когда возглавлял одну из палат парламента.



Его любимое занятие – корректировать проекты зданий или одобрять форму спортсменов под телекамерами.



А за поправками и замечаниями в проекты законов Бердымухамедова-старшего зрители не видели. Может, телевизионщики не смогли придумать эффектный сценарий его работы над законом или ему самому это неинтересно. Ведь законы в Туркменистане пишут, чтобы они были, а не чтобы исполнялись.



Если бы они исполнялись, то за два десятка лет в стране можно было решить многие проблемы, главные из которых - коррупция и безработица.



Однако решение проблем сводится к тем самым проектам различных зданий. В видеоролике, опубликованном на нашем канале еще в 2014 году, говорится, что строительством одной школы из мрамора подменяется реформа системы образования. То же самое в медицине и других отраслях. И эта тенденция сохраняется до сих пор.



Впрочем, Гурбангулы Бердымухамедов ведь носит официальный титул лидера нации. В конституционном законе "О Национальном Лидере туркменского народа" прописаны обязанности государства перед лидером, а вот каких-либо обязанностей лидера перед страной и народом не предусмотрено.



Приведу лишь первую статью данного закона. "Статья 1. За особые заслуги во всестороннем развитии Независимого, постоянно Нейтрального Туркменистана, в повышении его международного авторитета, успешной реализации гуманной политики "Государство – для человека!", укреплении целостности общества, единства и сплоченности народа, проработав в течение долгих лет в государственной и общественной деятельности, в должности Президента Туркменистана, в качестве выражения безграничного чествования, высокого почета, большого уважения и любви народа, на основе закона признать Великую личность современности, признанную на национальном и международном уровне в качестве видного и авторитетного государственного, политического и общественного деятеля, Героя Туркменистана, Почетного Народного старейшину Туркменистана, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Уважаемого Гурбангулы Бердымухамедова Национальным Лидером туркменского народа."



Думаю несложно представить рисунок к этой статье, равно как и к остальным. В целом этот закон, как и другие, на комикс тянет.