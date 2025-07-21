Монголия сближается с Центральной Азией, - Виктория Панфилова

13:44 22.07.2025

Монголия сближается с Центральной Азией

Улан-Батор могут пригласить на консультативные встречи глав государств региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.07.2025



Монголия, ориентированная ранее на Россию и Китай, пересматривает свою внешнюю политику, стремясь к более тесной интеграции с государствами Центральной Азии. Киргизия стала третьей страной в регионе, которую посещает президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. 21 июля на переговорах с киргизским лидером Садыром Жапаровым обсуждались интенсификация торгово-экономического сотрудничества и возможности совместного использования региональных транспортных коридоров, а также перспективы партнерства в горнорудной промышленности. Практическим продолжением диалога станет предстоящий бизнес-форум в Бишкеке, который соберет представителей ведущих киргизских и монгольских компаний, подтверждая серьезность намерений обеих сторон.



У Монголии, несмотря на то что она географически входит в Центрально-Азиатский регион, связи с соседними странами развиты довольно слабо. Однако, начиная с 2023 года, наблюдается явная тенденция к их укреплению. В Улан-Баторе в июле 2023 года побывал глава Киргизии Садыр Жапаров. В октябре 2024 года Монголию посетил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в июне 2025-го – президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Ухнаагийн Хурэлсух также побывал в Ташкенте и вот теперь посещает Киргизию. Также за это время страны обменялись визитами глав внешнеполитических ведомств. Одним из ключевых аспектов недавних встреч президента Монголии с главами центральноазиатских государств стало развитие транспортных проектов.



Эта тема была продолжена и на переговорах с Садыром Жапаровым. Для Монголии, не имеющей выхода к Мировому океану, стратегически важно использовать географическое положение стран Центральной Азии для получения доступа к международным торговым путям. Эту цель подтвердил и Садыр Жапаров, подчеркнув, что создание новых, конкурентоспособных международных маршрутов с участием обеих стран является одной из важнейших задач.



Лидеры также затронули международную повестку, отметив схожесть позиций по ключевым вопросам и подтвердив готовность углублять взаимодействие в рамках международных организаций. В этом контексте президент Киргизии особо выделил готовность своей страны содействовать экономической интеграции Монголии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), назвав подписание торгового соглашения между Монголией и региональным союзом в июне текущего года важным шагом в этом направлении, сообщило киргизское информационное агентство Tazabek. Временное торговое соглашение между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Монголией – с другой подписано 27 июня 2025 года. В настоящее время ведется работа по обеспечению вступления соглашения в силу.



Помимо этого был выражен взаимный интерес к углублению сотрудничества в горнорудной отрасли, включая обмен опытом и лучшими практиками в реализации проектов по добыче полезных ископаемых.



Традиционно сотрудничество между Киргизией и Монголией сосредоточено в агропромышленном секторе. Согласно таможенной статистике, за первое полугодие текущего года объем взаимной торговли между странами достиг 4,2 млн долл., что демонстрирует впечатляющий рост на 24,9% по сравнению с 3,4 млн долл. за аналогичный период прошлого года. Основу киргизского экспорта в Монголию формируют плодоовощная продукция, орехи, кондитерские изделия, а также алкогольные и табачные товары, пользующиеся стабильным спросом. В свою очередь, Монголия выражает готовность наращивать поставки мяса, мясопродуктов и обработанной кожи, что открывает новые перспективы для диверсификации двустороннего товарооборота.



Значимым итогом встречи глав государств Киргизии и Монголии стало подписание Совместной декларации об установлении всеобъемлющего партнерства между двумя странами. Президент Садыр Жапаров подчеркнул особую значимость этого для двусторонних отношений, заявив: "Мы с глубоким уважением и радушием принимаем в Кыргызской Республике президента Монголии – моего брата, уважаемого господина Хурэлсуха. Этот визит является ярким свидетельством стремления к укреплению наших дружественных связей".



В заключение Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что государственный визит господина Хурэлсуха станет значимой вехой на пути укрепления киргизско-монгольского сотрудничества, и подчеркнул: "Уверен, что взаимодействие между нашими странами, основанное на взаимной дружбе и уважении, будет и далее развиваться во благо наших народов".



"Монголия представляет собой уникальную территорию: обладая протяженными границами с Китаем и Россией, она парадоксально лишена развитых логистических путей. Тем не менее ее географическое положение неизбежно делает ее востребованной как потенциального транзитного и логистического хаба в будущем", – сказал "НГ" директор Агентства этнонациональных стратегий Александр Кобринский.



По мнению эксперта, именно в этом контексте возрастающей открытости и стремления Центральной Азии к экономическому и политическому развитию Улан-Батор становится все более важным партнером для региона. Кобринский не исключает, что в перспективе Монголия может быть приглашена к участию в Консультативных встречах глав государств Центральной Азии, подобно Азербайджану.



"Однако, несмотря на потенциал для углубления сотрудничества, существует серьезное препятствие – набирающая силу идеология панисламизма. Сами монголы традиционно исповедуют буддизм, но на их территории проживает значительная казахская диаспора, исповедующая ислам. Именно через эту общину различные деструктивные силы могут попытаться переформатировать монгольское общество, преследуя цель создания нового оплота исламизма, главным образом направленного против Китая. Сама по себе Монголия, с населением около 3,5 млн человек, возможно, не представляет самостоятельного стратегического интереса, но ее территория может стать плацдармом для проникновения экстремистов, ориентированных на противостояние с Китаем. Хотя развитие дружественных связей с Центральной Азией является позитивным вектором, необходимо учитывать, что большинство республик региона исповедуют ислам. Существует реальная опасность, что радикальные элементы, включая тех, кто участвовал в боевых действиях на стороне запрещенных террористических движений в Сирии и Афганистане, могут использовать эти каналы. Таким образом, есть риск того, что деструктивные силы проникнут в Монголию через центральноазиатские республики, создавая угрозу безопасности и стабильности", – подчеркнул Кобринский.