Внучка первого президента Узбекистана Мариам Тилляева выходит замуж

13:36 22.07.2025

26-летней внучке первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой сделали предложение: девушка выходит замуж за своего возлюбленного Арнольда Казаряна (Арно), предпринимателя из Ростовской области.



26-летняя Мариам Тилляева, внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, выходит замуж. Девушка сообщила в соцсетях, что получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного.



Тилляева станет женой предпринимателя из Ростовской области Арно (настоящее имя Арнольд Казарян), молодой человек младше ее на три года. Пара познакомилась в Куршевеле.



"Ты свел меня с ума за 5 минут и рассмешил так, что я забыла, как держать лицо. Ты делаешь меня девочкой (хотя я с ростом 183, и на три года старше!) [...] За три дня в Узбекистане ты влюбил в себя всех моих друзей, всю семью и меня, окончательно, без вариантов. Ты не просто любовь, ты лучший стендап, лучший сон, лучший поцелуй и лучший выбор. Я тебя люблю. И мой ответ на лазурном берегу: "да" навсегда", - сообщила подписчикам Мариам.



Ранее внучка первого президента Узбекистана была замужем за Амираном Сардаровым. Пара рассталась из-за измен мужчины.







Екатерина Опарина